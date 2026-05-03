‘Bukan seperti dia’ - Mengapa Christian Pulisic takkan pernah menjadi seperti Weston McKennie atau Chris Richards, menurut legenda USMNT Alexi Lalas yang menanggapi komentar ‘sensitif’ di AC Milan
Allegri memicu perdebatan dengan label 'sensitif'
Pulisic tetap menjadi ikon sepak bola Amerika, namun performa dan mentalitasnya saat ini di AC Milan tengah menjadi sorotan. Pelatih Rossoneri, Massimiliano Allegri, baru-baru ini memberikan penilaian jujur mengenai kepribadian sang penyerang, dengan menyatakan bahwa penampilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya serta kontribusinya di depan gawang.
"Dia orang yang sangat sensitif, fakta bahwa dia tidak mencetak gol memengaruhinya lebih dalam," kata pelatih Milan itu tentang pemain asal Amerika tersebut. "Dia adalah pemain yang sering terlibat dalam perebutan bola dan mengalami kesulitan lebih besar, dia lebih menderita karenanya. Saya harus berusaha memberikan keseimbangan bagi tim, bermain tanpa penyerang tengah sejati, dia mengalami kesulitan lebih besar."
Lalas memperingatkan tentang konotasi negatif
Komentar tersebut tidak disukai oleh mantan bek timnas AS, Alexi Lalas, yang berpendapat bahwa label semacam itu dapat merusak reputasi seorang pemain. Dalam podcastnya yang berjudul "State of the Union", Lalas mengungkapkan kekhawatirannya bahwa digambarkan sebagai "sensitif" oleh pelatih ternama seperti Allegri dapat memengaruhi posisi Pulisic di kancah sepak bola dunia dan dalam skuad timnas.
"Setiap kali Anda menyebut seseorang sensitif, ada konotasi negatif di baliknya," kata Lalas. "Jadi, pada titik ini, saya tidak tahu bagaimana hal ini membantu Christian selain sebagai pengakuan bahwa dia sedang mengalami masa sulit saat ini. Namun, hal terakhir yang ingin Anda dengar dari seorang pelatih, dan tentu saja seseorang yang mengambil keputusan terkait masa depan Anda, adalah sebutan 'sensitif'."
Perbedaan antara Pulisic dan rekan-rekan setimnya
Lalas kemudian menjelaskan bahwa meskipun Pulisic bisa dibilang sebagai pemain pria paling berbakat yang pernah dihasilkan USMNT, ia tidak memiliki kepribadian yang ekstrover dan bersemangat seperti rekan-rekan setimnya, misalnya Weston McKennie.
Lalas menambahkan: "Kita semua telah menyadari selama bertahun-tahun bahwa Christian Pulisic, sebagai pemain sepak bola, tentu saja telah berkembang dan matang menjadi sosok yang menurut saya pada akhirnya akan dianggap sebagai pemain sepak bola pria Amerika terbaik dalam sejarah. Namun, ia belum menjadi pemain seperti yang dibayangkan banyak orang. Dan itu bukan salahnya, begitulah dia. Dia tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dia tidak bisa memiliki kepribadian seperti Weston McKennie atau Chris Richards. Itu bukan dirinya."
Pochettino dan upayanya meraih kejayaan di Piala Dunia
Terlepas dari berbagai spekulasi seputar mentalitas Pulisic, pelatih kepala Timnas AS Mauricio Pochettino tetap teguh pada keyakinannya bahwa timnya mampu bersaing memperebutkan gelar juara pada tahun 2026.
"Ketika saya bertemu Presiden [Trump] sebelum pengundian di Washington, dia bertanya kepada saya, 'Apakah menurut Anda, pelatih, kita bisa memenangkan [turnamen ini]?' Saya menjawab, 'Tentu saja,'" ungkap Pochettino. "Mengapa tidak [memenangkan Piala Dunia]? Mengapa tidak? Karena semuanya bergantung pada keyakinan. Lihatlah Maroko di Qatar. Tak ada yang percaya, namun mereka berhasil melaju hingga semifinal."