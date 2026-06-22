Pemilik klub, Nassef Sawiris dan Wes Edens, siap bersikap tegas musim panas ini seiring meningkatnya minat terhadap Rogers. Pemilik Aston Villa sama sekali tidak berniat melepas pemain berusia 23 tahun itu dengan harga di bawah nilai pasar, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka akan mengabaikan semua tawaran untuk Rogers kecuali jika menerima penawaran yang jauh di atas £100 juta.

Menurut Daily Mail, klub asal Midlands ini mengacu pada nilai transfer yang sangat tinggi yang diminta di pasar transfer sebagai alasan di balik sikap mereka. Dengan Elliot Anderson yang dinilai senilai £120 juta oleh Manchester City dan Yan Diomande—yang menjadi incaran Liverpool—yang dibanderol seharga £100 juta, Villa memandang Rogers, yang mencetak 14 gol dan 12 assist musim lalu, sebagai aset paling berharga mereka. Meskipun Rogers mendapat minat serius dari Arsenal dan Chelsea, dewan direksi bersikukuh bahwa mereka tidak akan memberikan “diskon” kepada rival-rival mereka di Liga Premier.



