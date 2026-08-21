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Burnley menuntaskan perekrutan bek Anel Ahmedhodzic dari Feyenoord dalam kesepakatan senilai £7 juta
Memperkuat lini belakang
Burnley bergerak cepat untuk memperkuat opsi di lini belakang jelang musim baru dengan tambahan penting. Klub Inggris itu secara resmi telah menuntaskan perekrutan bek tengah Ahmedhodzic dari klub Eredivisie Belanda, Feyenoord.
Kesepakatan ini membawa bek berbakat itu kembali ke sepakbola Inggris saat Burnley berupaya memantapkan skuad mereka. Ahmedhodzic datang ke Turf Moor dengan ekspektasi tinggi untuk memperkokoh lini pertahanan tim.
- Getty Images Sport
Investasi jutaan euro
Untuk mendapatkan jasa bek tengah tersebut, klub Inggris itu setuju membayar biaya transfer yang dilaporkan sekitar €7 juta kepada Feyenoord. Investasi besar ini menegaskan tekad klub untuk menambah kualitas dan pengalaman yang sudah teruji ke lini pertahanan mereka.
Petinggi klub bergerak tegas di balik layar untuk merampungkan kesepakatan itu dan menangkis potensi persaingan. Akuisisi ini menjadi salah satu transfer pemain bertahan yang menonjol pada bursa transfer kali ini bagi tim tersebut.
Rekam jejak bertahan yang terbukti
Ahmedhodzic menuju Inggris setelah menjalani periode di Eredivisie, tempat ia menguji dirinya di level persaingan yang tinggi. Kemampuannya membaca permainan, mengorganisasi pertahanan, dan membangun serangan dari lini belakang menjadikannya figur kunci di Belanda.
Kini, bek tengah itu membawa atribut tersebut kembali ke sepak bola Inggris. Pengalamannya dengan tuntutan fisik permainan di Britania diperkirakan akan membantunya cepat beradaptasi dengan skuad.
- Box to Box Pictures
Mengenal sepakbola Inggris
Bagi Ahmedhodzic, atmosfer persaingan di Inggris sudah cukup akrab. Bek tengah yang tangguh itu sebelumnya pernah merasakan kerasnya kasta tertinggi saat tampil di Premier League bersama Sheffield United pada musim 2023–24.
Kedatangannya juga menjadi bagian dari penyesuaian skuad klub yang masih berlangsung setelah kampanye Premier League 2025–26, ketika Burnley finis di posisi ke-19 dari 20 tim dan terdegradasi. Mendatangkan pemain dengan pengalaman yang telah terbukti di kasta tertinggi menjadi langkah penting untuk ambisi mereka ke depan.
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