Bunny Shaw resmi bergabung! Manchester City mengonfirmasi bahwa striker andalannya telah menandatangani kontrak jangka panjang meskipun sempat dikaitkan dengan Chelsea

Shaw telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun bersama City, memastikan penyerang paling tajam di WSL ini tetap bertahan di Manchester untuk beberapa waktu ke depan. Kesepakatan ini akan membuat pemain berusia 29 tahun itu tetap di klub hingga 2030, yang berarti masa baktinya bersama The Sky Blues bisa mencapai hampir satu dekade. Pengumuman ini disampaikan secara spektakuler oleh sang pemain sendiri di atas panggung selama After Party City 2025-26, tak lama setelah ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Etihad.

Berbicara tentang keputusannya untuk memperpanjang kontrak, dalam pernyataan yang ditonjolkan oleh situs web resmi Manchester City, Shaw mengatakan: "Saya sangat senang bisa berada di klub luar biasa ini untuk empat tahun ke depan. Saya selalu mengatakan bahwa Manchester City terasa seperti rumah – saya telah berkembang begitu banyak sebagai pemain dan tumbuh begitu banyak sebagai pribadi selama lima tahun pertama saya di sini. Membantu tim putri memenangkan gelar WSL adalah salah satu momen paling membanggakan dalam karier saya, dan saya sangat antusias melihat apa yang bisa kami capai musim depan dan seterusnya – meskipun masih ada satu pertandingan besar lagi melawan Brighton! Kepada para penggemar City – terima kasih atas dukungan kalian yang tak pernah putus. Saya sangat bahagia bisa menjalani perjalanan yang tak terlupakan ini bersama kalian semua dan tak sabar menanti apa yang bisa kami raih di masa depan."