Arsenal berhasil melaju ke semifinal Liga Champions meski tengah mengalami penurunan performa yang membuat mereka kalah 2-1 dari Bournemouth, yang menjadi kekalahan ketiga mereka dalam empat pertandingan terakhir. Menjelang laga melawan Sporting CP, Arteta menuntut para pemainnya untuk "tidak gentar" dan "berapi-api" guna menghentikan tren penurunan yang membuat mereka menelan lebih banyak kekalahan dalam dua pekan terakhir daripada yang mereka alami dalam 49 pertandingan pertama musim ini. Namun, penampilan yang kurang meyakinkan di Eropa tersebut membuat para legenda klub mempertanyakan apakah skuad ini dapat menemukan kembali semangat mereka tepat waktu untuk pertandingan penentu gelar yang krusial pada hari Minggu.
"Buktikan diri melawan Man City!" - Thierry Henry menantang Mikel Arteta setelah tuduhan pemecatan & TERTAWA mendengar peluang Arsenal meraih gelar jika mereka kembali menampilkan performa yang mengecewakan
Tekanan terhadap Arteta semakin meningkat
Henry menuntut perbaikan
Kurangnya semangat dalam leg kedua melawan juara Portugal itu memicu reaksi keras dari Henry, yang mempertanyakan apakah skuad saat ini memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk menghadapi fase akhir musim. Meskipun mendukung proyek Arteta, pria asal Prancis itu menegaskan bahwa tim kini harus menampilkan performa yang dominan di lapangan.
Berbicara kepada CBS Sports mengenai komentar manajer baru-baru ini, Henry mengatakan: “Saya percaya pada apa yang dia [Arteta] katakan, saya sangat percaya. Saya percaya pada apa yang saya lihat. Saya percaya pada semangatnya, tetapi ketika Anda berbicara seperti itu, Anda harus melakukannya. Namun, saya tidak melihat itu malam ini. Kami lolos, sangat senang, semifinal. Kami belum pernah memenangkannya, saya belum pernah memenangkannya jadi saya tidak bisa benar-benar berbicara tentang semua itu, tapi saya pernah memenangkan liga.”
Keyakinan di tengah tawa
Henry tampak terhibur ketika ditanya apakah performa yang ditunjukkan saat melawan Sporting akan cukup saat menghadapi tim sekelas City, mengingat dominasi historis mereka belakangan ini. Namun, ia menegaskan bahwa musim ini tetap menjadi peluang terbaik bagi Arsenal untuk membungkam para pengkritik mereka.
Menuntut respons di Etihad, pencetak gol terbanyak The Gunners itu menambahkan: “Pergi dan menangkan pertandingan di Man City. Saya ingin melihat semangat itu di sana. Itulah semangat yang ingin saya lihat, saya percaya pada Mikel, ya, tapi pergilah dan tunjukkan itu.
“Bukan seperti malam ini atau melawan Bournemouth atau Brighton tandang atau Mansfield atau segala yang saya lihat musim ini. Man City yang saya lihat belakangan ini [tertawa]. Kita berbicara tentang tim yang menang empat kali berturut-turut. Liverpool masuk di antara itu, kalau tidak, akan lebih banyak lagi.
“Lagi, saya yakin. Saya sudah bilang sejak awal musim bahwa tahun ini saya yakin kita bisa juara liga. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupmu bukan hanya untuk mengalahkan siapa pun, tapi untuk membuktikan sebagai tim bahwa kita bisa. Dan kemudian orang-orang tidak akan membicarakan kata apa pun yang ingin mereka gunakan yang tidak akan saya gunakan. Saya pribadi yakin. Tapi saya duduk di sini di kursi bekerja di CBS, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sekarang, saya mendengar semangat. Saya ingin melihat semangat itu di Etihad.”
Menyikapi fase krusial menjelang akhir musim
Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan 70 poin dari 32 pertandingan menjelang laga krusial melawan City pada Minggu nanti, di mana kemenangan akan secara luar biasa memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi sembilan poin. Setelah laga di Etihad, The Gunners harus menghadapi jadwal yang padat, termasuk laga melawan Newcastle pada 25 April dan pertandingan bulan Mei melawan Fulham, West Ham, dan Burnley. Jadwal domestik yang melelahkan ini bertepatan dengan laga semifinal Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid, dengan leg pertama berlangsung di Metropolitano.