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Bukayo Saka kembali mengikuti latihan penuh bersama timnas Inggris, sementara Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai rencana penanganan cedera menjelang Piala Dunia bagi pemain sayap Arsenal tersebut
Saka kembali mengikuti latihan penuh menjelang laga melawan Ghana
Inggris mendapat kabar baik terkait kondisi kebugaran pada hari Minggu setelah Saka kembali bergabung dalam latihan bersama tim di Foxborough, Massachusetts. Pemain sayap Arsenal itu sebelumnya berlatih secara individu sehari sebelumnya, sementara tim Three Lions memantau dengan cermat masalah tendon Achilles yang mengganggunya selama bulan-bulan terakhir musim Liga Premier.
Meskipun hanya tampil sebagai pemain pengganti selama 18 menit dalam kemenangan 4-2 Inggris atas Kroasia di Dallas, Saka tampak dalam kondisi yang baik selama sesi latihan terbaru. Kembalinya Saka memperkuat opsi Tuchel menjelang pertandingan kedua Inggris di Grup L di Boston Stadium.
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Tuchel menjelaskan pendekatan hati-hati yang diterapkan Inggris
Tuchel menekankan bahwa timnas Inggris mengambil pendekatan yang hati-hati terkait kondisi kebugaran Saka seiring berjalannya turnamen. Pelatih tersebut juga menyoroti pentingnya mengelola masalah kebugaran ringan selama turnamen besar.
"Saya bukan bagian dari tim fisioterapi, tapi dia belum pernah absen satu hari pun dari latihan, jadi saya pikir itu hal yang baik," kata Tuchel, seperti dikutip ESPN. "Saya rasa dia sudah bermain dalam begitu banyak pertandingan selama beberapa tahun terakhir. Anda bisa melihat dia adalah pemain kunci bagi Arsenal. Dia adalah pemain berkualitas tinggi dan dia membawa kualitas ke lapangan, baik untuk Arsenal maupun Inggris.
"Saya pikir dia sangat penting, seperti yang bisa dilihat semua orang. Mengelola masalah kebugaran ringan menjelang kompetisi sangat penting untuk tahap-tahap akhir. Anda membutuhkan pemain penting seperti dia agar siap bermain dan tampil maksimal saat dibutuhkan."
Inggris berfokus pada rencana jangka panjang
Staf pelatih dan medis Inggris memprioritaskan kondisi Saka melalui program manajemen beban latihan yang ketat, yang dirancang agar ia dapat tampil dalam kondisi terbaiknya di tahap selanjutnya turnamen ini. Strategi tersebut terlihat jelas saat melawan Kroasia, di mana Noni Madueke diturunkan sebagai starter di sayap kanan dan Saka baru dimasukkan ke lapangan setelah hasil pertandingan sudah hampir pasti. Tuchel dilaporkan tidak mengharapkan pemain berusia 24 tahun itu siap untuk tampil sebagai starter penuh hingga pertandingan terakhir fase grup Inggris melawan Panama pada 27 Juni.
- Getty Images Sport
Perkembangan yang bertahap dan hati-hati tetap menjadi prioritas
Inggris selanjutnya akan menghadapi Ghana sebelum bertolak ke New Jersey untuk pertandingan terakhir mereka di Grup L. Dengan sudah mengantongi tiga poin, tim asuhan Tuchel berada dalam posisi yang kuat untuk mengelola para pemain kunci tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Fokus saat ini adalah memastikan kondisi Saka terus membaik. Jika pemulihannya berjalan sesuai rencana, Inggris berharap ia akan sepenuhnya siap untuk memainkan peran penting selama babak gugur dan perjalanan mereka yang berpotensi melaju jauh di turnamen ini.