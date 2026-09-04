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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Bukan sekadar tumpangan! Alasan rahasia mengapa Joao Neves tiba di latihan PSG dengan van kargo sederhana terungkap

J. Neves
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Gelandang Paris Saint-Germain, Joao Neves, mengejutkan para pengamat setelah tiba di pusat latihan klub dengan mengemudikan sebuah van kargo sederhana. Meski moda transportasi yang tak biasa itu awalnya memicu canda ringan di dunia maya, laporan mengonfirmasi bahwa pemain internasional Portugal itu membawa ratusan barang yang akan disalurkan untuk kegiatan amal setempat.

  • Gelandang mengendarai van sederhana

    Gelandang Portugal Neves menarik perhatian luas setelah tiba di pusat latihan PSG dengan mengemudikan sebuah van kargo berpelat Portugal pada awal pekan ini. Pemandangan mencolok itu dengan cepat menjadi viral di dunia maya mengingat pesepakbola elite biasanya identik dengan deretan supercar ultra-mewah. Setelah baru pulih dari sakit, playmaker muda itu menyapa para pendukung dengan hangat dan menandatangani autograf sebelum masuk ke kompleks tersebut.


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    Orang dalam ungkap misi amal

    Mengutip A Bola, influencer Prancis terkemuka Djamel, yang memiliki kedekatan dengan klub Paris tersebut, mengungkap niat mulia di balik pilihan kendaraan sang gelandang: "Sekadar memberi tahu: Joao Neves memang mengendarai sebuah van ke Campus, tetapi ada alasan di balik semua ini. Alasan yang membuat kami semakin mengaguminya dan menunjukkan betapa luar biasanya dia sebagai manusia."

    Djamel kemudian menjelaskan tujuan amal dari muatan tersebut: "Juara Eropa dua kali itu memiliki ratusan barang di bagian belakang van yang dia antarkan ke badan amal yang didukung oleh PSG Foundation!"

  • Kerendahan hati menuai pujian luas

    Gestur murah hati itu seketika mengubah lelucon di dunia maya, yang sempat dengan nada ringan menyebut sang bintang sedang mengangkut ikan kod asin atau pindahan rumah, menjadi gelombang kekaguman yang tulus. Djamel menegaskan karakter sang pemain yang rendah hati: "Ini sangat menggambarkan sosok luar biasa, rendah hati, dan memiliki semangat tim yang besar seperti dirinya."

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    Enrique siapkan comeback di lini tengah

    Setelah pulih sepenuhnya dari sakit yang membuatnya absen akhir pekan lalu, Neves kini sepenuhnya fokus untuk memaksa masuk kembali ke susunan starter Luis Enrique. PSG bersiap menghadapi AS Monaco di Ligue 1 pada Jumat ini, dengan tekad memulai momentum mereka lewat kemenangan liga pertama setelah dua hasil imbang beruntun. Kembalinya playmaker Portugal itu pada saat yang tepat menjadi dorongan besar saat sang juara bertahan berupaya segera menemukan kembali sentuhan kemenangan mereka.

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