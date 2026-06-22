AFP
Diterjemahkan oleh
Buktikan atau diam saja! Arsenal dan Chelsea diberitahu bahwa dibutuhkan biaya transfer yang sangat besar untuk memulai negosiasi dengan Morgan Rogers, sementara Aston Villa tetap teguh pada sikapnya terkait transfer tersebut
Villa mematok biaya transfer rekor untuk Rogers
Pemilik klub, Nassef Sawiris dan Wes Edens, siap bersikap tegas musim panas ini seiring meningkatnya minat terhadap Rogers. Pemilik Aston Villa sama sekali tidak berniat melepas pemain berusia 23 tahun itu dengan harga di bawah nilai pasar, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka akan mengabaikan semua tawaran untuk Rogers kecuali jika menerima penawaran yang jauh di atas £100 juta.
Menurut Daily Mail, klub asal Midlands ini mengacu pada nilai transfer yang sangat tinggi yang diminta di pasar transfer sebagai alasan di balik sikap mereka. Dengan Elliot Anderson yang dinilai senilai £120 juta oleh Manchester City dan Yan Diomande—yang menjadi incaran Liverpool—yang dibanderol seharga £100 juta, Villa memandang Rogers, yang mencetak 14 gol dan 12 assist musim lalu, sebagai aset paling berharga mereka. Meskipun Rogers mendapat minat serius dari Arsenal dan Chelsea, dewan direksi bersikukuh bahwa mereka tidak akan memberikan “diskon” kepada rival-rival mereka di Liga Premier.
- Getty Images
Jalan yang penuh tantangan dalam penerapan prinsip fair play finansial
Meskipun meraih kesuksesan di lapangan, termasuk kemenangan bersejarah di Liga Europa pada bulan Mei, Villa tetap terhambat oleh situasi keuangannya. Peraturan UEFA menetapkan bahwa klub tidak boleh menghabiskan lebih dari 70 persen pendapatannya untuk biaya sepak bola, angka yang terbukti sulit dipenuhi oleh Villa setelah didenda £9,5 juta akibat pelanggaran sebelumnya. Tekanan finansial ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah penjualan besar-besaran tak terhindarkan untuk mendanai rencana perekrutan Unai Emery.
Klub ini telah mengalami kesulitan akibat beberapa kegagalan transfer yang mencolok baru-baru ini, menghabiskan hampir £45 juta untuk Evann Guessand dan Tammy Abraham, sekaligus menanggung beban gaji yang berat untuk para pemain pinjaman yang gagal memberikan dampak signifikan.
Untuk terus bersaing di Liga Champions, Villa kini berada dalam posisi di mana mereka harus “sangat kreatif,” yang pada akhirnya mungkin memaksa mereka untuk melepas beberapa pemain dari skuad.
Emery membidik pemain baru untuk lini serang
Emery sangat ingin memperkuat opsi-opsinya di sayap, terlepas dari apakah Rogers akan bertahan atau hengkang. Pelatih asal Spanyol itu sudah lama mengagumi Gabriel Martinelli, setelah pernah bekerja sama dengan pemain Brasil tersebut selama masa jabatannya di Emirates, dan menyadari bahwa Arsenal mungkin bersedia mempertimbangkan tawaran. Namun, gaji Martinelli yang sangat besar bisa menjadi hambatan bagi klub yang saat ini berada di ambang krisis keuangan.
Target lain yang masuk radar termasuk Harry Wilson, yang tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah musim yang menonjol di Fulham, serta Harvey Barnes dari Newcastle. Emery juga terus memantau Ibrahim Mbaye di Piala Dunia, meskipun transfer permanen untuk pemain sayap PSG tersebut kemungkinan akan terlalu mahal.
Manajer Villa ini memprioritaskan pemain yang dapat langsung meningkatkan kualitas starting XI-nya saat mereka bersiap menghadapi laga UEFA Super Cup melawan PSG.
- Getty
Putusan Watkins terkait Rogers
Sementara rumor transfer terus bergulir, para pemain sendiri tetap fokus pada tugas internasional mereka di Piala Dunia. Ollie Watkins secara terbuka menyatakan dukungannya kepada rekan setimnya di klub, dengan menegaskan bahwa Rogers memiliki masa depan yang cemerlang di depannya, terlepas dari di mana ia akan bermain untuk klubnya musim depan.
“Saya yakin Morgan bisa mencapai level tertinggi,” kata Watkins. “Lihat saja apa yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat ini, dalam 18 bulan, bagaimana dia berkembang dan mulai tampil di level tertinggi, yang membuatnya mendapatkan semua pengakuan yang pantas dia dapatkan. Saya pikir dia tetap tenang dan bijaksana pada akhirnya. Saya pikir dia adalah pemain yang pekerja keras dan sangat percaya diri dengan cara bermainnya.”