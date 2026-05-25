Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bunny Shaw resmi bergabung! Manchester City mengonfirmasi bahwa striker andalannya telah menandatangani kontrak jangka panjang meskipun sempat dikaitkan dengan Chelsea
Klub tersebut berhasil mempertahankan penyerang andalannya hingga tahun 2030
Shaw telah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun bersama City, memastikan penyerang paling tajam di WSL ini tetap bertahan di Manchester untuk beberapa waktu ke depan. Kesepakatan ini akan membuat pemain berusia 29 tahun itu tetap di klub hingga 2030, yang berarti masa baktinya bersama The Sky Blues bisa mencapai hampir satu dekade. Pengumuman ini disampaikan secara spektakuler oleh sang pemain sendiri di atas panggung selama After Party City 2025-26, tak lama setelah ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Etihad.
Berbicara tentang keputusannya untuk memperpanjang kontrak, dalam pernyataan yang ditonjolkan oleh situs web resmi Manchester City, Shaw mengatakan: "Saya sangat senang bisa berada di klub luar biasa ini untuk empat tahun ke depan. Saya selalu mengatakan bahwa Manchester City terasa seperti rumah – saya telah berkembang begitu banyak sebagai pemain dan tumbuh begitu banyak sebagai pribadi selama lima tahun pertama saya di sini. Membantu tim putri memenangkan gelar WSL adalah salah satu momen paling membanggakan dalam karier saya, dan saya sangat antusias melihat apa yang bisa kami capai musim depan dan seterusnya – meskipun masih ada satu pertandingan besar lagi melawan Brighton! Kepada para penggemar City – terima kasih atas dukungan kalian yang tak pernah putus. Saya sangat bahagia bisa menjalani perjalanan yang tak terlupakan ini bersama kalian semua dan tak sabar menanti apa yang bisa kami raih di masa depan."
- AFP
Mengabaikan minat Chelsea
Kabar ini menjadi pukulan telak bagi para pesaing, terutama Chelsea, yang selama ini santer dikaitkan dengan upaya merekrut pemenang Sepatu Emas tiga kali tersebut. Berbagai laporan sebelumnya menyebutkan bahwa negosiasi kontrak telah menemui jalan buntu, sehingga banyak yang meyakini Shaw akan hengkang dengan status bebas transfer. Namun, City berhasil mengatasi rintangan-rintangan tersebut untuk mempertahankan pencetak gol terbanyak mereka dengan kontrak baru.
Manajer Chelsea, Sonia Bompastor, sebelumnya telah memperkuat rumor ini dengan bercanda bertanya, "Siapa yang tidak ingin memilikinya dalam daftar keinginan pribadi mereka?" ketika ditanya tentang pemain asal Jamaika tersebut. Dengan mengikat Shaw selama empat tahun ke depan, Direktur Sepak Bola City, Therese Sjogran, telah menunjukkan niatnya secara tegas, membuktikan bahwa klub asal Manchester ini mampu menangkis minat dari klub-klub elit Eropa.
Kampanye yang memecahkan rekor
Perpanjangan kontrak Shaw ini terjadi setelah apa yang bisa dibilang sebagai musim individu terbaik dalam sejarah WSL. Ia mengantarkan City meraih gelar juara liga dengan menjadi top skor untuk ketiga kalinya secara berturut-turut—sebuah rekor—setelah mencetak 21 gol hanya dalam 22 penampilan. Dalam prosesnya, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi ini yang mencetak lebih dari 20 gol dalam tiga musim berbeda, yang menunjukkan konsistensi yang telah mengubah tim asuhan Gareth Taylor menjadi kekuatan dominan di kancah domestik.
Selain kemampuannya mencetak gol, statistik menggambarkan sosok penyerang lengkap yang sama pentingnya dalam bertahan seperti halnya di sepertiga akhir lapangan. Shaw memimpin liga dalam hal duel yang dimenangkan (152) musim ini dan menempati peringkat teratas dalam hal pengambilan kembali bola. Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, pemain asal Jamaika ini saat ini telah mencetak 117 gol dan 28 assist dalam 137 penampilan untuk The Blues sejak kedatangannya dari Bordeaux pada 2021.
- Getty Images Sport
Mengejar gelar ganda
Setelah gelar WSL sudah di tangan dan masa depannya terjamin, Shaw kini mengalihkan fokusnya ke final Piala FA melawan Brighton di Wembley. Kemenangan pada hari Minggu akan memastikan gelar ganda domestik bersejarah bagi Manchester City dan menambah satu trofi lagi ke dalam lemari trofi sang penyerang yang gemilang. Direktur sepak bola Therese Sjogran meyakini kehadiran Shaw tetap sangat penting, sambil mencatat bahwa ia telah menjadi pemimpin sejati dalam tim saat mereka bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions.
Sjogran menambahkan: "Ini merupakan pernyataan besar dari City bahwa kami telah mengamankan jasa salah satu penyerang tengah terbaik di dunia, tetapi juga dari Bunny bahwa ia yakin kami adalah tempat terbaik baginya untuk sukses. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya atas keyakinan yang terus menerus terhadap apa yang kami harapkan untuk dicapai." Dengan 26 gol di semua kompetisi sejauh musim ini, Shaw akan menjadi favorit utama untuk memberikan sentuhan penentu di stadion nasional akhir pekan ini.