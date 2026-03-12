Bunny Shaw ke Chelsea?! Man City 'dekat' dengan kesepakatan baru untuk striker yang kontraknya habis di tengah minat dari rival WSL

Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar dampaknya bagi City jika kehilangan Shaw, dan oleh karena itu, betapa positifnya berita ini bagi klub. Pentingnya dia bagi tim terlihat jelas dari angka-angka, dengan 108 gol yang dicetak dalam 128 pertandingan di semua kompetisi sejak dia bergabung dengan Cityzens pada 2020. Perlu dicatat bahwa ketika klub gagal meraih gelar juara WSL 2023-24, absennya Shaw karena cedera menjadi salah satu alasan utama kegagalan tersebut. Itu pun tanpa memperhitungkan semua kontribusi lain yang dilakukan pemain berusia 29 tahun ini untuk tim di luar bola, baik dalam pertahanan maupun dalam pembangunan serangan.

Kehilangan dia ke rival liga akan lebih menghancurkan. City telah tampil kurang memuaskan di WSL dalam beberapa musim terakhir, seperti yang terlihat dari penantian 10 tahun mereka untuk gelar kedua, tetapi telah membuat kemajuan signifikan musim ini dalam mengejar ketertinggalan. Namun, jika Shaw pindah ke Chelsea, terutama jika hal itu disebabkan oleh investasi yang tertinggal dari rival mereka, hal itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan tim untuk melangkah lebih jauh dari sini. Untungnya bagi City, tanda-tanda saat ini menunjukkan bahwa hal itu tidak akan terjadi.