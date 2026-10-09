Kekalahan telak tujuh gol di Buenos Aires menelanjangi kekacauan logistik parah yang dialami delegasi tim nasional Burkina Faso menjelang pertandingan. Masalah visa transit dan rute penerbangan yang berliku memaksa skuad menempuh perjalanan selama beberapa hari, tiba hanya beberapa jam sebelum kick-off tanpa beberapa pemain reguler yang berkarier di luar negeri.

Sorotan tajam kini langsung mengarah kepada kepemimpinan Kolonel-Major Oumarou Sawadogo di federasi, yang dinilai telah gagal mengelola kebutuhan mendasar skuad.