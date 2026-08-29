Direktur sepakbola Leganes, Andres Pardo, dengan bangga menyambut sang striker berpengalaman itu sebelum Morata mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran petinggi klub. Membuka acara presentasi di stadion, Pardo menjelaskan: "Saya bisa mengatakan banyak hal hari ini. Senang rasanya Alvaro ada di sini.

"Dalam beberapa pekan terakhir kami sempat bercanda saat berbicara lewat telepon. Tidak perlu membahas kariernya secara rinci. Dia pernah bermain untuk beberapa tim terbaik di Eropa, merupakan salah satu pemain yang paling dihargai dalam hal biaya transfer, dan setiap klub di Eropa menganggapnya sebagai yang terbaik.

"Kami sangat bangga padanya. Dia membuat keputusan yang berani; dia punya tawaran dari banyak klub, tetapi keberaniannya yang membuat perbedaan besar. Dalam panggilan pertama itu, dia memiliki sorot kegembiraan di matanya dan keberanian untuk bermain di Divisi Segunda."

Menanggapi sambutan hangat itu, Morata berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada Eduardo dan Andres atas semua dukungan kalian. Itu yang paling penting. Saya memang cukup sentimentil dan, meski ada banyak lelucon tentang karier saya, saya selalu berusaha pergi ke tempat di mana saya merasa paling dihargai. Terima kasih kepada klub dan para pemilik, yang telah mengerahkan upaya besar untuk membawa saya ke sini."