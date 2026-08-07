Buku catatan transfer USMNT: Haruskah Folarin Balogun pindah ke Tottenham? Tyler Adams dan Antonee Robinson dikaitkan dengan kepindahan besar di Premier League

Saat ini, Tyler Adams akan bermain di Eropa musim ini. Hal itu dipastikan ketika Bournemouth menutup musim Premier League di peringkat keenam, sehingga meraih tempat di Liga Europa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Namun, rumor terus beredar bahwa Adams bisa pindah ke tempat lain, dengan Newcastle menjadi klub terbaru yang dikaitkan dengannya.

Menurut Football Insider, Adams merupakan target Newcastle, yang membutuhkan perombakan di lini tengah. Dengan Sandro Tonali di Tottenham dan Bruno Guimarães menuju Arsenal, klub itu telah kehilangan dua bintangnya di jantung permainan, dan menggantikan keduanya akan nyaris mustahil, bahkan dengan sumber daya yang dimiliki Newcastle.

Secara teori, Adams akan menjadi semacam solusi sementara, dan cukup bagus untuk peran itu. Ia kemungkinan tidak akan menguras anggaran, sedang berada di puncak performa pada usia 27 tahun, dan memiliki pengalaman di Premier League. Ia juga memainkan posisi itu dengan cara yang benar-benar meningkatkan level dasar sebuah tim, yang akan memungkinkan Newcastle membelanjakan dana di sektor lain untuk memperbaiki bagian tim lainnya. Namun, klub itu sedang berada dalam situasi kacau, terutama setelah manajer Eddie Howe tiba-tiba mundur, dan tidak akan memberi Adams kesempatan bermain di Eropa seperti yang dimiliki Bournemouth.

Karena itu, kabar ini bisa dimasukkan ke kategori "patut dipantau", tetapi juga "masih menyisakan banyak tanda tanya nyata".