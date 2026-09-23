AFP
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Bukayo Saka kirim pesan 'gila' kepada pemecah rekor Arsenal Max Dowman saat wonderkid itu mendekati panggilan ke tim senior Inggris
Saka terpukau oleh sensasi remaja
Saka mengungkapkan kekagumannya atas perkembangan pesat remaja Arsenal, Dowman, sembari mengirimkan pesan kuat kepada prospek muda tersebut. Wonderkid berusia 16 tahun itu mencuri perhatian di London utara dan membuat banyak pihak di seluruh Eropa terkesan lewat serangkaian pencapaian bersejarah.
Mikel Arteta dengan hati-hati mulai mengintegrasikan Dowman ke dalam skuad tim utama Arsenal. Talenta muda itu telah membuktikan dirinya sebagai pemain dengan potensi luar biasa, termasuk lewat penampilan gemilang saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 Arsenal atas Ipswich Town di Carabao Cup.
- Getty Images Sport
Menentukan masa depannya dengan tangannya sendiri
Terlepas dari ekspektasi besar yang saat ini mengelilingi remaja tersebut, Saka memberikan nasihat yang membumi kepada rekan setim mudanya itu. Talisman Arsenal itu meyakini bahwa kemampuan alami saja tidak akan menjamin kesuksesan jangka panjang di level tertinggi sepak bola.
Berbicara kepada BBC, Saka menyoroti potensi luar biasa Dowman sambil mengingatkannya soal dedikasi besar yang dibutuhkan untuk berkembang, dengan mengatakan: "Bakatnya luar biasa. Tergantung pada dirinya sendiri seberapa jauh dia akan melangkah di sepak bola. Itulah yang akan saya katakan. Tapi, ya, bakatnya benar-benar gila."
Menulis ulang buku sejarah Arsenal
Kebangkitan Dowman menjadi sorotan tidak kalah spektakuler sepanjang setahun terakhir. Ia pertama kali menjadi berita utama pada Agustus 2025, dengan menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah Premier League ketika ia masuk dari bangku cadangan pada usia baru 15 tahun 235 hari.
Remaja itu kemudian memecahkan rekor Eropa pada November di tahun yang sama, dengan resmi menjadi pemain termuda yang pernah tampil di Liga Champions.
Kampanye debutnya yang luar biasa akhirnya mencapai puncak pada Maret. Setelah mencetak gol melawan Everton, Dowman menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Premier League dan Arsenal pada usia tepat 16 tahun 73 hari.
- Getty Images
Membuktikan kemampuannya saat bertugas di level internasional
Dowman terus mendapatkan pengalaman berharga di level senior musim ini ketika Arteta mengatur menit bermainnya. Remaja itu kini telah mencatatkan total 15 penampilan senior, dengan dua di antaranya hadir pada kampanye saat ini.
Pemain 16 tahun itu saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama skuad Inggris U-19. Namun, mengingat perkembangannya yang pesat dan performa di level klub yang memecahkan rekor, promosi ke tim U-21 tampak sepenuhnya tak terelakkan dalam waktu yang sangat dekat.
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