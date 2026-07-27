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Bundesliga sedang melakukan pembicaraan mengenai kesepakatan senilai €1 miliar dengan sebuah perusahaan investasi AS, seiring dengan upaya liga papan atas Jerman untuk mencari cara mengatasi kesenjangan finansial dengan Premier League
Batas baru di bidang keuangan bersama Apollo
Liga Bundesliga Jerman saat ini sedang menjalani pembicaraan tingkat tinggi terkait potensi kesepakatan pembiayaan senilai €1 miliar dari perusahaan investasi AS, Apollo Sports Capital.
Menurut The Athletic, perkembangan signifikan ini terjadi setelah pertemuan rahasia yang digelar di New York sepanjang bulan Juni, di mana perwakilan puncak liga bertemu dengan firma Amerika tersebut untuk membahas pinjaman besar yang dirancang dengan jangka waktu 20 tahun.
Menurut sumber yang mengetahui negosiasi tersebut, proposal baru ini bukanlah hasil dari proses tender formal, melainkan pendekatan langsung yang bertujuan memanfaatkan pendapatan siaran domestik di masa depan sebagai jaminan utama. Agar kesepakatan ini dapat melangkah lebih jauh dari tahap awal ini, kesepakatan tersebut harus melewati hambatan demokratis yang signifikan.
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Perjuangan melawan dominasi Liga Premier
Langkah terbaru yang diambil oleh DFL ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut di jantung sepak bola Jerman: kebutuhan mendesak untuk mempertahankan daya saing di pasar global yang semakin didominasi oleh Liga Premier Inggris.
Meskipun Bayern Munich tetap menjadi kekuatan besar di panggung Eropa, sebagian besar klub Jerman berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan akibat kurangnya modal eksternal.
Dilema utamanya tetap bagaimana cara menantang tim-tim yang didanai oleh dana kekayaan negara atau miliarder Amerika sambil tetap menjaga identitas unik liga tersebut. Tujuan dari aliran dana miliaran euro ini adalah untuk mensubsidi tur ke luar negeri bagi klub-klub anggota dan meningkatkan upaya pemasaran internal guna mendorong pertumbuhan internasional.
Memahami Aturan 50 Plus 1
Salah satu aspek paling krusial dari usulan ini adalah bagaimana usulan tersebut berinteraksi dengan aturan 50+1 yang terkenal, yang mewajibkan para anggota klub untuk mempertahankan mayoritas hak suara. Peraturan ini merupakan landasan budaya sepak bola Jerman, yang memastikan para pendukung tetap menjadi pemangku kepentingan utama serta mencegah klub-klub dimanfaatkan untuk “pencucian reputasi” atau jatuh di bawah kendali mutlak seorang investor eksternal.
Aturan 50+1 bertanggung jawab atas harga tiket yang terjangkau serta stadion yang selalu penuh dan semarak, yang tetap menjadi daya tarik utama sepak bola Jerman.
Namun, aturan ini juga menciptakan hambatan bagi investasi. Dengan mengajukan pinjaman yang dijamin oleh pendapatan di masa depan, DFL berharap dapat mengatasi penolakan ideologis yang telah menggagalkan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.
Sejarah aksi protes dan perlawanan
Sejarah investasi asing di Jerman diwarnai oleh konflik dan penolakan keras dari para penggemar. Pada tahun 2023, usulan untuk menjual 12,5 persen hak siar masa depan senilai €2 miliar ditolak mentah-mentah. Usulan lanjutan yang telah disederhanakan, yang menargetkan investasi sebesar €1 miliar untuk 8 persen hak siar, awalnya disetujui oleh klub-klub, namun kemudian dibatalkan pada Februari 2024.
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