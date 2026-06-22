Bukayo Saka kembali mengikuti latihan penuh bersama timnas Inggris, sementara Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai rencana penanganan cedera menjelang Piala Dunia bagi pemain sayap Arsenal tersebut

Tuchel menekankan bahwa timnas Inggris mengambil pendekatan yang hati-hati terkait kondisi kebugaran Saka seiring berjalannya turnamen. Pelatih tersebut juga menyoroti pentingnya mengelola masalah kebugaran ringan selama turnamen besar.

"Saya bukan bagian dari tim fisioterapi, tapi dia belum pernah absen satu hari pun dari latihan, jadi saya pikir itu hal yang baik," kata Tuchel, seperti dikutip ESPN. "Saya rasa dia sudah bermain dalam begitu banyak pertandingan selama beberapa tahun terakhir. Anda bisa melihat dia adalah pemain kunci bagi Arsenal. Dia adalah pemain berkualitas tinggi dan dia membawa kualitas ke lapangan, baik untuk Arsenal maupun Inggris.

"Saya pikir dia sangat penting, seperti yang bisa dilihat semua orang. Mengelola masalah kebugaran ringan menjelang kompetisi sangat penting untuk tahap-tahap akhir. Anda membutuhkan pemain penting seperti dia agar siap bermain dan tampil maksimal saat dibutuhkan."