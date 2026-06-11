Bukayo Saka, pencetak tujuh gol, mengungkapkan hal-hal yang perlu ia perbaiki - dengan legenda Liverpool Mohamed Salah dijadikan panutan bagi pemain Arsenal yang membawa timnya meraih gelar juara

Saat ditanya apakah itu merupakan aspek yang perlu diperbaiki oleh Saka, mantan bintang Timnas Inggris Waddle — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan NewBettingSites.uk — mengatakan: “Ya, jelas dari seberapa sering dia mendapat bola dan seberapa besar kemampuannya. Kita tahu dia suka masuk dengan kaki kirinya. Saya sedikit kritis selama beberapa tahun terakhir dengan mengatakan bahwa dia perlu bekerja keras pada kaki kanannya, untuk bergerak ke luar dan tidak takut melakukan umpan silang. Namun, ketika Anda memiliki keterampilan dan cara untuk mengalahkan bek, maka gerakan yang lebih disukainya jelas adalah masuk ke dalam.

“Tapi sepak bola sekarang berbeda — saat saya bermain, seolah-olah tidak peduli lawan siapa, Anda harus menyerang mereka. Kamu tidak akan bertahan rapat dan ada ruang, ada kebebasan. Saat bermain untuk Arsenal, yang merupakan tim papan atas, banyak tim bermain dalam, bertahan rapat, tidak membiarkannya masuk ke dalam, jadi dia akhirnya harus mengoper atau menyeberangkan bola. Kita tahu dia sering cedera tahun ini, tapi ini adalah hal yang harus dia tambahkan ke permainannya.

“Dia harus menemukan cara untuk masuk ke kotak penalti saat bola berada di sisi kiri. Alih-alih [Viktor] Gyokeres atau [Kai] Havertz, jika dia bermain, dia harus berada di posisi sayap belakang yang masuk ke dalam dan dia akan mencetak lebih banyak gol.

“Jika Anda ingin mencari contoh, mungkin yang memainkan peran serupa adalah Mo Salah. Tapi dia mencetak gol. Dia sangat berani mengambil risiko. Baiklah, dia mungkin tidak bekerja sekeras Saka saat mundur, tapi saat Liverpool menguasai bola, dia selalu berada di area itu, mencari peluang untuk menyundul bola di tiang jauh. Atau dia masuk dengan aman menggunakan kaki kirinya dan tidak takut untuk menendang. Jadi mungkin dia bisa mencontoh itu. Tapi cara Arsenal bermain, sedikit berbeda dari Liverpool.”