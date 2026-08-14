Dalam perkembangan mengejutkan tepat saat musim sepak bola Inggris bersiap dimulai, Burnley secara resmi telah memutus hubungan dengan mitra utamanya, Finotive One. Kemitraan yang semula dipuji sebagai salah satu pilar utama strategi komersial klub untuk musim 2026-27 itu hanya bertahan enam pekan sebelum petinggi klub memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut sepenuhnya. Runtuhnya kerja sama itu secara tiba-tiba membuat klub asal Lancashire tersebut kelabakan untuk memperbaiki mimpi buruk pemasaran yang mencakup video promosi bertabur bintang yang kini sama sekali tidak bisa digunakan.

Klub mengonfirmasi kabar itu pada Jumat pagi melalui pembaruan resmi singkat, yang secara efektif mengakhiri hubungan dengan ekosistem trading yang terdaftar di Siprus tersebut.

Dalam komunikasi resmi kepada para suporter, klub menyatakan: Burnley Football Club dengan kecewa mengonfirmasi bahwa perjanjiannya dengan Finotive telah diakhiri. Pernyataan itu berlanjut dengan menjelaskan alasan di balik keputusan berisiko tinggi tersebut, dengan mencatat bahwa dewan telah "bertindak tegas untuk melindungi kepentingan Klub, dan para suporternya, sambil memastikan persiapan untuk musim baru terus berlanjut tanpa gangguan, baik di dalam maupun di luar lapangan."