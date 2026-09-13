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'Bungkam penonton itu!' - Martin O'Neill dan Scott Brown ungkap rencana untuk menaklukkan atmosfer Ibrox yang bermusuhan
Celtic berusaha mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi domestik
Celtic memasuki perempat final Old Firm hari Minggu di Ibrox dengan catatan kampanye domestik yang sempurna di bawah Martin O'Neill. The Hoops telah memenangi keenam pertandingan Scottish Premiership sejauh ini, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga.
Namun, dominasi mereka di kompetisi domestik datang setelah mimpi buruk kolaps di Eropa, ketika kekalahan 5-1 pada leg kedua dari LASK menyingkirkan mereka dari kualifikasi Liga Champions.
Setelah situasi kembali stabil di kompetisi domestik, Celtic kini membidik untuk memperpanjang dominasi terbaru mereka atas rival sekota di Piala Liga.
- Getty Images Sport
O'Neill dan Brown berupaya membuat penonton cemas
Tanpa suporter tim tamu yang diizinkan hadir menyusul putusan SPFL, Celtic akan menghadapi tembok 50.000 pendukung tuan rumah yang bermusuhan. Berbicara menjelang laga tersebut, mantan kapten Scott Brown menegaskan bahwa mencetak gol lebih awal sangat krusial untuk membuat penonton di Ibrox berbalik melawan tim mereka sendiri.
O'Neill menggemakan pernyataan tersebut, mengakui bahwa gol pembuka bisa mengubah seluruh dinamika derby.
"Saya kira jika Anda unggul dalam pertandingan, itu akan membuat mereka cemas," kata O'Neill. "Penonton akan sepenuhnya mendukung tim mereka, seperti yang Anda harapkan. Kami hanya akan melakukan yang terbaik. Kami menghadapi penonton yang bisa memberi perbedaan."
Rekor kuat di piala mendongkrak kepercayaan diri tim tamu
Celtic mencatat rekor terkini yang tangguh dalam laga ini, setelah memenangi enam pertemuan terakhir Piala Liga antara kedua klub sejak 2011. Selain itu, Celtic belum pernah kalah di tahap perempat-final kompetisi ini sejak 2009.
O'Neill juga membawa rekor pribadi yang solid ke Govan, setelah memenangi enam dari 11 kunjungan sebelumnya ke Ibrox sebagai manajer Celtic.
Skuad merespons dengan baik pada pertengahan pekan, dengan meraih kemenangan tipis di markas St Johnstone meski melakukan rotasi besar pada susunan pemain inti.
- Getty Images Sport
Celtic membidik kemenangan derby ketujuh beruntun di Piala Liga
Kemenangan pada hari Minggu akan membawa Celtic melaju ke semifinal sekaligus memberi pukulan telak terhadap momentum para rival perebutan gelar mereka. Tim asuhan O'Neill berniat menguasai bola sejak awal untuk membungkam pendukung tuan rumah dan mengendalikan permainan.
Celtic tetap fokus untuk menampilkan performa taktis yang disiplin di tengah kebisingan yang luar biasa.
Dengan tiket ke Hampden dipertaruhkan, Celtic ingin melanjutkan dominasi mereka selama satu dekade dalam pertemuan Piala Liga melawan Rangers.
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