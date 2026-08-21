Burnley menuntaskan perekrutan bek Anel Ahmedhodzic dari Feyenoord dalam kesepakatan senilai £7 juta

Burnley bergerak cepat untuk memperkuat opsi di lini belakang jelang musim baru dengan tambahan penting. Klub Inggris itu secara resmi telah menuntaskan perekrutan bek tengah Ahmedhodzic dari klub Eredivisie Belanda, Feyenoord.

Kesepakatan ini membawa bek berbakat itu kembali ke sepakbola Inggris saat Burnley berupaya memantapkan skuad mereka. Ahmedhodzic datang ke Turf Moor dengan ekspektasi tinggi untuk memperkokoh lini pertahanan tim.