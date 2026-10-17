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“Bukan sesuatu yang biasa!”: Andoni Iraola ungkap fakta di balik melejitnya Rio Ngumoha di Liverpool
Ngumoha terus melejit bersama klub dan tim nasional
Manajer Liverpool Andoni Iraola memuji winger remaja Rio Ngumoha setelah awal yang gemilang pada musim 2026-27. Mantan pemain akademi Chelsea itu tampil menonjol pada tengah pekan saat Liverpool meraih kemenangan 6-3 yang menegangkan atas LASK di Austria dalam laga Liga Champions.
Pemain berusia 18 tahun itu juga menorehkan sejarah pada akhir bulan lalu dengan menjadi pemain termuda ketiga yang tampil untuk Inggris dalam pertandingan kompetitif, setelah Jude Bellingham dan Wayne Rooney, saat menang 2-0 atas Ceko.
Iraola menyebut keberhasilan Ngumoha menembus tim nasional dengan begitu cepat sebagai pencapaian luar biasa bagi pemain yang baru berusia 18 tahun pada akhir Agustus.
- Getty Images Sport
Iraola ungkap rencana mengembangkan spesialis duel satu lawan satu “elite”
Berbicara kepada media, Iraola menyoroti kemampuan dribel Ngumoha yang luar biasa sekaligus menjelaskan aspek-aspek yang perlu ia tingkatkan saat tidak menguasai bola. "Saya pikir dia tahu bahwa dia berada di level elite dalam beberapa hal," kata Iraola. "Jika Anda ingin menempatkan seseorang dalam situasi satu lawan satu, Rio adalah salah satu pemain terbaik yang bisa Anda pilih."
"Ada aspek-aspek yang harus ia tingkatkan, terutama saat tidak menguasai bola. Ia harus membiasakan diri dengan tuntutan Premier League dalam hal duel."
"Secara fisik, ia semakin kuat dan saya pikir ia berada dalam kondisi yang baik," tambah Iraola. "Bagi kami, memiliki Rio dalam tim adalah sebuah keistimewaan karena ia baru saja menginjak usia 18 tahun."
Pelatih menegaskan Ngumoha 'belum menjadi pemain yang sepenuhnya matang'
Iraola menekankan bahwa Liverpool mengambil langkah hati-hati untuk memastikan sang pemain sayap mampu memenuhi potensinya yang sangat besar di Anfield. "Dia sudah bermain beberapa menit bersama tim nasional dan itu bukan hal yang biasa," kata Iraola. "Biasanya, Anda mulai bermain untuk tim nasional saat berusia 20-an."
"Kami harus membantunya karena, beruntung bagi kami, kemampuannya belum mencapai puncak. Dia masih bisa berkembang karena usianya baru 18 tahun dan saya berharap kami bisa membantunya melalui proses ini."
Pelatih asal Basque itu juga memuji penyerang Bradley Barcola setelah ia mencetak hat-trick melawan LASK pada pertengahan pekan. "Dalam kasus Bradley, ini soal menemukan ritme permainannya. Semakin sering dia bermain, semakin baik penampilannya," ujarnya.
- Propaganda Photo
Liverpool bersiap menghadapi ujian Brentford seiring bertambahnya opsi
Dengan Ngumoha dan Barcola sama-sama tampil menonjol di Eropa, Iraola memiliki banyak pilihan di lini serangnya.
Liverpool akan berusaha melanjutkan ketajaman mereka dalam mencetak gol pada tengah pekan saat bertandang menghadapi Brentford di Gtech Community Stadium pada Sabtu sore.
Pelatih kepala Liverpool akan mengevaluasi skuadnya dengan cermat demi meraih tiga poin penting Liga Primer Inggris di London Barat.
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