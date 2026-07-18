Burnley menjual bek andalannya ke RB Leipzig dengan nilai transfer sebesar £21 juta setelah terdegradasi dari Liga Premier

Direktur Olahraga Leipzig, Marcel Schafer, mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan klub dalam mengamankan tanda tangan Esteve, yang dianggap memiliki perpaduan luar biasa antara kekuatan fisik, karakter, dan semangat kepemimpinan.

Dalam pernyataannya di situs web resmi klub, Schafer mengatakan: "Mendatangkan Maxime merupakan langkah yang sangat penting bagi kami. Kami sangat senang bisa mendatangkan seorang bek tengah yang, meskipun masih muda, telah mengumpulkan banyak pengalaman di Prancis dan Inggris serta menunjukkan kemajuan yang mengesankan selama berkarier di Burnley.

"Dia memiliki banyak kualitas yang kami cari untuk posisi ini: tinggi badan, kemampuan atletik, tendangan kaki kiri yang kuat, kepercayaan diri saat menguasai bola, serta kemampuan untuk maju dan bertahan secara proaktif. Maxime bermain dengan sikap positif, merupakan pemain yang tangguh dalam melakukan tekel, vokal, dan membawa energi yang sangat besar ke lapangan.

"Dia juga seorang pemimpin alami. Dia terus-menerus berkomunikasi, mengatur rekan-rekannya, dan mengambil tanggung jawab, sementara di luar lapangan dia sangat jernih pikirannya dan bijaksana. Kombinasi kualitas, karakter, dan mentalitas tersebut membuatnya sangat cocok untuk RB Leipzig. Kami yakin Maxime dapat memberikan dampak langsung dan memainkan peran penting dalam tim kami."