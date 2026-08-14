Setelah menukar Chelsea dengan Merseyside, Ngumoha menjalani debut seniornya pada Januari 2025, menjadi pemain termuda, pada usia 16 tahun 135 hari, yang menjadi starter dalam pertandingan untuk raksasa Premier League Liverpool.

Kesabaran dibutuhkan setelah itu, di bawah arahan Arne Slot, tetapi lebih banyak peluang datang menghampirinya selama musim 2025-26. Gol penentu kemenangan dramatis di markas Newcastle pada Agustus membuatnya kembali menorehkan sejarah sebagai pencetak gol termuda Liverpool.

Ia kemudian tampil di ajang Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao, yang membuatnya mendapat tempat dalam rencana pra-turnamen England jelang Piala Dunia 2026. Ia menjalani debutnya bersama England dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru.