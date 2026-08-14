Dalam perkembangan mengejutkan saat musim sepakbola Inggris bersiap dimulai, Burnley resmi memutus kerja sama dengan mitra utamanya, Finotive One. Kemitraan yang awalnya dipuji sebagai salah satu pilar utama strategi komersial klub untuk kampanye 2026-27 itu hanya bertahan enam pekan sebelum jajaran petinggi klub memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut sepenuhnya. Runtuhnya kerja sama itu secara tiba-tiba membuat klub asal Lancashire tersebut kelabakan untuk memperbaiki mimpi buruk pemasaran yang mencakup video promosi bertabur bintang yang kini sama sekali tidak bisa digunakan.

Klub mengonfirmasi kabar tersebut pada Jumat pagi melalui pembaruan formal yang singkat, yang secara efektif mengakhiri hubungan dengan ekosistem trading yang terdaftar di Siprus itu.

Dalam komunikasi resmi kepada para pendukung, klub menyatakan: Burnley Football Club dengan kecewa mengonfirmasi bahwa kesepakatannya dengan Finotive telah diakhiri. Pernyataan itu kemudian melanjutkan dengan menjelaskan alasan di balik keputusan berisiko tinggi tersebut, dengan mencatat bahwa dewan direksi telah "bertindak tegas untuk melindungi kepentingan Klub, dan para pendukung kami, sambil memastikan persiapan untuk musim baru terus berjalan tanpa gangguan, baik di dalam maupun di luar lapangan."