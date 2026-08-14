Getty Images Sport
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Burnley terpaksa mencoret sponsor jersey hanya 42 hari setelah meneken kesepakatan saat para suporter ditawari pengembalian dana untuk kit musim baru
Kesepakatan sponsor berakhir dengan pemutusan mendadak
Dalam perkembangan mengejutkan tepat saat musim sepak bola Inggris bersiap dimulai, Burnley secara resmi telah memutus hubungan dengan mitra utamanya, Finotive One. Kemitraan yang semula dipuji sebagai salah satu pilar utama strategi komersial klub untuk musim 2026-27 itu hanya bertahan enam pekan sebelum petinggi klub memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut sepenuhnya. Runtuhnya kerja sama itu secara tiba-tiba membuat klub asal Lancashire tersebut kelabakan untuk memperbaiki mimpi buruk pemasaran yang mencakup video promosi bertabur bintang yang kini sama sekali tidak bisa digunakan.
Klub mengonfirmasi kabar itu pada Jumat pagi melalui pembaruan resmi singkat, yang secara efektif mengakhiri hubungan dengan ekosistem trading yang terdaftar di Siprus tersebut.
Dalam komunikasi resmi kepada para suporter, klub menyatakan: Burnley Football Club dengan kecewa mengonfirmasi bahwa perjanjiannya dengan Finotive telah diakhiri. Pernyataan itu berlanjut dengan menjelaskan alasan di balik keputusan berisiko tinggi tersebut, dengan mencatat bahwa dewan telah "bertindak tegas untuk melindungi kepentingan Klub, dan para suporternya, sambil memastikan persiapan untuk musim baru terus berlanjut tanpa gangguan, baik di dalam maupun di luar lapangan."
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Suporter ditawari pengembalian dana penuh untuk jersey replika
Waktu pemutusan kerja sama ini nyaris tak bisa lebih buruk bagi Burnley, yang dijadwalkan menjamu West Ham United di Turf Moor dalam laga pembuka Championship mereka pada Minggu ini.
Para suporter yang sudah terlanjur membeli jersey kandang dan tandang baru, termasuk kit tandang berwarna krem yang diluncurkan lewat kampanye viral besar-besaran dengan menampilkan Arnold Schwarzenegger dan JJ Watt, kini harus menerima kenyataan bahwa merchandise mereka menjadi tidak relevan. Klub terpaksa menarik seluruh stok dari toko online dan gerai fisik mereka sampai jersey tersebut bisa diganti dengan branding sponsor yang telah diperbarui.
Untuk meredam kekecewaan dari basis suporter yang merasa kecewa, Burnley berkomitmen menjalankan program pengembalian dana dan penukaran secara menyeluruh bagi setiap pendukung yang membeli kit bermerek Finotive. Meski sebagian mungkin memilih menyimpan jersey itu sebagai barang koleksi langka, banyak yang diperkirakan akan menukarnya dengan versi baru yang menampilkan Vertu Motors.
Petunjuk mulai muncul selama laga pramusim
Pengamat yang jeli sudah mulai mencurigai adanya masalah yang muncul di balik layar pada awal pekan ini. Dalam konten promosi yang dirilis oleh penyiar untuk pertandingan mendatang melawan West Ham United, bek Kyle Walker terlihat mengenakan kostum Burnley yang tampak mencolok karena bagian depannya kosong.
Hal ini langsung memunculkan pertanyaan, terutama karena tim itu mengenakan logo Finotive One sepanjang jadwal pramusim mereka dan bahkan baru pada Sabtu lalu saat bentrok dengan Notts County di putaran pertama Carabao Cup.
Kecurigaan itu makin menguat ketika semua penyebutan soal kemitraan dengan Finotive One dihapus dari situs resmi klub dan kanal media sosial mereka 24 jam sebelum pengumuman resmi. Ini mengikuti pola ketidakstabilan sponsor di Turf Moor di bawah kepemilikan ALK Capital.
- Getty Images Sport
Sejarah hubungan komersial yang kontroversial
Debakel terbaru ini menambah satu bab lagi dalam hubungan Burnley yang rumit dengan sponsor di jersey dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari niat publik Pace untuk beralih dari industri taruhan, klub itu kerap kembali ke merek perjudian seperti W88 dan SpreadEx.
Tahun lalu, Gambling Commission mengeluarkan peringatan kepada Burnley dan beberapa klub lain terkait hubungan mereka dengan situs yang dioperasikan TGP Europe, setelah penyelidikan menemukan kegagalan dalam aturan anti-pencucian uang dan pemeriksaan mitra bisnis. Peralihan ke Finotive One dimaksudkan sebagai langkah menuju sektor yang berbeda, tetapi hubungan itu memburuk sebelum bola pertama liga ditendang.
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