Bukayo Saka punya buktinya! Bintang Arsenal itu menanggapi para pengkritik yang menyebutnya 'penakut' yang kini 'menghilang' seiring transformasi The Gunners dari 'anak-anak cengeng' menjadi juara

Meskipun tim meraih kesuksesan, Saka mengakui bahwa perjalanan menuju trofi itu sangat melelahkan baginya secara pribadi. Pemain sayap ini absen selama beberapa pekan akibat cedera, dan meskipun ia kembali tampil dan mencetak gol serta memberikan assist yang krusial saat melawan Newcastle, Fulham, dan Burnley, ia mengakui bahwa kondisi fisiknya menjadi tantangan yang terus-menerus sepanjang tahun ini.

"Ada banyak hal yang bisa dikatakan. Beberapa tahun terakhir, secara fisik saya belum berada di level terbaik dan saya harus membayar harganya dengan beberapa penampilan saya," akunya. "Saya menyadari hal itu sendiri, saya tidak perlu orang lain memberitahukannya kepada saya. Ini adalah tahun yang sangat penting bagi kami. Bagi saya, saya harus tetap bersemangat, tetap setia, dan tahu bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang baik bagi kami pada akhirnya. Ini sulit, tahun ini benar-benar menguji saya, tetapi pada akhirnya kami berhasil. Orang-orang di klub ini—bukan hanya saya—banyak pemain dan staf yang mengalami momen-momen sulit tahun ini, tetapi kami tetap bersatu dan rasanya sangat istimewa sekarang setelah kami berhasil."