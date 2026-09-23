Saka mengungkapkan kekagumannya atas perkembangan pesat remaja Arsenal, Dowman, sembari mengirimkan pesan kuat kepada prospek muda tersebut. Wonderkid berusia 16 tahun itu mencuri perhatian di London utara dan membuat banyak pihak di seluruh Eropa terkesan lewat serangkaian pencapaian bersejarah.

Mikel Arteta dengan hati-hati mulai mengintegrasikan Dowman ke dalam skuad tim utama Arsenal. Talenta muda itu telah membuktikan dirinya sebagai pemain dengan potensi luar biasa, termasuk lewat penampilan gemilang saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 Arsenal atas Ipswich Town di Carabao Cup.