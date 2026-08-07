Buku catatan transfer USMNT: Haruskah Folarin Balogun pindah ke Tottenham? Tyler Adams dan Antonee Robinson dikaitkan dengan kepindahan besar di Premier League

Dari 26 pemain yang membentuk skuad Tim Nasional Putra Amerika Serikat untuk Piala Dunia, tiga di antaranya sudah menuntaskan transfer musim panas. Sebastian Berhalter dan Max Arfsten telah bergabung dengan Middlesbrough, sementara Gio Reyna berlabuh di Strasbourg. Namun, ini masih awal, yang berarti masih ada banyak waktu untuk lebih banyak kepindahan terjadi sebelum bursa musim panas ditutup pada 1 September.
Kini, saat Agustus memasuki pekan kedua, musim-musim di Eropa akan segera dimulai, beberapa bahkan sudah akhir pekan ini, yang berarti klub-klub di seluruh Eropa akan berusaha menuntaskan beberapa urusan transfer terakhir untuk menyiapkan musim itu agar berjalan sukses. Dan sejauh ini, rumor transfer telah mengaitkan banyak bintang USMNT dengan klub-klub papan atas. Mungkinkah seorang pemain Amerika menjadi kepingan yang hilang bagi beberapa tim terbaik di dunia?
GOAL melihat rumor transfer terbaru yang melibatkan nama-nama besar USMNT...