"Bukankah tahun 2006 sudah cukup bagimu?": Mantan pemain tim nasional Per Mertesacker menuai kritik atas komentarnya terkait Piala Dunia di Italia

Beberapa hari yang lalu, dalam perannya sebagai pakar diZDF, Mertesacker mengejek tim nasional Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia akibat kekalahan di babak playoff melawan Bosnia. Ketika ditanya apakah tidak disayangkan bahwa Italia tidak ikut serta, ia menjawab: "Mereka tidak pantas dibicarakan." Dan ia menambahkan: “Betapa tim itu telah berubah: 20 tahun yang lalu, saat kami masih kalah di semifinal, itu masih merupakan tim pilihan dunia. 20 tahun kemudian, kamu harus mencari cukup lama sebelum akhirnya menemukan seorang pemain yang menonjol.”

Mertesacker pernah bermain bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2006 di Dortmund, saat mereka kalah 0-2 dalam perpanjangan waktu di semifinal melawan Italia, yang kemudian menjadi juara dunia.