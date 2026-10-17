“Bukan sesuatu yang biasa!”: Andoni Iraola ungkap fakta di balik melejitnya Rio Ngumoha di Liverpool

Manajer Liverpool Andoni Iraola memuji winger remaja Rio Ngumoha setelah awal yang gemilang pada musim 2026-27. Mantan pemain akademi Chelsea itu tampil menonjol pada tengah pekan saat Liverpool meraih kemenangan 6-3 yang menegangkan atas LASK di Austria dalam laga Liga Champions.

Pemain berusia 18 tahun itu juga menorehkan sejarah pada akhir bulan lalu dengan menjadi pemain termuda ketiga yang tampil untuk Inggris dalam pertandingan kompetitif, setelah Jude Bellingham dan Wayne Rooney, saat menang 2-0 atas Ceko.

Iraola menyebut keberhasilan Ngumoha menembus tim nasional dengan begitu cepat sebagai pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru berusia 18 tahun pada akhir Agustus.