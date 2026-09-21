Infantino mengirimkan pesan menantang kepada para pengkritiknya, dengan menyatakan bahwa "proses demokratis FIFA, independensi, dan otoritas olahraganya tidak pernah untuk dijual." Presiden badan pengatur sepak bola dunia itu mengeluarkan pernyataan tersebut dalam surat resmi yang dikirimkan kepada para anggota Dewan FIFA dan presiden dari seluruh 211 asosiasi anggota.

Langkah ini diambil saat Infantino berupaya melewati dampak dari proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang dibatalkan, yang telah memicu reaksi keras besar di dunia sepak bola. "Itu tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual," tambahnya, menegaskan kembali sikapnya bahwa organisasi tersebut tidak akan mengorbankan kendalinya atas olahraga ini demi investasi eksternal.



