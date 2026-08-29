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'Bukan semata-mata soal Liga Champions' - Alvaro Morata menjelaskan kepindahan pinjaman mengejutkan ke Leganes dari Como asuhan Cesc Fabregas
Striker merampungkan kepindahan mengejutkan
Perpindahan penyerang berusia 33 tahun itu ke Estadio Ontime Butarque dikonfirmasi pada Jumat setelah menyepakati kesepakatan pinjaman hingga akhir musim. Kesepakatan dengan Como mencakup opsi pembelian, meski sang pemain masih terikat kontrak di Italia hingga Juni 2029. Kedatangan mantan pemain internasional Spanyol itu memberikan dorongan besar di lini serang bagi tim asuhan Ruben Albes saat mereka menjalani ketatnya kompetisi kasta kedua.
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Pardo memuji ambisi berani
Direktur sepakbola Leganes, Andres Pardo, dengan bangga menyambut sang striker berpengalaman itu sebelum Morata mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran petinggi klub. Membuka acara presentasi di stadion, Pardo menjelaskan: "Saya bisa mengatakan banyak hal hari ini. Senang rasanya Alvaro ada di sini.
"Dalam beberapa pekan terakhir kami sempat bercanda saat berbicara lewat telepon. Tidak perlu membahas kariernya secara rinci. Dia pernah bermain untuk beberapa tim terbaik di Eropa, merupakan salah satu pemain yang paling dihargai dalam hal biaya transfer, dan setiap klub di Eropa menganggapnya sebagai yang terbaik.
"Kami sangat bangga padanya. Dia membuat keputusan yang berani; dia punya tawaran dari banyak klub, tetapi keberaniannya yang membuat perbedaan besar. Dalam panggilan pertama itu, dia memiliki sorot kegembiraan di matanya dan keberanian untuk bermain di Divisi Segunda."
Menanggapi sambutan hangat itu, Morata berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada Eduardo dan Andres atas semua dukungan kalian. Itu yang paling penting. Saya memang cukup sentimentil dan, meski ada banyak lelucon tentang karier saya, saya selalu berusaha pergi ke tempat di mana saya merasa paling dihargai. Terima kasih kepada klub dan para pemilik, yang telah mengerahkan upaya besar untuk membawa saya ke sini."
Proyek meyakinkan penyerang berpengalaman
Seorang pemain dengan total biaya transfer sepanjang karier mencapai €229 juta, Morata diperkirakan akan cepat beradaptasi setelah sebelumnya mencetak 12 gol di Segunda Division untuk Real Madrid Castilla pada 2012-13. Penyerang itu menegaskan bahwa keputusannya turun satu divisi didorong oleh keyakinan penuh terhadap visi klub dan dorongan mereka untuk promosi ke La Liga.
Menjelaskan keputusannya untuk menandatangani kontrak, Morata menambahkan: "Meyakinkan. Mereka percaya kepada saya dan saya percaya pada proyek ini; tidak perlu membujuk saya. Itu keputusan yang mudah. Dalam hidup, tidak semuanya soal bermain di Liga Champions atau memenangi trofi.
"Saya telah melalui beberapa tahun yang sulit, di mana saya menghadapi banyak tantangan pribadi. Saya harus melawan banyak kritik, dan bergabung dengan Leganes membuat saya merasa seperti pada hari pertama saya, seperti anak muda yang meneken kontrak dengan klub pertamanya. Menyenangkan rasanya untuk tidak fokus pada level liga atau faktor-faktor lain.
"Saya merasa seperti di rumah di sini, dan itulah bagian yang paling sulit. Saya bisa saja pergi ke tempat lain dengan tuntutan sepakbola yang lebih sedikit; Segunda Division terkadang lebih menuntut daripada Primera. Saya di sini untuk membantu dalam segala hal, dan saya pikir tahun-tahun mendatang untuk Leganes akan luar biasa."
Mengenai klausul pembelian, dia menegaskan: "Saya benar-benar ingin bertahan di sini. Anda bisa cepat merasakan situasinya, dan kesan pertama saya membuat saya sangat ingin kembali besok. Saya berharap hasilnya berpihak kepada kami; saya bisa berjanji bahwa saya akan memberikan segalanya untuk memenuhi target kami. Berjuang untuk promosi ke Divisi Pertama juga merupakan pencapaian bersejarah."
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Dorongan promosi kian meningkat
Leganes bisa langsung memberikan debut kepada rekrutan andalan mereka saat mereka menjamu Eldense akhir pekan ini demi menjaga posisi mereka di lima besar. Pasukan Albes memburu kemenangan kedua musim ini untuk menegaskan kredensial promosi mereka demi kembali ke kasta teratas. Pengalaman Morata di ruang ganti seharusnya memberi stabilitas krusial sebelum kalender domestik terhenti untuk jeda internasional musim gugur.
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