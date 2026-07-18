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Burnley menjual bek andalannya ke RB Leipzig dengan nilai transfer sebesar £21 juta setelah terdegradasi dari Liga Premier
Clarets kehilangan bek andalannya
Burnley kehilangan salah satu bek andalannya setelah menyepakati kesepakatan untuk melepas Esteve ke klub Bundesliga, RB Leipzig. Pemain asal Prancis itu diizinkan hengkang dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai £27,3 juta guna memperkuat barisan pertahanan tim asal Jerman tersebut. Kepindahan ini terjadi setelah Burnley kembali terdegradasi dari Liga Premier, yang memaksa mantan bek Montpellier itu untuk mencari tantangan baru bersama tim yang finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu.
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Leipzig sangat senang dengan kedatangannya
Direktur Olahraga Leipzig, Marcel Schafer, mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan klub dalam mengamankan tanda tangan Esteve, yang dianggap memiliki perpaduan luar biasa antara kekuatan fisik, karakter, dan semangat kepemimpinan.
Dalam pernyataannya di situs web resmi klub, Schafer mengatakan: "Mendatangkan Maxime merupakan langkah yang sangat penting bagi kami. Kami sangat senang bisa mendatangkan seorang bek tengah yang, meskipun masih muda, telah mengumpulkan banyak pengalaman di Prancis dan Inggris serta menunjukkan kemajuan yang mengesankan selama berkarier di Burnley.
"Dia memiliki banyak kualitas yang kami cari untuk posisi ini: tinggi badan, kemampuan atletik, tendangan kaki kiri yang kuat, kepercayaan diri saat menguasai bola, serta kemampuan untuk maju dan bertahan secara proaktif. Maxime bermain dengan sikap positif, merupakan pemain yang tangguh dalam melakukan tekel, vokal, dan membawa energi yang sangat besar ke lapangan.
"Dia juga seorang pemimpin alami. Dia terus-menerus berkomunikasi, mengatur rekan-rekannya, dan mengambil tanggung jawab, sementara di luar lapangan dia sangat jernih pikirannya dan bijaksana. Kombinasi kualitas, karakter, dan mentalitas tersebut membuatnya sangat cocok untuk RB Leipzig. Kami yakin Maxime dapat memberikan dampak langsung dan memainkan peran penting dalam tim kami."
Pemain asal Prancis itu menargetkan kontribusi langsung
Bek setinggi 193 cm ini, yang sebelumnya masuk dalam Tim Terbaik Tahun Ini PFA Championship saat memimpin Burnley promosi ke Liga Premier, mengakui bahwa ia merasa sangat tertantang oleh ambisi besar yang diusung oleh Die Roten Bullen.
Esteve menyatakan: "Saya sangat senang menjadi pemain RB Leipzig. Klub ini mewakili sepak bola yang intens dan berani, kemajuan yang berkelanjutan, serta ambisi besar. Itu sangat cocok untuk saya.
"Saya datang ke Leipzig untuk segera memberikan kontribusi, mengambil tanggung jawab, dan meraih kesuksesan bersama tim. Saya belajar banyak di Prancis dan Inggris, dan kini saya ingin membawa pengalaman serta kualitas tersebut ke RB Leipzig.
"Pembicaraan dengan klub sangat meyakinkan. Saya bisa merasakan bahwa ada rencana yang jelas untuk saya di sini. Kini saya tidak sabar untuk bertemu dengan tim dan para penggemar. Bersama-sama, kami ingin meraih kesuksesan di Liga Champions, Bundesliga, dan DFB-Pokal."
- Getty Images Sport
Sekarang diperlukan perombakan lini pertahanan
Burnley kini harus segera melakukan perombakan dan mencari pengganti yang layak di lini pertahanan tengah untuk menghadapi kompetisi EFL Championship yang berat. Kepergian Esteve merupakan pukulan telak, mengingat bek tengah tersebut merupakan sosok yang dapat diandalkan yang tampil dalam seluruh 46 pertandingan liga selama musim Championship 2024-25 yang bersejarah bagi klub—di mana mereka mengumpulkan 100 poin, mencatatkan 30 clean sheet, dan hanya kebobolan 16 gol. Selain itu, bek tersebut tetap menjadi pemain inti yang krusial di Liga Premier musim lalu, dengan tampil dalam 34 pertandingan liga untuk The Clarets meskipun klub tersebut akhirnya terdegradasi.
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