Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Burnley terpaksa mencoret sponsor seragam hanya 42 hari setelah menandatangani kesepakatan karena para suporter ditawari pengembalian dana untuk kostum musim baru
Kesepakatan sponsor berakhir dengan penghentian mendadak
Dalam perkembangan mengejutkan saat musim sepakbola Inggris bersiap dimulai, Burnley resmi memutus kerja sama dengan mitra utamanya, Finotive One. Kemitraan yang awalnya dipuji sebagai salah satu pilar utama strategi komersial klub untuk kampanye 2026-27 itu hanya bertahan enam pekan sebelum jajaran petinggi klub memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut sepenuhnya. Runtuhnya kerja sama itu secara tiba-tiba membuat klub asal Lancashire tersebut kelabakan untuk memperbaiki mimpi buruk pemasaran yang mencakup video promosi bertabur bintang yang kini sama sekali tidak bisa digunakan.
Klub mengonfirmasi kabar tersebut pada Jumat pagi melalui pembaruan formal yang singkat, yang secara efektif mengakhiri hubungan dengan ekosistem trading yang terdaftar di Siprus itu.
Dalam komunikasi resmi kepada para pendukung, klub menyatakan: Burnley Football Club dengan kecewa mengonfirmasi bahwa kesepakatannya dengan Finotive telah diakhiri. Pernyataan itu kemudian melanjutkan dengan menjelaskan alasan di balik keputusan berisiko tinggi tersebut, dengan mencatat bahwa dewan direksi telah "bertindak tegas untuk melindungi kepentingan Klub, dan para pendukung kami, sambil memastikan persiapan untuk musim baru terus berjalan tanpa gangguan, baik di dalam maupun di luar lapangan."
- Getty Images
Fans ditawari pengembalian dana penuh untuk jersey replika
Waktu pemutusan kerja sama ini nyaris tidak mungkin lebih buruk bagi Burnley, yang dijadwalkan menjamu West Ham United di Turf Moor dalam laga pembuka Championship mereka pada Minggu ini.
Para suporter yang sudah mengeluarkan uang untuk jersey kandang dan tandang baru, termasuk kit tandang berwarna krem yang diluncurkan lewat kampanye viral besar-besaran yang menampilkan Arnold Schwarzenegger dan JJ Watt, kini harus menerima bahwa barang yang mereka beli menjadi tidak lagi relevan. Klub terpaksa menarik seluruh stok dari toko online dan lokasi ritel fisik mereka sampai jersey-jersey itu bisa diganti dengan branding sponsor yang telah diperbarui.
Untuk meredam reaksi negatif dari basis penggemar yang kecewa, Burnley berkomitmen menjalankan program pengembalian dana dan penukaran secara menyeluruh bagi setiap suporter yang membeli kit bermerek Finotive. Sementara sebagian mungkin memilih menyimpan seragam itu sebagai barang koleksi langka, banyak lainnya diperkirakan akan menukarnya dengan versi baru yang menampilkan Vertu Motors.
Petunjuk mulai muncul selama laga pramusim
Pengamat jeli sudah mulai mencurigai ada masalah yang berkembang di balik layar pada awal pekan ini. Dalam konten promosi yang dirilis penyiar untuk laga mendatang melawan West Ham United, bek Kyle Walker terlihat mengenakan jersey Burnley yang mencolok karena bagian depannya kosong.
Hal ini langsung memunculkan pertanyaan, terutama karena tim tersebut mengenakan logo Finotive One sepanjang agenda pramusim mereka dan bahkan baru Sabtu lalu saat bentrok dengan Notts County pada putaran pertama Carabao Cup.
Kecurigaan itu semakin menguat ketika semua penyebutan kemitraan dengan Finotive One dihapus dari situs resmi klub dan kanal media sosial 24 jam sebelum pengumuman resmi. Ini mengikuti pola ketidakstabilan sponsor di Turf Moor di bawah kepemilikan ALK Capital.
- Getty Images Sport
Sejarah hubungan komersial yang kontroversial
Debakel terbaru ini menambah satu bab lagi dalam hubungan Burnley yang rumit dengan sponsor jersey dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari niat terbuka Pace untuk beralih dari industri taruhan, klub itu kerap kembali ke merek perjudian seperti W88 dan SpreadEx.
Tahun lalu, Gambling Commission mengeluarkan peringatan kepada Burnley dan beberapa klub lain terkait kaitan mereka dengan situs yang dioperasikan TGP Europe, setelah penyelidikan menemukan kegagalan dalam aturan anti pencucian uang dan pemeriksaan mitra bisnis. Peralihan ke Finotive One dimaksudkan sebagai langkah menuju sektor yang berbeda, tetapi hubungan itu memburuk sebelum bola liga pertama ditendang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami