Celtic memasuki perempat final Old Firm hari Minggu di Ibrox dengan catatan kampanye domestik yang sempurna di bawah Martin O'Neill. The Hoops telah memenangi keenam pertandingan Scottish Premiership sejauh ini, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga.

Namun, dominasi mereka di kompetisi domestik datang setelah mimpi buruk kolaps di Eropa, ketika kekalahan 5-1 pada leg kedua dari LASK menyingkirkan mereka dari kualifikasi Liga Champions.

Setelah situasi kembali stabil di kompetisi domestik, Celtic kini membidik untuk memperpanjang dominasi terbaru mereka atas rival sekota di Piala Liga.