"Bukan untuk pertandingan ini!" Julian Nagelsmann tidak menutup kemungkinan akan mengambil keputusan kontroversial terkait timnas Jerman selama Piala Dunia

Dalam beberapa hari terakhir setelah kekalahan 1-2 dari Ekuador pada pertandingan terakhir fase grup, sejumlah mantan pemain tim nasional dan pakar seperti Philipp Lahm dan Lothar Matthäus mendesak agar Kimmich dikembalikan ke posisi aslinya di lini tengah. Alasan utamanya adalah penampilan Aleksandar Pavlovic di lini tengah selama fase grup yang masih jauh dari memuaskan.

"Aleksandar Pavlovic belum benar-benar meyakinkan di turnamen ini, saya melihat begitu banyak kehilangan bola yang tidak perlu," tulis Philipp Lahm dalam kolom Piala Dunia-nya untuk majalah kicker dan semakin memanaskan diskusi. "Posisi dia di lapangan belum optimal. Karena itu, saya melihat Joshua Kimmich di lini tengah," kata Philipp Lahm.

Namun, Nagelsmann tetap memasukkan Pavlovic ke dalam starting eleven saat melawan Paraguay dan membelanya sebelum pertandingan dimulai: "Kami selalu mendiskusikan hampir segala hal di tim pelatih. Kami juga telah berbicara dengan Leon [Goretzka, red.], yang tampil bagus dalam latihan dan tidak pernah menyerah," katanya saat ditanya apakah mereka telah mempertimbangkan perubahan. Dan lanjutnya: “Namun, kami harus memberikan kepercayaan kepada Pavlo, dia memiliki awal yang baik. Dua pertandingan terakhir memang tidak optimal, tetapi dia juga menghadapi situasi yang sulit karena penempatan posisi lain di lapangan. Itu bukan hanya kesalahannya. Dia memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan pemain yang sangat penting bagi kami.”



