"Bukan yang terbaik" - Thomas Tuchel secara blak-blakan mengungkapkan alasan mengapa ia tidak ingin Cole Palmer masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia
Penyerang Chelsea dicoret
Bintang Kejuaraan Eropa 2024 itu menjadi korban paling mengejutkan dalam pengumuman skuad turnamen pada Jumat lalu, bersama gelandang serang Manchester City, Phil Foden. Meskipun memiliki reputasi yang sangat baik di level domestik, Palmer harus membayar harga mahal akibat penurunan performa dan konsistensi yang dirasakan di level klub. Langkah taktis ini membuat para pendukung sangat khawatir akan kurangnya dinamika kreatif di belakang kapten Harry Kane.
Tuchel menjelaskan kurangnya pengaruhnya
Menanggapi sorotan tajam seputar rapat seleksi, pelatih kepala Inggris itu menjelaskan bagaimana data internal dan masalah fisik yang berulang menghambat proses adaptasi sang penyerang.
Tuchel mengatakan: “Saya pikir dia (Palmer) mengalami, pertama-tama, penurunan performa individu di klub, dia tidak seagresif atau sepenting yang dia tunjukkan pada musim-musim sebelumnya, sepanjang musim ini. Kedua, dia tidak terlalu berpengaruh di tim kami. Catatannya bersama kami tidak menonjol, tidak cukup baik untuk membuatnya menjadi 'apapun yang terjadi, dia pasti masuk.' Itulah kenyataannya.”
Reputasi dikesampingkan demi keharmonisan tim
Bintang Chelsea itu kesulitan menampilkan kembali ketajamannya di level domestik di bawah kepemimpinan pelatih baru, dengan tidak mencetak satu gol pun dalam tiga penampilannya di bawah asuhan manajer asal Jerman tersebut.
Menjelaskan mengapa ia lebih memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam skema taktis daripada memaksakan nama-nama elit ke bangku cadangan, Tuchel menambahkan: “Dia mundur beberapa kali, terpaksa mundur beberapa kali, karena cedera, dan ketika dia berada di kamp, dia tidak memberikan dampak yang kita semua harapkan.
"Saya pikir kepribadiannya membantunya, bahkan di momen-momen besar, untuk tidak menunjukkan kegugupan, dan untuk bersikap tegas, tetapi untuk memiliki momen-momen seperti itu, Anda juga harus dalam kondisi prima, Anda harus berpengaruh di dalam kelompok ini dan dia gagal membuktikannya secara konsisten.
"Tentu saja itu adalah salah satu panggilan telepon tersulit dan jelas salah satu nama paling menonjol yang kami tinggalkan. Namun, saya menolak untuk mendatangkan pemain hanya karena namanya dan saya menolak untuk kemudian memainkan mereka di posisi yang bukan posisi aslinya hanya untuk memberi mereka kesempatan. Saya lebih memilih untuk mengambil keputusan sulit terlebih dahulu, memikirkannya, dan kemudian mendorong semua orang lainnya.”
Tekanan turnamen semakin meningkat
Tim yang telah direstrukturisasi oleh Tuchel kini harus segera membangun kekompakan yang solid sebelum bertolak ke Amerika Utara untuk menjalani fase grup yang menantang. Skuad ini menghadapi tekanan besar untuk membuktikan kebenaran kebijakan seleksi manajer mereka selama laga-laga persahabatan mendatang dan turnamen sesungguhnya. Sementara itu, Palmer yang kecewa harus menjalani libur musim panas yang lebih panjang untuk sepenuhnya fokus pada rehabilitasi fisiknya sebelum memulai latihan pramusim di bawah asuhan manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, di Stamford Bridge.