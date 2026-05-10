Saka telah memberikan “faktor ketakutan” baru bagi klub dalam upayanya meraih kejayaan. Meskipun terus diganggu cedera ringan sepanjang musim, pemain internasional Inggris ini kembali tampil prima pada waktu yang tepat. Pemain bernomor punggung 7 Arsenal yang luar biasa ini telah membangun “aura” yang menjadikannya salah satu pemain terpenting bagi klub dan negaranya menjelang Piala Dunia musim panas ini.

Saka telah memberikan dorongan besar dalam perebutan gelar Liga Premier dan baru-baru ini mencetak gol penentu saat The Gunners mengalahkan Atletico Madrid untuk mencapai final Liga Champions pertama mereka dalam 20 tahun. Dia terlihat tajam, dalam kondisi prima, dan telah memainkan peran penting dalam perubahan suasana hati yang membuat Arsenal bersemangat dan mengejar gelar ganda domestik dan Eropa yang bersejarah.