Bukayo Saka punya buktinya! Bintang Arsenal itu menanggapi para pengkritik yang menyebutnya 'penakut' yang kini 'menghilang' seiring transformasi The Gunners dari 'anak-anak cengeng' menjadi juara
Saka membidik kelompok 'botol'
Saka bertekad untuk "mencari" mereka yang secara terbuka meragukan kemampuan klubnya meraih gelar Liga Premier. The Gunners dipastikan menjadi juara liga setelah Manchester City bermain imbang di kandang Bournemouth pada Selasa malam, yang memicu perayaan meriah di London utara dan mengakhiri penderitaan bertahun-tahun bagi para pendukung setia Emirates.
Dalam wawancara eksklusif dengan TNT Sports, Saka tidak segan-segan menanggapi narasi yang telah mengiringi tim asuhan Mikel Arteta selama tiga musim terakhir. "Kami tahu apa yang orang katakan tentang kami dan apa yang harus kami hadapi di klub, keraguan yang kami miliki, apakah kami benar-benar bisa melakukannya?" kata Saka. "Kami sudah melakukannya sekarang, saatnya menikmatinya. Orang-orang mulai bersembunyi, tapi kami akan menemukan mereka."
Dari 'anak-anak cengeng' menjadi juara
Pemain berusia 24 tahun itu berpendapat bahwa kritik yang ditujukan kepada Arsenal sering kali terasa berlebihan jika dibandingkan dengan klub-klub papan atas lainnya, dan mengklaim bahwa tim tersebut sebelumnya tidak mampu membela diri tanpa dicap sebagai tim yang terlalu sensitif. Ia yakin skuadnya akhirnya berhasil melepaskan citra "lemah" yang dulu sering digunakan para pengkritik untuk mengejek mereka saat gagal mempertahankan gelar juara.
"Saya tidak tahu mengapa demikian," jelas Saka saat membahas sorotan tersebut. "Kita bisa mengatakannya sekarang dengan bebas, tetapi sebelumnya jika kita mengatakannya, mereka akan menyebut kita cengeng. Hal-hal tentang Arsenal dibicarakan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya, dan dibesar-besarkan jika kami kehilangan poin atau kalah dalam sebuah pertandingan. Hal itu disertai dengan lelucon, Anda melihat semua orang mengeluarkan botol-botol mereka. Itu hanya candaan, orang-orang akan melontarkannya kepada kami, dan kami akan membalasnya. Kami telah mendapatkan hak untuk itu. Saatnya untuk menikmatinya."
Berjuang melewati berbagai tantangan pribadi
Meskipun tim meraih kesuksesan, Saka mengakui bahwa perjalanan menuju trofi itu sangat melelahkan baginya secara pribadi. Pemain sayap ini absen selama beberapa pekan akibat cedera, dan meskipun ia kembali tampil dan mencetak gol serta memberikan assist yang krusial saat melawan Newcastle, Fulham, dan Burnley, ia mengakui bahwa kondisi fisiknya menjadi tantangan yang terus-menerus sepanjang tahun ini.
"Ada banyak hal yang bisa dikatakan. Beberapa tahun terakhir, secara fisik saya belum berada di level terbaik dan saya harus membayar harganya dengan beberapa penampilan saya," akunya. "Saya menyadari hal itu sendiri, saya tidak perlu orang lain memberitahukannya kepada saya. Ini adalah tahun yang sangat penting bagi kami. Bagi saya, saya harus tetap bersemangat, tetap setia, dan tahu bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang baik bagi kami pada akhirnya. Ini sulit, tahun ini benar-benar menguji saya, tetapi pada akhirnya kami berhasil. Orang-orang di klub ini—bukan hanya saya—banyak pemain dan staf yang mengalami momen-momen sulit tahun ini, tetapi kami tetap bersatu dan rasanya sangat istimewa sekarang setelah kami berhasil."
Menelusuri jejak sejarah Eropa di Paris
Perayaan mungkin sedang berlangsung meriah, namun musim Arsenal masih jauh dari kata berakhir karena mereka tengah bersiap menghadapi final Liga Champions yang bersejarah melawan Paris Saint-Germain. Setelah memastikan gelar juara domestik, Saka yakin "kebebasan" baru sebagai juara akan membantu mereka dalam upaya mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
"Kami jelas belum pernah memenangkan Liga Champions sebelumnya, dan banyak orang setelah kami mengalahkan Atletico Madrid berbicara kepada saya tentang final, bagaimana mereka menangis," kata Saka. "Itulah artinya, menang di Eropa itu sangat besar. Kami bisa melakukannya minggu depan dan itu akan luar biasa bagi klub untuk mencatat sejarah. Kami sangat ingin melakukannya. Saya pikir ini lebih bergantung pada diri kami sendiri, menurut saya. Jelas kami menginginkan gelar Liga Premier, semua orang tahu itu. Sekarang kami telah melakukannya, hal itu akan memberi kami lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak kebebasan, dan momentum menjelang pertandingan itu."