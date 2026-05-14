Chris Burton

Bukayo Saka menobatkan Max Dowman sebagai talenta terbaik akademi Arsenal, sementara penyerang Inggris itu memilih gol terbaik dalam kariernya sejauh ini

Penyerang Arsenal, Bukayo Saka, menganggap Max Dowman sebagai bintang paling cemerlang yang muncul dari sistem akademi Hale End milik The Gunners yang legendaris. Pemain timnas Inggris ini juga memilih gol favoritnya dari karier gemilangnya di London Utara, serta menceritakan kepada Adebayo Akinfenwa tentang nasihat terbaik yang pernah ia terima dari para pelatih yang pernah membimbingnya.

  • Saka menjadi sumber inspirasi bagi para pemain muda di akademi Arsenal

    Di usia 24 tahun, dengan 48 penampilan bersama timnas Inggris dan Piala Dunia yang semakin dekat, Saka tetap menjadi sumber inspirasi bagi para bintang masa depan di Emirates Stadium. Ia telah menempuh perjalanan dari seorang pemain muda penuh harapan hingga menjadi andalan di Liga Premier dan Liga Champions.

    Bergabung dengan Arsenal pada 2008 saat berusia tujuh tahun, Saka kini telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan kompetitif untuk The Gunners, serta mencetak 81 gol. Ban kapten juga pernah diserahkan kepadanya sesekali saat sang sayap lincah ini berusaha memimpin dengan memberi contoh.

    Dowman mencatatkan sejarah bersama Arsenal pada musim 2025-26

    Saka telah mengikuti jejak para pahlawan lokal seperti Tony Adams, Ray Parlour, Paul Merson, Ashley Cole, dan Cesc Fabregas. Jalur produksi talenta ini tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat, dengan bintang muda Dowman mencatatkan sejarah pada musim 2025-26 sebagai pemain termuda yang menjadi starter dalam sebuah pertandingan untuk The Gunners dan mencetak gol di Liga Premier.

    Ketika ditanya oleh Akinfenwa untuk menyebutkan "pemain Hale End yang patut diperhatikan" pada tahun 2026 saat tampil di podcast Beast Mode On, Saka menominasikan Dowman.

  • Gol menakjubkan yang dicetak Saka ke gawang Man Utd dinobatkan sebagai gol terbaiknya bersama The Gunners

    Dalam sesi tanya jawab kilat, Saka juga mengatakan saat ditanya tentang "suasana terbaik" yang pernah ia rasakan saat bertanding: "Mungkin saat melawan PSG atau Real Madrid di kandang lawan musim lalu — keduanya memiliki atmosfer yang luar biasa."

    Dia memilih tendangan spektakulernya dari jarak 25 yard melawan Manchester United pada Januari 2023 - di mana dia memotong ke dalam dari sayap kiri sebelum melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang - sebagai "gol terbaik" yang pernah dia cetak untuk Arsenal hingga saat ini.

    Mengenai nasihat terbaik yang pernah diberikan pelatih kepadanya, Saka menjawab: "Jika kamu tidak menembak, kamu tidak akan mencetak gol!"

  Tonton episode lengkap podcast Beast Mode On bersama tamu Bukayo Saka


    Tonton semua episode podcast Beast Mode On melalui saluran YouTube resminya.

    Anda juga dapat mendengarkan episode lengkapnya melalui Spotify.

