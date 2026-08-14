Getty
Diterjemahkan oleh
'Bukan soal melewati lima pemain' - 'Langkah berikutnya' untuk Rio Ngumoha saat legenda Liverpool John Barnes menjelaskan apa yang dibutuhkan wonderkid 17 tahun itu dari kampanye 2026-27
Ngumoha mencetak sejarah bersama Liverpool musim lalu
Setelah menukar Chelsea dengan Merseyside, Ngumoha menjalani debut seniornya pada Januari 2025, menjadi pemain termuda, pada usia 16 tahun 135 hari, yang menjadi starter dalam pertandingan untuk raksasa Premier League Liverpool.
Kesabaran dibutuhkan setelah itu, di bawah arahan Arne Slot, tetapi lebih banyak peluang datang menghampirinya selama musim 2025-26. Gol penentu kemenangan dramatis di markas Newcastle pada Agustus membuatnya kembali menorehkan sejarah sebagai pencetak gol termuda Liverpool.
Ia kemudian tampil di ajang Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao, yang membuatnya mendapat tempat dalam rencana pra-turnamen England jelang Piala Dunia 2026. Ia menjalani debutnya bersama England dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru.
- Getty
Yang dibutuhkan winger remaja Ngumoha pada 2026-27
Masa depan internasional yang cerah sedang diprediksi untuknya, sambil membuka potensi lebih lanjut di level klub, dengan ikon Liverpool Barnes, yang berbicara bekerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan Ngumoha dari musim 2026-27: “Langkah berikutnya adalah dia bermain secara reguler.
“Karena tentu saja dia tidak bermain secara reguler dan kita otomatis berasumsi bahwa tiba-tiba dia akan bermain untuk Inggris, mencetak gol, dan menjadi pemain terbaik di dunia. Sayangnya kita terlalu sering melakukan itu kepada para pemain muda kita. Dan sekarang dia bahkan tidak ada di dalam tim.
“Jadi karena itu kita harus membiarkannya berkembang dan tumbuh secara perlahan. Dan perlahan masuk ke dalam tim serta mengamankan tempat di tim terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara tentang dia menjadi pemain utama untuk Liverpool atau pemain top untuk Inggris.”
Ngumoha disarankan lebih fokus pada hasil akhir
Permainan Ngumoha sangat mengandalkan aksi langsung dan menyerang lawan. Ia kadang dituduh terlalu sering memaksakan diri, tetapi Liverpool menyadari perlunya untuk tidak mengekangnya, dengan bakat kreatifnya yang membuatnya berbeda dari para penyerang yang sesekali bermain aman.
Barnes menambahkan soal Ngumoha yang ditangani dan dibentuk dengan cara yang tepat: “Anda ingin dia melakukan apa yang tepat untuk tim. Tidak masalah baginya mengekspresikan diri dan melewati lima pemain tanpa menghasilkan produk akhir apa pun.
“Jadi itu tergantung pada apa yang Anda anggap sebagai permainannya. Karena tentu saja dia harus mencetak gol. Tidak masalah hanya terus melewati pemain, tetapi setelah melewati pemain, melewati pemain, melewati pemain, berapa banyak gol yang akan Anda cetak? Berapa banyak gol yang akan Anda ciptakan? Jadi dari situlah Anda akan dinilai. Bukan dari seberapa bagus Anda terlihat dan berapa banyak pemain yang bisa Anda lewati.
“Jadi ini bukan soal mengekangnya. Ini soal memberinya produk akhir dan menjadikannya bagian berharga dari tim dari sudut pandang itu.”
- Getty
Jadwal Liverpool 2026-27: laga pembuka Premier League
Liverpool sedang menyiapkan kontrak baru untuk Ngumoha, setelah pertama kali mengikatnya dengan kontrak profesional pada September 2025. Ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada 29 Agustus, hari ketika tim asuhan Andoni Iraola menjamu Nottingham Forest.
Mereka dijadwalkan membuka musim baru Premier League dengan laga tandang ke markas Newcastle pada 23 Agustus, seiring dimulainya era baru lainnya. Ngumoha seharusnya memainkan peran penting dalam rencana tersebut, meski ia juga sudah memunculkan laporan mengenai minat transfer dari juara Bundesliga Bayern Munich.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami