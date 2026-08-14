Saka sudah menembus dua digit gol dalam lima musim beruntun, yang menunjukkan tingkat konsistensi tertentu, tetapi ia tahu bahwa dirinya mampu memberi kontribusi yang jauh lebih besar dalam aspek tersebut. Ia sempat mencapai angka 20 gol pada 2023-24.

Lulusan akademi Hale End itu tampak berada di jalur yang tepat untuk memantapkan posisinya di antara elite global pada tahap tersebut. Namun, ia melihat pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Michael Olise, dan Vinicius Junior memasang standar luar biasa dalam urusan para penyihir di sektor sayap.

Cedera yang tidak menguntungkan tidak banyak membantu perjuangan Saka, dengan ia absen dalam 40 pertandingan untuk klub dan tim nasional selama dua musim terakhir, sementara kiprahnya di Piala Dunia pada musim panas 2026 terdampak masalah kebugaran.