"Bukayo Saka memiliki karisma" - Mikel Arteta mendukung "pemain penentu" Arsenal untuk mengantarkan kesuksesan meraih gelar Liga Premier
Pengaruh Saka yang semakin besar di Emirates
Saka telah memberikan “faktor ketakutan” baru bagi klub dalam upayanya meraih kejayaan. Meskipun terus diganggu cedera ringan sepanjang musim, pemain internasional Inggris ini kembali tampil prima pada waktu yang tepat. Pemain bernomor punggung 7 Arsenal yang luar biasa ini telah membangun “aura” yang menjadikannya salah satu pemain terpenting bagi klub dan negaranya menjelang Piala Dunia musim panas ini.
Saka telah memberikan dorongan besar dalam perebutan gelar Liga Premier dan baru-baru ini mencetak gol penentu saat The Gunners mengalahkan Atletico Madrid untuk mencapai final Liga Champions pertama mereka dalam 20 tahun. Dia terlihat tajam, dalam kondisi prima, dan telah memainkan peran penting dalam perubahan suasana hati yang membuat Arsenal bersemangat dan mengejar gelar ganda domestik dan Eropa yang bersejarah.
Arteta memuji pemain 'istimewa' yang mengubah jalannya pertandingan
Arteta memuji bintang Arsenal tersebut dan menyoroti pengaruhnya terhadap seluruh skuad, serta keunggulan psikologis yang ia berikan saat menghadapi lawan. Arteta mengatakan: “Jelas perannya semakin besar di klub, di tim, dan di lapangan saat menghadapi lawan. Anda bisa merasakannya. Dia kini memiliki kehadiran yang kuat, dia memiliki aura. Dia memiliki sesuatu yang istimewa.”
Manajer The Gunners itu lebih lanjut menekankan bahwa pemain berusia 24 tahun itu kini adalah tipe pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan krusial sendirian. Arteta menambahkan: “Dia adalah pemain yang berbeda, dia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Dan menciptakan rasa takut pada lawan adalah hal yang penting.”
Mengatasi rintangan cedera
Musim ini tidak berjalan mulus bagi Saka, yang harus menghadapi berbagai masalah—termasuk cedera lutut dan tendinitis Achilles. Hal ini memaksa sang pemain sayap untuk menahan rasa sakit demi mencapai kondisi puncak menjelang pekan-pekan terakhir musim ini, sebuah pengorbanan yang tidak luput dari perhatian staf pelatih.
Arteta yakin masa absennya Saka justru bisa menguntungkan tim di fase akhir musim ini. Ia mengungkapkan: “Kami sangat ingin dia bisa bermain lebih sering dalam beberapa pekan terakhir. Namun, saya berkata kepadanya: ‘Jika memang begitu, mari manfaatkan situasi ini sebaik-baiknya—yaitu kamu akan kembali dengan kondisi segar, termotivasi, dan dalam kondisi emosional yang berbeda. Kamu benar-benar bisa memberikan dampak besar bagi tim sekarang’.”
Kepemimpinan dan sifat-sifat manusiawi
Selain kemampuan teknisnya, Saka telah muncul sebagai pemimpin kunci di ruang ganti. Rasa hormat rekan-rekan setimnya begitu besar sehingga Arteta sering memberinya ban kapten, mengesampingkan pemain senior lain seperti Declan Rice dan Gabriel, ketika kapten reguler Martin Odegaard tidak bisa bermain. Arteta merasa beruntung memiliki pemain yang secara konsisten mencerminkan nilai-nilai inti klub.
“Saya merasa sangat beruntung menemukan seseorang di klub ini yang bisa diandalkan di segala aspek, karena saya tahu dia akan merespons,” kata Arteta. “Mengetahui bahwa hatinya berada di tempat yang tepat, mengetahui bahwa segala yang dilakukannya didasari oleh nilai-nilai tertentu, pendidikan tertentu, dan prinsip-prinsip tertentu. Ini sungguh membahagiakan. Dari sisi kemanusiaan, saya rasa kita mengenalnya. Dan dari sisi sepak bola, apa yang telah dia berikan kepada klub ini dan apa yang dia lakukan beberapa malam yang lalu sungguh luar biasa.”