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Bukayo Saka, pencetak tujuh gol, mengungkapkan hal-hal yang perlu ia perbaiki - dengan legenda Liverpool Mohamed Salah dijadikan panutan bagi pemain Arsenal yang membawa timnya meraih gelar juara
Apakah Saka perlu menambah jumlah golnya?
Lulusan akademi Hale End ini mencetak tujuh gol di kompetisi kasta tertinggi Inggris sepanjang musim 2025-26, saat Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara. Ia hanya mencetak enam gol pada musim sebelumnya, setelah mencatatkan rekor terbaik dalam kariernya dengan 16 gol pada musim 2023-24.
- Getty/GOAL
Saka disarankan untuk menjadikan ikon Liverpool, Salah, sebagai panutan
Saat ditanya apakah itu merupakan aspek yang perlu diperbaiki oleh Saka, mantan bintang Timnas Inggris Waddle — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan NewBettingSites.uk — mengatakan: “Ya, jelas dari seberapa sering dia mendapat bola dan seberapa besar kemampuannya. Kita tahu dia suka masuk dengan kaki kirinya. Saya sedikit kritis selama beberapa tahun terakhir dengan mengatakan bahwa dia perlu bekerja keras pada kaki kanannya, untuk bergerak ke luar dan tidak takut melakukan umpan silang. Namun, ketika Anda memiliki keterampilan dan cara untuk mengalahkan bek, maka gerakan yang lebih disukainya jelas adalah masuk ke dalam.
“Tapi sepak bola sekarang berbeda — saat saya bermain, seolah-olah tidak peduli lawan siapa, Anda harus menyerang mereka. Kamu tidak akan bertahan rapat dan ada ruang, ada kebebasan. Saat bermain untuk Arsenal, yang merupakan tim papan atas, banyak tim bermain dalam, bertahan rapat, tidak membiarkannya masuk ke dalam, jadi dia akhirnya harus mengoper atau menyeberangkan bola. Kita tahu dia sering cedera tahun ini, tapi ini adalah hal yang harus dia tambahkan ke permainannya.
“Dia harus menemukan cara untuk masuk ke kotak penalti saat bola berada di sisi kiri. Alih-alih [Viktor] Gyokeres atau [Kai] Havertz, jika dia bermain, dia harus berada di posisi sayap belakang yang masuk ke dalam dan dia akan mencetak lebih banyak gol.
“Jika Anda ingin mencari contoh, mungkin yang memainkan peran serupa adalah Mo Salah. Tapi dia mencetak gol. Dia sangat berani mengambil risiko. Baiklah, dia mungkin tidak bekerja sekeras Saka saat mundur, tapi saat Liverpool menguasai bola, dia selalu berada di area itu, mencari peluang untuk menyundul bola di tiang jauh. Atau dia masuk dengan aman menggunakan kaki kirinya dan tidak takut untuk menendang. Jadi mungkin dia bisa mencontoh itu. Tapi cara Arsenal bermain, sedikit berbeda dari Liverpool.”
- AFP
Haruskah Bowen menjadi cadangan Saka di skuad Inggris untuk Piala Dunia?
Jika kondisinya memungkinkan, Saka akan ditempatkan di sayap kanan lini serang Inggris pada Piala Dunia 2026. Rekan setimnya, Noni Madueke, akan bertindak sebagai cadangan di posisi tersebut meskipun ia sendiri baru mencetak tiga gol di Liga Premier dan sering kali harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti dalam skema Mikel Arteta.
Jarrod Bowen, sebaliknya, adalah kapten klub di West Ham dan telah mencetak 38 gol di level teratas selama tiga musim terakhir. Ketika ditanya apakah dia terkejut bahwa Madueke dipilih daripada sosok ikonik di London Stadium, Waddle menambahkan: “Jarrod Bowen bisa mencetak gol. Dia telah membuktikannya selama dua atau tiga musim terakhir di West Ham.
“Saya tahu West Ham mengalami musim yang mengecewakan, terdegradasi, yang mungkin tidak pernah mereka duga. Tapi Jarrod Bowen selalu menjadi pemain konsisten di sisi kanan. Dia sedikit mirip Mo Salah, harus diakui, dalam cara bermainnya—dengan jumlah gol yang bisa dia sumbangkan.
“Saya pikir Jarrod Bowen adalah pemain yang bisa dipanggil. Jika Saka tidak tampil baik, dia bisa masuk, dan kita tahu Jarrod Bowen memang mencetak gol. Dia sangat disayangkan tidak mendapatkan jersey cadangan setidaknya.”
Apakah Saka akan menjadi starter untuk Inggris dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia?
Timnas Inggris tengah menjalani persiapan Piala Dunia, dengan Thomas Tuchel mengevaluasi semua pemain yang dimilikinya. Ia akan mengumumkan susunan starting XI terkuatnya untuk laga pembuka turnamen melawan Kroasia pada 17 Juni.
Saka seharusnya mendapat kesempatan di sana, dengan tanggung jawab di pundaknya — sebagai pemain yang sesekali mengenakan ban kapten di Arsenal — untuk membantu menyediakan umpan-umpan yang akan memungkinkan penyerang andalan nomor 9, Harry Kane, bersinar, sekaligus sesekali mencetak gol sendiri. Saat ini, ia telah mencatatkan 14 gol dari 49 penampilan di level senior.