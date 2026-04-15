Bukayo Saka terancam absen dalam laga penentuan gelar melawan Man City, sementara Mikel Arteta memberikan kabar terbaru mengenai cedera pemain sayap Arsenal tersebut
Kondisi Saka masih diragukan
Arsenal saat ini cemas dengan kondisi kebugaran Saka, yang belum tampil untuk klub sejak final Carabao Cup bulan lalu. Pemain berusia 24 tahun itu absen dalam sesi latihan menjelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP dan sedang berjuang mengatasi masalah Achilles yang berkepanjangan. Setelah absen dalam tiga pertandingan bersama The Gunners, ketidakhadirannya bertepatan dengan periode performa yang sulit, di mana pemuncak klasemen Liga Premier itu kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
Arteta berharap timnya bisa bangkit
Arteta memberikan kabar terbaru yang hati-hati mengenai proses pemulihan pemain sayap andalannya, sambil menekankan bahwa tim medis sedang memantau bagaimana Saka menyesuaikan diri dengan beban latihan yang semakin berat.
Manajer Arsenal itu mengatakan: "Ini adalah masalah yang sudah dia alami cukup lama. Masalahnya ada di tendon Achilles. Kondisinya membaik, tapi semoga hanya butuh beberapa hari, bukan beberapa minggu. Namun, dia harus melihat bagaimana responsnya terhadap peningkatan beban latihan tersebut."
Ketika ditanya apakah ia mengharuskan skuadnya untuk memaksakan diri melewati ketidaknyamanan fisik, yang berpotensi membahayakan kebugaran jangka panjang mereka di tahap krusial musim ini, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Mereka berusaha melakukannya. Kami tahu betapa pentingnya ketersediaan pemain di periode krusial musim ini. Jelas kami telah kehilangan empat atau lima pemain inti selama berminggu-minggu, yang berdampak. Itulah mengapa kami membutuhkan mereka kembali, itu pasti."
The Gunners menghadapi krisis kebugaran
Absennya Saka berdampak signifikan terhadap momentum Arsenal. Arteta juga tengah menangani kekhawatiran yang terus berlanjut terkait Declan Rice dan Jurrien Timber, meski ia membantah anggapan bahwa para pendukung merasa frustrasi akibat kurangnya kejelasan klub mengenai kabar tim.
Membela pendekatannya terhadap pembaruan cedera dan hubungannya dengan para penggemar setia Emirates, pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Saya sama sekali tidak melihat hal itu dari para pendukung dan saya mengenal banyak dari mereka - saya tidak merasakan hal itu. Dari 60.000 [mungkin beberapa], tetapi mayoritas dari mereka sangat senang melihat tim terlepas dari siapa pemainnya. Tidak ada manajer... Saya pikir jika Anda memberi saya konferensi pers di mana [mereka] memberi saya susunan pemain, maka kita berbicara tentang hal yang berbeda, tetapi saya tidak berpikir itu masalahnya."
Pertarungan sengit yang menentukan nasib akan segera terjadi
Arsenal saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih enam poin, namun kekalahan dalam laga mendatang melawan City berpotensi memangkas selisih tersebut menjadi setengahnya. Arteta mendesak para bintang utamanya yang sedang cedera untuk segera kembali bermain guna menghentikan penurunan performa sebelum perebutan gelar juara lepas dari kendali mereka. Dengan City yang masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, hasil pertandingan akhir pekan ini di Etihad Stadium kemungkinan besar akan menentukan ke mana trofi tersebut akan jatuh saat musim memasuki pekan-pekan terakhirnya.