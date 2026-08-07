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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Buku catatan transfer USMNT: Haruskah Folarin Balogun pindah ke Tottenham? Tyler Adams dan Antonee Robinson dikaitkan dengan kepindahan besar di Premier League

Transfers
USA
FEATURES
F. Balogun
T. Adams
A. Robinson
Tottenham Hotspur
Manchester United
Newcastle United

GOAL mengulas rumor transfer terbaru yang melibatkan nama-nama besar sepak bola Amerika.

Dari 26 pemain yang membentuk skuad Tim Nasional Putra Amerika Serikat untuk Piala Dunia, tiga di antaranya sudah menuntaskan transfer musim panas. Sebastian Berhalter dan Max Arfsten telah bergabung dengan Middlesbrough, sementara Gio Reyna berlabuh di Strasbourg. Namun, ini masih awal, yang berarti masih ada banyak waktu untuk lebih banyak kepindahan terjadi sebelum bursa musim panas ditutup pada 1 September.

Kini, saat Agustus memasuki pekan kedua, musim-musim di Eropa akan segera dimulai, beberapa bahkan sudah akhir pekan ini, yang berarti klub-klub di seluruh Eropa akan berusaha menuntaskan beberapa urusan transfer terakhir untuk menyiapkan musim itu agar berjalan sukses. Dan sejauh ini, rumor transfer telah mengaitkan banyak bintang USMNT dengan klub-klub papan atas. Mungkinkah seorang pemain Amerika menjadi kepingan yang hilang bagi beberapa tim terbaik di dunia?

GOAL melihat rumor transfer terbaru yang melibatkan nama-nama besar USMNT...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams dikaitkan dengan Newcastle

    Saat ini, Tyler Adams akan bermain di Eropa musim ini. Hal itu dipastikan ketika Bournemouth menutup musim Premier League di peringkat keenam, sehingga meraih tempat di Liga Europa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Namun, rumor terus beredar bahwa Adams bisa pindah ke tempat lain, dengan Newcastle menjadi klub terbaru yang dikaitkan dengannya.

    Menurut Football Insider, Adams merupakan target Newcastle, yang membutuhkan perombakan di lini tengah. Dengan Sandro Tonali di Tottenham dan Bruno Guimarães menuju Arsenal, klub itu telah kehilangan dua bintangnya di jantung permainan, dan menggantikan keduanya akan nyaris mustahil, bahkan dengan sumber daya yang dimiliki Newcastle.

    Secara teori, Adams akan menjadi semacam solusi sementara, dan cukup bagus untuk peran itu. Ia kemungkinan tidak akan menguras anggaran, sedang berada di puncak performa pada usia 27 tahun, dan memiliki pengalaman di Premier League. Ia juga memainkan posisi itu dengan cara yang benar-benar meningkatkan level dasar sebuah tim, yang akan memungkinkan Newcastle membelanjakan dana di sektor lain untuk memperbaiki bagian tim lainnya. Namun, klub itu sedang berada dalam situasi kacau, terutama setelah manajer Eddie Howe tiba-tiba mundur, dan tidak akan memberi Adams kesempatan bermain di Eropa seperti yang dimiliki Bournemouth.

    Karena itu, kabar ini bisa dimasukkan ke kategori "patut dipantau", tetapi juga "masih menyisakan banyak tanda tanya nyata".

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Perkembangan aneh dalam saga perebutan Balogun?

    Setelah Piala Dunia, sudah tak terelakkan bahwa akan ada minat terhadap Folarin Balogun dan, tentu saja, minat itu memang sangat besar.

    Klub terbaru yang dikaitkan dengan striker USMNT itu adalah Tottenham, yang, menurut the Sun, telah ditawari kesempatan untuk merekrut Balogun melalui perantara. Balogun akan bersaing dengan striker Spurs, Dominic Solanke, dan memberi mereka opsi serangan yang dinamis untuk membantu mencegah apa yang terjadi pada klub itu dalam masing-masing dari dua musim terakhir.

    Namun, ada alur cerita yang sangat jelas dalam rumor ini. Balogun tumbuh di akademi Arsenal dan, meski ia bukan pemain pertama yang melakukan perpindahan itu, pergi ke sisi lain London utara tentu akan memicu kontroversi, dan itu bisa benar-benar sulit. Pada akhirnya, ada faktor-faktor lain yang turut berperan, tetapi ini akan menjadi langkah yang aneh, terutama dengan klub-klub lain juga diperkirakan ikut bersaing untuk mendapatkan jasa sang striker.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rumor tentang Robinson kembali memanas

    Setiap tahun, tampaknya selalu ada kaitan antara Antonee Robinson dan salah satu kekuatan besar Premier League. Namun, itu tetap belum terjadi. Mungkinkah ini akhirnya menjadi tahunnya?

    Menurut TalkSport, Robinson kembali masuk radar Manchester United, meski kali ini ia lebih merupakan opsi cadangan. Klub itu dikabarkan tertarik merekrut Lewis Hall dari Newcastle, tetapi jika itu tidak berhasil, mereka akan beralih ke Robinson, demikian menurut laporan tersebut, untuk menjadi pilihan mereka di posisi bek kiri.

    Saat ini, Man Utd hanya memiliki Luke Shaw sebagai opsi senior di posisi tersebut, jadi jelas mereka membutuhkan tambahan tenaga. Robinson, tentu saja, akan memberikannya lewat pengalamannya di Premier League serta fleksibilitasnya saat menyerang dan bertahan. Meski begitu, kita mendengar rumor seperti ini di setiap jendela transfer, jadi kabar ini baru layak dipercaya ketika ia sudah difoto di pusat latihan.

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  • Tanner Tessmann, LyonGetty

    Posisi Tessmann di Lyon terancam?

    Sebelum musim dimulai, Lyon perlu merampingkan skuadnya. Untuk mematuhi aturan finansial, klub perlu melakukan beberapa penjualan, dan gelandang USMNT Tanner Tessmann termasuk di antara nama-nama yang masuk daftar kandidat untuk dilepas agar klub mematuhi aturan tersebut.

    Menurut L'Equipe, Tessmann bisa pergi sebelum penutupan bursa transfer karena dia menjadi salah satu dari sejumlah kandidat yang dapat dilepas dalam beberapa pekan ke depan. Klub tidak banyak mengeluarkan dana pada bursa transfer kali ini, tetapi anggarannya ketat setelah klub merekrut beberapa pemain baru pada musim panas ini.

    Mungkin awal yang baru bisa membantu Tessmann, yang telah menunjukkan kilasan potensinya di Lyon, tetapi absen dari Piala Dunia pada musim panas ini. Meski begitu, situasinya jauh dari ideal, terutama bagi Lyon, yang harus sedikit merombak skuadnya.