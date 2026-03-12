Getty Images
Bunny Shaw ke Chelsea?! Man City 'dekat' dengan kesepakatan baru untuk striker yang kontraknya habis di tengah minat dari rival WSL
Laporan: Chelsea mempertimbangkan transfer gratis untuk Shaw
Manchester City sedang menjalani musim yang luar biasa dan berpeluang meraih gelar WSL pertama sejak 2016, dengan selisih delapan poin di puncak klasemen dan hanya tersisa enam pertandingan. Namun, masa depan Shaw yang belum pasti menjadi kekhawatiran besar, mengingat pemain internasional Jamaika ini telah membuktikan statusnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan 15 gol dalam 16 pertandingan liga musim ini.
Jika Shaw tidak memperbarui kontraknya di Man City, yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, The Times melaporkan pada Rabu bahwa Chelsea diyakini menjadi kandidat utama untuk merekrutnya, karena The Blues menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada klubnya saat ini.
Shaw kini 'sudah dekat' dengan kesepakatan baru setelah insiden yang tidak biasa.
Sungguh mengejutkan bahwa situasi Shaw telah mencapai titik ini. City telah sangat berhasil dalam memperbarui kontrak pemain kunci mereka dalam beberapa tahun terakhir, mengikat mereka sejak dini untuk menghindari skenario sulit seperti ini dan mengurangi risiko kehilangan figur penting. Shaw juga selalu memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang waktunya di Manchester, dan pada tahap ini belum jelas apa yang dapat menyebabkan kemajuan lambat dalam negosiasi kontrak baru.
Namun, Andree Jeglertz, pelatih kepala City, telah mengonfirmasi sebelumnya di musim ini bahwa pembicaraan memang sedang berlangsung mengenai kontrak, dan hanya sehari setelah kabar tentang Chelsea muncul, Guardian melaporkan pada Kamis bahwa Shaw 'dekat' untuk menyetujui kontrak baru di Manchester. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pembicaraan antara kedua belah pihak telah 'berjalan positif' dalam beberapa minggu terakhir, dan meskipun 'rincian kecil' masih perlu diselesaikan, City memiliki 'keyakinan' bahwa striker andalannya akan menandatangani kontrak baru.
Kehilangan Shaw ke rival WSL akan menjadi pukulan besar bagi Man City.
Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar dampaknya bagi City jika kehilangan Shaw, dan oleh karena itu, betapa positifnya berita ini bagi klub. Pentingnya dia bagi tim terlihat jelas dari angka-angka, dengan 108 gol yang dicetak dalam 128 pertandingan di semua kompetisi sejak dia bergabung dengan Cityzens pada 2020. Perlu dicatat bahwa ketika klub gagal meraih gelar juara WSL 2023-24, absennya Shaw karena cedera menjadi salah satu alasan utama kegagalan tersebut. Itu pun tanpa memperhitungkan semua kontribusi lain yang dilakukan pemain berusia 29 tahun ini untuk tim di luar bola, baik dalam pertahanan maupun dalam pembangunan serangan.
Kehilangan dia ke rival liga akan lebih menghancurkan. City telah tampil kurang memuaskan di WSL dalam beberapa musim terakhir, seperti yang terlihat dari penantian 10 tahun mereka untuk gelar kedua, tetapi telah membuat kemajuan signifikan musim ini dalam mengejar ketertinggalan. Namun, jika Shaw pindah ke Chelsea, terutama jika hal itu disebabkan oleh investasi yang tertinggal dari rival mereka, hal itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan tim untuk melangkah lebih jauh dari sini. Untungnya bagi City, tanda-tanda saat ini menunjukkan bahwa hal itu tidak akan terjadi.
Mengapa seorang striker andalan seperti Shaw正是切尔西所需要的。
Bagi Chelsea, mendapatkan kesepakatan untuk pemain seperti Shaw akan menjadi hal yang besar. The Blues kekurangan sentuhan klinis di area pertahanan lawan musim ini, dengan tidak ada tim di WSL yang tampil lebih buruk di depan gawang. Klub London ini telah mencetak 29 gol meskipun statistik gol yang diharapkan (expected goals) mereka adalah 33,77. West Ham, yang berada di peringkat ketiga dari bawah, berada di urutan berikutnya dalam daftar tersebut, meskipun dengan selisih negatif 2,66, dibandingkan dengan selisih 4,77 milik Chelsea.
The Blues juga memiliki banyak penyerang yang kontraknya akan habis musim panas ini, sehingga tidak mengherankan jika mereka tampaknya sedang mencari striker. Sam Kerr, Catarina Macario, dan Aggie Beever-Jones semua memasuki bulan-bulan terakhir kontrak mereka di Chelsea, dengan Macario tampaknya paling mungkin hengkang mengingat, saat fit, dia belum mendapatkan peran reguler yang diharapkan musim ini. Ada juga banyak minat terhadap bintang Amerika Serikat ini, dengan kemungkinan pindah ke AS terlihat paling mungkin.
Jika Shaw memperbarui kontraknya dengan Man City, Chelsea harus mengalihkan perhatian mereka ke target lain, dengan rumor tentang target baru pasti akan muncul seiring mendekatnya jendela transfer musim panas ini.
