Bunny Shaw ke Chelsea?! Rival Man City di WSL siap bergerak cepat dengan transfer gratis saat striker bintang memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya
Laporan: Chelsea mempertimbangkan transfer gratis untuk bintang Manchester City, Bunny Shaw.
Manchester City sedang menjalani musim yang luar biasa dan berpeluang meraih gelar WSL pertama sejak 2016, dengan selisih delapan poin di puncak klasemen dan hanya tersisa enam pertandingan. Namun, masa depan Shaw yang belum pasti menjadi kekhawatiran besar, dengan pemain internasional Jamaika ini menegaskan statusnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan 15 gol dalam 16 pertandingan liga musim ini.
Jika Shaw tidak memperbarui kontraknya di Man City, yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, The Times melaporkan bahwa Chelsea diyakini menjadi kandidat utama untuk merekrutnya, dengan The Blues menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada klubnya saat ini, sebagaimana kondisi saat ini.
Tidak seperti Manchester City: Mengapa Shaw memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya?
Sungguh mengejutkan bahwa situasi Shaw telah mencapai titik ini. City telah sangat berhasil dalam memperbarui kontrak pemain kunci mereka dalam beberapa tahun terakhir, mengikat mereka sejak dini untuk menghindari skenario sulit seperti ini dan mengurangi risiko kehilangan figur penting. Shaw juga selalu memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang waktunya di Manchester, dan pada tahap ini belum jelas apa yang dapat menyebabkan kemajuan minim dalam negosiasi kontrak baru.
Andree Jeglertz, pelatih kepala City, telah mengonfirmasi sebelumnya pada musim ini bahwa pembicaraan tentang kontrak sedang berlangsung. Namun, ketika ditanya tentang situasi tersebut bulan lalu, dia tidak dapat memberikan informasi baru. "Saya tidak memiliki pembaruan tentang hal itu," katanya dalam konferensi pers.
Skenario terburuk: Kehilangan Shaw ke rival WSL akan menjadi pukulan besar bagi Man City.
Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar dampaknya bagi City jika kehilangan Shaw. Pentingnya dia bagi tim terlihat jelas dari angka-angka, dengan 108 gol yang dicetak dalam 128 pertandingan di semua kompetisi sejak dia bergabung dengan klub pada 2020. Perlu dicatat bahwa ketika City gagal meraih gelar juara WSL 2023-24, padahal mereka terlihat hampir pasti akan melakukannya, absennya Shaw karena cedera menjadi salah satu alasan utama kegagalan tersebut. Itu pun tanpa memperhitungkan semua kontribusi lain yang dilakukan pemain berusia 29 tahun ini untuk tim di luar bola, baik dalam pertahanan maupun dalam pembangunan serangan.
Kehilangan dia ke rival liga akan lebih menghancurkan. City telah tampil kurang memuaskan di WSL dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat dari penantian 10 tahun mereka untuk gelar kedua, tetapi telah membuat kemajuan signifikan musim ini dalam upaya mengejar ketertinggalan. Namun, melihat Shaw pindah ke Chelsea, terutama jika hal itu disebabkan oleh investasi yang tertinggal dari rival mereka, akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan tim untuk terus berkembang dari sini.
Mengapa Shaw adalah tepat apa yang Chelsea butuhkan musim panas ini.
Bagi Chelsea, however, mendapatkan kesepakatan untuk Shaw akan menjadi hal yang besar. The Blues telah kekurangan sentuhan klinis di sepertiga akhir lapangan musim ini, dengan tidak ada tim di WSL yang tampil lebih buruk di depan gawang. Klub London ini telah mencetak 29 gol meskipun statistik gol yang diharapkan (expected goals) mereka adalah 33,77. West Ham, yang berada di peringkat ketiga dari bawah, berada di urutan berikutnya dalam daftar tersebut, meskipun dengan selisih negatif 2,66, dibandingkan dengan selisih 4,77 milik Chelsea. Shaw, yang unggul enam gol dari pesaing terdekatnya dalam perebutan Sepatu Emas, akan sangat membantu dalam hal itu.
The Blues juga memiliki banyak penyerang yang kontraknya habis musim panas ini, dan diharapkan akan mencari striker baru. Sam Kerr, Catarina Macario, dan Aggie Beever-Jones semua memasuki bulan-bulan terakhir kontrak mereka di Chelsea, dengan Macario tampaknya paling mungkin hengkang mengingat, saat fit, dia belum mendapatkan peran reguler yang diharapkan musim ini. Ada juga banyak minat terhadap bintang Amerika Serikat ini, dengan pindah ke AS tampaknya menjadi opsi yang paling mungkin.
