Bukayo Saka terancam absen dalam laga penentuan gelar melawan Man City, sementara Mikel Arteta memberikan kabar terbaru mengenai cedera pemain sayap Arsenal tersebut

Arteta memberikan kabar terbaru yang hati-hati mengenai proses pemulihan pemain sayap andalannya, sambil menekankan bahwa tim medis sedang memantau bagaimana Saka menyesuaikan diri dengan beban latihan yang semakin berat.

Manajer Arsenal itu mengatakan: "Ini adalah masalah yang sudah dia alami cukup lama. Masalahnya ada di tendon Achilles. Kondisinya membaik, tapi semoga hanya butuh beberapa hari, bukan beberapa minggu. Namun, dia harus melihat bagaimana responsnya terhadap peningkatan beban latihan tersebut."

Ketika ditanya apakah ia mengharuskan skuadnya untuk memaksakan diri melewati ketidaknyamanan fisik, yang berpotensi membahayakan kebugaran jangka panjang mereka di tahap krusial musim ini, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Mereka berusaha melakukannya. Kami tahu betapa pentingnya ketersediaan pemain di periode krusial musim ini. Jelas kami telah kehilangan empat atau lima pemain inti selama berminggu-minggu, yang berdampak. Itulah mengapa kami membutuhkan mereka kembali, itu pasti."