Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League
"Bulan Sabit tak mengampuni dosa".. Serangan media menghantam Yassine Bounou menjelang fase penentuan

Kiper asal Maroko itu menuai kritik

Kiper asal Maroko, Yassine Bounou, bintang Al-Hilal, mendapat gelombang kritik dari media dalam beberapa jam terakhir, meskipun timnya berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Al-Khaloud dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Kontroversi seputar Bono memicu perdebatan di kalangan olahraga, terutama karena kiper asal Maroko tersebut tampil baik dalam pertandingan tersebut. Namun, beberapa pendapat mengaitkan performa umumnya musim ini dengan beberapa kesalahan yang merugikan Al-Hilal poin pada periode sebelumnya dalam kompetisi.

Dengan kemenangan ini, Al-Hilal mengumpulkan 68 poin dan berada di posisi kedua klasemen Liga Roshen, di belakang Al-Nassr yang memimpin dengan selisih dua poin (70).

    Serangan hebat melanda Bono

    Jurnalis dan kritikus olahraga Musaid Al-Omari mengatakan dalam penampilannya di program "Al-Arabiya FM": "Bono harus fokus dalam pertandingan melawan Al-Khulud di final Piala Raja agar dapat membawa Al-Hilal meraih gelar juara."

    Dia menambahkan: "Aku peringatkan kamu, Bono, Al-Hilal tidak akan memaafkan kesalahan. Kamu harus fokus di periode mendatang, karena ini adalah fase krusial. Kendalikan dirimu."


  • Mengapa penjaga gawang asal Maroko itu diserang?

    Meskipun Bono memiliki kemampuan yang luar biasa, kiper asal Maroko ini belakangan ini mendapat kritikan tajam, karena banyak pakar sepak bola Saudi berpendapat bahwa ia tidak lagi menunjukkan performa sebaik yang ia tunjukkan pada musim pertamanya bersama Al-Hilal.

    Dalam pertandingan melawan Al-Taawoun pada putaran ke-27 yang berakhir imbang 2-2, Bono mendapat kritikan tajam, terutama terkait gol kedua, di mana ia terlihat kurang tepat posisi sejak awal permainan.


    Tahapan Penentuan

    Hal ini terjadi di saat Al-Hilal bersiap memasuki fase-fase krusial musim ini, di mana berbagai tantangan berat menanti mereka di berbagai front dalam waktu dekat. Tim ini masih bersaing ketat di Liga Roshen Saudi dengan hanya tersisa 6 putaran lagi hingga akhir kompetisi.

    Di saat yang sama, Al-Hilal bersiap untuk berlaga di Liga Champions Asia, serta mencapai final Piala Khalifah, yang membuat periode mendatang dipenuhi dengan pertandingan-pertandingan krusial yang dapat menentukan nasib musim "Al-Zaeem" di tingkat domestik dan kontinental.

    Oleh karena itu, Yassine Bounou harus tetap fokus sepenuhnya selama fase mendatang dan menghindari kesalahan apa pun yang dapat mengganggu stabilitas tim, terutama saat Al-Hilal memasuki fase penentuan di berbagai kompetisi, di mana setiap detail kecil memiliki dampak besar dalam perburuan gelar.