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Bukayo Saka diberi tahu kualitas 'sangat penting' yang harus ia berikan kepada Arsenal pada 2026-27, dengan sesama pemenang gelar mendukung sang pemain binaan sendiri untuk menemukan kembali 'performa terbaik'
Produktivitas Saka telah menurun dari angka 20 gol
Saka sudah menembus dua digit gol dalam lima musim beruntun, yang menunjukkan tingkat konsistensi tertentu, tetapi ia tahu bahwa dirinya mampu memberi kontribusi yang jauh lebih besar dalam aspek tersebut. Ia sempat mencapai angka 20 gol pada 2023-24.
Lulusan akademi Hale End itu tampak berada di jalur yang tepat untuk memantapkan posisinya di antara elite global pada tahap tersebut. Namun, ia melihat pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Michael Olise, dan Vinicius Junior memasang standar luar biasa dalam urusan para penyihir di sektor sayap.
Cedera yang tidak menguntungkan tidak banyak membantu perjuangan Saka, dengan ia absen dalam 40 pertandingan untuk klub dan tim nasional selama dua musim terakhir, sementara kiprahnya di Piala Dunia pada musim panas 2026 terdampak masalah kebugaran.
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Akankah Saka menemukan kembali performa terbaiknya pada 2026-27?
Ia berharap bisa tampil dalam kondisi terbaik saat kompetisi domestik kembali bergulir, dengan mantan penyerang Arsenal Smith, yang berbicara bekerja sama dengan BestBettingSites.co.uk, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Saka bisa menemukan kembali performa terbaiknya: "Saya rasa tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa kembali ke performa terbaiknya.
"Cedera memang bisa merampas ritme dan kepercayaan diri Anda. Tetapi jika sekarang dia mendapat periode yang baik tanpa cedera dan bisa menjalani rangkaian pertandingan yang bagus, Anda akan berharap dia kembali ke level yang pernah dia capai. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa."
Gyokeres bersiap untuk musim kedua di Arsenal
Arsenal membutuhkan kontribusi Saka, seiring mereka membagi produktivitas gol ke berbagai pemain, tanpa ada tambahan di lini penyerang saat penyerang Swedia Viktor Gyokeres bersiap memasuki musim keduanya di Emirates Stadium, setelah mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu.
Smith, pemenang gelar Divisi Pertama, menambahkan: “Sangat penting bagi Saka untuk bisa menambah lebih banyak gol bagi tim. Tentu saja, selain bermain bagus dan menciptakan gol, yang memang sangat ia kuasai.
“Gyokeres, saya sempat bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengannya musim panas ini. Sesuatu masih mungkin terjadi, tetapi ini musim keduanya dan pada musim pertamanya dia menembus 20-an gol, secara keseluruhan. Jadi itu bukan pencapaian yang mudah. Mungkin dia akan meningkat.
“Saya tidak berpikir dia akan menjadi pesepakbola yang berbeda, pesepakbola yang lebih canggih. Dia adalah dirinya sendiri. Tetapi mungkin rekan-rekan setimnya sekarang sedikit lebih memahami dirinya dan bisa menyuplai bola dengan lebih baik. Jadi ya, kita pantau saja itu. Namun kami jelas membutuhkan penyerang tengah yang berfungsi dan mampu mencetak gol.”
- Getty/GOAL
Bursa transfer: Arsenal dikaitkan dengan Alvarez & Barcola
Arsenal telah banyak dikaitkan dengan pemenang Piala Dunia Julian Alavarez, dengan mantan bintang Manchester City dan pemain internasional Argentina itu kini terdaftar sebagai pemain Atletico Madrid. Belum ada kesepakatan yang tercapai di sana.
Juga ada pembicaraan mengenai Mikel Arteta yang akan bergerak untuk merekrut winger Paris Saint-Germain Bradley Barcola, menyusul kaitan mengejutkan dengan superstar Real Madrid Vinicius, dan bisa jadi Saka akan memiliki seseorang yang baru untuk berbagi tanggung jawab mencetak gol dari sisi sayap sebelum tenggat transfer berikutnya lewat pada 1 September.
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