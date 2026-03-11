Bunny Shaw ke Chelsea?! Rival Man City di WSL siap bergerak cepat dengan transfer gratis saat striker bintang memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya

Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar dampaknya bagi City jika kehilangan Shaw. Pentingnya dia bagi tim terlihat jelas dari angka-angka, dengan 108 gol yang dicetak dalam 128 pertandingan di semua kompetisi sejak dia bergabung dengan klub pada 2020. Perlu dicatat bahwa ketika City gagal meraih gelar juara WSL 2023-24, padahal mereka terlihat hampir pasti akan melakukannya, absennya Shaw karena cedera menjadi salah satu alasan utama kegagalan tersebut. Itu pun tanpa memperhitungkan semua kontribusi lain yang dilakukan pemain berusia 29 tahun ini untuk tim di luar bola, baik dalam pertahanan maupun dalam pembangunan serangan.

Kehilangan dia ke rival liga akan lebih menghancurkan. City telah tampil kurang memuaskan di WSL dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat dari penantian 10 tahun mereka untuk gelar kedua, tetapi telah membuat kemajuan signifikan musim ini dalam upaya mengejar ketertinggalan. Namun, melihat Shaw pindah ke Chelsea, terutama jika hal itu disebabkan oleh investasi yang tertinggal dari rival mereka, akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan tim untuk terus berkembang dari sini.