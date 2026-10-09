AFP
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Burkina Faso terancam sanksi FIFA setelah Presiden Ibrahim Traore mengancam mengambil alih sepak bola usai dipermalukan Argentina 7-0
Kekacauan logistik picu dampak diplomatik
Kekalahan telak tujuh gol di Buenos Aires menelanjangi kekacauan logistik parah yang dialami delegasi tim nasional Burkina Faso menjelang pertandingan. Masalah visa transit dan rute penerbangan yang berliku memaksa skuad menempuh perjalanan selama beberapa hari, tiba hanya beberapa jam sebelum kick-off tanpa beberapa pemain reguler yang berkarier di luar negeri.
Sorotan tajam kini langsung mengarah kepada kepemimpinan Kolonel-Major Oumarou Sawadogo di federasi, yang dinilai telah gagal mengelola kebutuhan mendasar skuad.
- Getty Images Sport
Traore menjanjikan perombakan menyeluruh federasi
Presiden transisi Kapten Traore mengecam ketidakmampuan manajemen dalam memenuhi kebutuhan dasar skuad nasional. Seperti dilaporkan penyiar Prancis RMC Sport, ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari negara: "Memang benar sepakbola kami sedang sakit, dan kami akan menemukan obatnya. Untuk kembali berinvestasi, kami harus menyembuhkan penyakitnya. Saya yakin kami harus mengambil keputusan-keputusan besar pekan ini agar semuanya bisa bergerak maju."
Intervensi negara berisiko memicu isolasi global
Tekad pemerintah untuk merombak federasi menjadi semakin jelas melalui peringatan langsung yang disampaikan Traore kepada pimpinan organisasi tersebut. Ia melanjutkan: "Terakhir kali, saya mengatakan kepada presiden federasi, 'Sampai sekarang kami tidak ingin mencampuri urusan Anda, tetapi sekarang kami tidak punya pilihan. Kami harus melakukannya, terlepas dari apakah kami akan diskors atau tidak. Namun jika kami turun tangan, itu akan dilakukan agar semuanya tertata dan berjalan dengan semestinya'."
- AFP
Sanksi membayangi di tengah ketidakpastian di benua itu
Rencana pengambilalihan itu bertentangan langsung dengan Pasal 14 Statuta FIFA, yang secara tegas melarang campur tangan pihak ketiga. Jika pemerintah membubarkan komite eksekutif atau membentuk kepemimpinan paralel, penangguhan keanggotaan akan otomatis menyusul, mencerminkan preseden yang telah terjadi pada Kenya dan Zimbabwe.
Sanksi semacam itu akan membuat tim nasional tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia dan Piala Afrika, melarang klub-klub domestik tampil di turnamen CAF, serta menghentikan aliran pendanaan FIFA Forward.
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