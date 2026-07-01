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PER MERTESACKER IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

"Bukankah tahun 2006 sudah cukup bagimu?": Mantan pemain tim nasional Per Mertesacker menuai kritik atas komentarnya terkait Piala Dunia di Italia

World Cup
Germany
Italy

Media Italia menanggapi komentar Per Mertesacker mengenai Piala Dunia—yang telah menimbulkan kehebohan di sana—dengan nada ironis dan kenangan yang tidak menyenangkan.

Beberapa hari yang lalu, dalam perannya sebagaipakar diZDF, Mertesacker mengejek tim nasional Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia akibat kekalahan di babak playoff melawan Bosnia. Ketika ditanya apakah tidak disayangkan bahwa Italia tidak ikut serta, ia menjawab: "Mereka tidak pantas dibicarakan." Dan ia menambahkan: “Betapa tim itu telah berubah: 20 tahun yang lalu, saat kami masih kalah di semifinal, itu masih merupakan tim pilihan dunia. 20 tahun kemudian, kamu harus mencari cukup lama sebelum akhirnya menemukan seorang pemain yang menonjol.” 

Mertesacker pernah bermain bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2006 di Dortmund, saat mereka kalah 0-2 dalam perpanjangan waktu di semifinal melawan Italia, yang kemudian menjadi juara dunia. 

  • Di surat kabar olahraga terbesar Italia, Gazzetta dello Sport, muncul tanggapan ironis terhadap pernyataan Mertesacker, yang langsung mengacu pada Piala Dunia 2006: "Saya mengerti bahwa hal itu masih terasa menyakitkan, tetapi sebagai seorang pakar, kamu terlalu keras kali ini," demikian bunyinya. Dan terkait kegagalan memalukan tim Jerman di Piala Dunia saat dikalahkan Paraguay: “Terlalu keras—dan terutama naif: Kamu seharusnya tahu bahwa dalam kasus seperti itu, para dewa sepak bola akan membalas. Bukankah tahun 2006 sudah cukup bagimu?”

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  • Fabio Grosso Goal 2006Getty Images

    "Karma telah membalas setelah kata-katamu yang kasar"

    Dalam tinjauan kembali ini, kembali disinggung liputan awal yang meragukan dari media sensasional pada tahun 2006, ketika Italia secara klise dicemooh sebagai “pengantar pizza”, susunan pemainnya disajikan dalam bentuk potongan-potongan pizza, dan skandal “Calciopoli” yang saat itu sedang hangat kembali diungkit. “Karma, Per yang terkasih, telah menghantammu setelah kata-kata kasarmu itu,” demikian tulis Gazzetta.  

    Selanjutnya, surat kabar tersebut menyoroti kesamaan antara Fabio Grosso, pencetak gol Italia saat itu yang membawa skor menjadi 1-0, dan Jose Canale dari Paraguay, yang pada hari Senin berhasil mencetak tendangan penalti penentu. “Rambut ikal gelap, nomor tiga di punggung—persis seperti Grosso. Dia menendang bola dengan bagian dalam kaki kiri, persis seperti Grosso,” tulis surat kabar tersebut. 

  • Per Mertesacker di tim nasional Jerman:

    Pertandingan internasional: 104
    Gol dalam pertandingan internasional: 4
    Debut: 09.10.2004
    Pertandingan internasional terakhir: 13 Juli 2014