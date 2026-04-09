Kiper asal Maroko, Yassine Bounou, bintang Al-Hilal, mendapat gelombang kritik dari media dalam beberapa jam terakhir, meskipun timnya berhasil meraih kemenangan telak 6-0 atas Al-Khaloud dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Kontroversi seputar Bono memicu perdebatan di kalangan olahraga, terutama karena kiper asal Maroko tersebut tampil baik dalam pertandingan tersebut. Namun, beberapa pendapat mengaitkan performa umumnya musim ini dengan beberapa kesalahan yang merugikan Al-Hilal poin pada periode sebelumnya dalam kompetisi.

Dengan kemenangan ini, Al-Hilal mengumpulkan 68 poin dan berada di posisi kedua klasemen Liga Roshen, di belakang Al-Nassr yang memimpin dengan selisih dua poin (70).