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'Bukan untuk dijual' - Gianni Infantino menjabarkan rencana reformasi FIFA setelah proposal kontroversial FFE ditarik kembali
Infantino tegas soal independensi FIFA
Infantino mengirimkan pesan menantang kepada para pengkritiknya, dengan menyatakan bahwa "proses demokratis FIFA, independensi, dan otoritas olahraganya tidak pernah untuk dijual." Presiden badan pengatur sepak bola dunia itu mengeluarkan pernyataan tersebut dalam surat resmi yang dikirimkan kepada para anggota Dewan FIFA dan presiden dari seluruh 211 asosiasi anggota.
Langkah ini diambil saat Infantino berupaya melewati dampak dari proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang dibatalkan, yang telah memicu reaksi keras besar di dunia sepak bola. "Itu tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual," tambahnya, menegaskan kembali sikapnya bahwa organisasi tersebut tidak akan mengorbankan kendalinya atas olahraga ini demi investasi eksternal.
- Getty Images Sport
Infantino mengklarifikasi proposal FFE FIFA yang dibatalkan
Rencana FFE yang kontroversial, yang baru-baru ini bocor ke media, akan melibatkan perubahan signifikan dalam cara turnamen-turnamen utama FIFA dikelola. Dalam skema yang diusulkan, sebuah dana investasi asal Amerika akan mengakuisisi saham di Piala Dunia putra dan putri, bersama kompetisi besar FIFA lainnya.
Namun, setelah adanya tekanan dari internal dan eksternal, proyek tersebut resmi dibatalkan. Infantino menggunakan korespondensi terbarunya untuk menjelaskan bahwa inisiatif itu tidak pernah dimaksudkan untuk menyerahkan otoritas olahraga, tetapi mengakui bahwa kebocoran rencana tersebut terlalu cepat sehingga menimbulkan kekhawatiran luas dan kesalahpahaman di antara negara-negara anggota.
Peta jalan baru untuk reformasi tata kelola
Menanggapi ketegangan yang muncul akibat situasi FFE, Infantino mengajukan dua jalur berbeda untuk reformasi institusional menjelang rapat Dewan FIFA pada 15 Oktober mendatang. Proposal pertama mencakup peninjauan besar terhadap cara organisasi menangani proyek-proyek terbesarnya. "Pertama, saya akan meminta Dewan apakah mereka ingin menugaskan tinjauan eksternal independen terhadap kerangka tata kelola FIFA saat ini untuk inisiatif strategis utama dan merekomendasikan potensi perbaikan," tulis Infantino.
Pilar kedua dari rencana reformasinya berfokus pada perluasan dialog antara kepemimpinan pusat di Zurich dan berbagai badan regional yang mengatur olahraga ini secara global. Ia menyatakan: "Kedua, saya akan mengusulkan agar Dewan membentuk konsultasi langsung, terstruktur, dan berbatas waktu dengan konfederasi, Asosiasi Anggota, dan pemangku kepentingan terkait mengenai bagaimana pengambilan keputusan FIFA dapat semakin diperkuat."
Ia menambahkan: "Konsultasi itu akan mengundang proposal-proposal spesifik mengenai keterlibatan institusional yang lebih dini, peran masing-masing Presiden, Biro, Dewan, dan Kongres, serta cara-cara praktis untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam inisiatif strategis utama."
- Getty
Belajar dari kontroversi FFE
Menanggapi langsung runtuhnya proyek FFE, Infantino mengakui bahwa proses bagaimana ide itu diperkenalkan memang bermasalah. Ia mencatat bahwa proposal tersebut masuk ke ranah publik sebelum proses kelembagaan resmi selesai, yang menimbulkan "kesan bahwa keputusan sudah diambil" padahal belum.
Menurut sang presiden, proyek itu tetap hanya berupa usulan yang selalu bergantung pada lampu hijau dari Dewan FIFA. Namun, penarikan rencana tersebut telah menjadi katalis bagi gagasan reformasi baru ini. Infantino mencatat bahwa "pengalaman ini telah menegaskan satu hal sederhana: tujuan yang layak harus disertai proses yang mendapat kepercayaan."
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