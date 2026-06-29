Dalam wawancara dengan MagentaTV, pelatih tim nasional Jerman itu menjawab pertanyaan apakah ada pertimbangan untuk memindahkan kapten Joshua Kimmich ke posisi gelandang tengah dalam laga melawan Ekuador, dan sebagai gantinya menempatkan salah satu bek tengah murni di sisi kanan barisan pertahanan empat orang: "Untuk pertandingan ini, belum. Kami selalu berusaha memberikan ide terbaik kepada para pemain agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya," katanya, lalu menambahkan: "Saya juga telah berbicara lagi dengan Jo hari ini. Dia benar-benar bisa sangat membantu kami di sana. Selalu ada beberapa penyesuaian, seperti halnya pada setiap pemain setelah setiap pertandingan. Hal itu juga akan terjadi hari ini dan dia pasti akan tampil bagus hari ini."
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"Bukan untuk pertandingan ini!" Julian Nagelsmann tidak menutup kemungkinan akan mengambil keputusan kontroversial terkait timnas Jerman selama Piala Dunia
Dalam beberapa hari terakhir setelah kekalahan 1-2 dari Ekuador pada pertandingan terakhir fase grup, sejumlah mantan pemain tim nasional dan pakar seperti Philipp Lahm dan Lothar Matthäus mendesak agar Kimmich dikembalikan ke posisi aslinya di lini tengah. Alasan utamanya adalah penampilan Aleksandar Pavlovic di lini tengah selama fase grup yang masih jauh dari memuaskan.
"Aleksandar Pavlovic belum benar-benar meyakinkan di turnamen ini, saya melihat begitu banyak kehilangan bola yang tidak perlu," tulis Philipp Lahm dalam kolom Piala Dunia-nya untuk majalah kicker dan semakin memanaskan diskusi. "Posisi dia di lapangan belum optimal. Karena itu, saya melihat Joshua Kimmich di lini tengah," kata Philipp Lahm.
Namun, Nagelsmann tetap memasukkan Pavlovic ke dalam starting eleven saat melawan Paraguay dan membelanya sebelum pertandingan dimulai: "Kami selalu mendiskusikan hampir segala hal di tim pelatih. Kami juga telah berbicara dengan Leon [Goretzka, red.], yang tampil bagus dalam latihan dan tidak pernah menyerah," katanya saat ditanya apakah mereka telah mempertimbangkan perubahan. Dan lanjutnya: “Namun, kami harus memberikan kepercayaan kepada Pavlo, dia memiliki awal yang baik. Dua pertandingan terakhir memang tidak optimal, tetapi dia juga menghadapi situasi yang sulit karena penempatan posisi lain di lapangan. Itu bukan hanya kesalahannya. Dia memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan pemain yang sangat penting bagi kami.”
Nagelsmann sejak awal telah memilih Kimmich sebagai bek kanan
Sebelum Piala Dunia, Nagelsmann telah menetapkan Kimmich—yang selama babak kualifikasi bermain di lini tengah—sebagai bek kanan; ia bahkan tidak membawa bek kanan murni ke turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko. Kimmich bermain cukup baik melawan Curaçao dan Ekuador, namun tampak kewalahan saat menghadapi Yan Diomande dari Pantai Gading yang sangat lincah. Selain itu, ia kurang memiliki pengaruh terhadap permainan dari lini belakang.
Kini, Nagelsmann untuk sementara tetap menempatkannya di posisi yang telah direncanakan di lini pertahanan, namun tetap membuka peluang untuk kemungkinan penyesuaian di pertandingan-pertandingan mendatang — yang tentu saja akan memicu perdebatan mengingat riwayat sebelumnya.
Bahkan setelah kekalahan melawan Ekuador, keputusan Nagelsmann terkait susunan pemain, yang tidak semuanya sejalan dengan pembicaraan sebelumnya mengenai peran masing-masing, telah memicu perdebatan sengit, konon juga di kalangan para pemain tim nasional.