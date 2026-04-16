"Buktikan diri melawan Man City!" - Thierry Henry menantang Mikel Arteta setelah tuduhan pemecatan & TERTAWA mendengar peluang Arsenal meraih gelar jika mereka kembali menampilkan performa yang mengecewakan

Henry tampak terhibur ketika ditanya apakah performa yang ditunjukkan saat melawan Sporting akan cukup saat menghadapi tim sekelas City, mengingat dominasi historis mereka belakangan ini. Namun, ia menegaskan bahwa musim ini tetap menjadi peluang terbaik bagi Arsenal untuk membungkam para pengkritik mereka.

Menuntut respons di Etihad, pencetak gol terbanyak The Gunners itu menambahkan: “Pergi dan menangkan pertandingan di Man City. Saya ingin melihat semangat itu di sana. Itulah semangat yang ingin saya lihat, saya percaya pada Mikel, ya, tapi pergilah dan tunjukkan itu.

“Bukan seperti malam ini atau melawan Bournemouth atau Brighton tandang atau Mansfield atau segala yang saya lihat musim ini. Man City yang saya lihat belakangan ini [tertawa]. Kita berbicara tentang tim yang menang empat kali berturut-turut. Liverpool masuk di antara itu, kalau tidak, akan lebih banyak lagi.

“Lagi, saya yakin. Saya sudah bilang sejak awal musim bahwa tahun ini saya yakin kita bisa juara liga. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupmu bukan hanya untuk mengalahkan siapa pun, tapi untuk membuktikan sebagai tim bahwa kita bisa. Dan kemudian orang-orang tidak akan membicarakan kata apa pun yang ingin mereka gunakan yang tidak akan saya gunakan. Saya pribadi yakin. Tapi saya duduk di sini di kursi bekerja di CBS, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sekarang, saya mendengar semangat. Saya ingin melihat semangat itu di Etihad.”



