Bundesliga sedang melakukan pembicaraan mengenai kesepakatan senilai €1 miliar dengan sebuah perusahaan investasi AS, seiring dengan upaya liga papan atas Jerman untuk mencari cara mengatasi kesenjangan finansial dengan Premier League

Liga Bundesliga Jerman saat ini sedang menjalani pembicaraan tingkat tinggi terkait potensi kesepakatan pembiayaan senilai €1 miliar dari perusahaan investasi AS, Apollo Sports Capital.

Menurut The Athletic, perkembangan signifikan ini terjadi setelah pertemuan rahasia yang digelar di New York sepanjang bulan Juni, di mana perwakilan puncak liga bertemu dengan firma Amerika tersebut untuk membahas pinjaman besar yang dirancang dengan jangka waktu 20 tahun.

Menurut sumber yang mengetahui negosiasi tersebut, proposal baru ini bukanlah hasil dari proses tender formal, melainkan pendekatan langsung yang bertujuan memanfaatkan pendapatan siaran domestik di masa depan sebagai jaminan utama. Agar kesepakatan ini dapat melangkah lebih jauh dari tahap awal ini, kesepakatan tersebut harus melewati hambatan demokratis yang signifikan.