‘Bukan seperti dia’ - Mengapa Christian Pulisic takkan pernah menjadi seperti Weston McKennie atau Chris Richards, menurut legenda USMNT Alexi Lalas yang menanggapi komentar ‘sensitif’ di AC Milan

Pulisic tetap menjadi ikon sepak bola Amerika, namun performa dan mentalitasnya saat ini di AC Milan tengah menjadi sorotan. Pelatih Rossoneri, Massimiliano Allegri, baru-baru ini memberikan penilaian jujur mengenai kepribadian sang penyerang, dengan menyatakan bahwa penampilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya serta kontribusinya di depan gawang.

"Dia orang yang sangat sensitif, fakta bahwa dia tidak mencetak gol memengaruhinya lebih dalam," kata pelatih Milan itu tentang pemain asal Amerika tersebut. "Dia adalah pemain yang sering terlibat dalam perebutan bola dan mengalami kesulitan lebih besar, dia lebih menderita karenanya. Saya harus berusaha memberikan keseimbangan bagi tim, bermain tanpa penyerang tengah sejati, dia mengalami kesulitan lebih besar."



