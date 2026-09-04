Mengutip A Bola, influencer Prancis terkemuka Djamel, yang memiliki kedekatan dengan klub Paris tersebut, mengungkap niat mulia di balik pilihan kendaraan sang gelandang: "Sekadar memberi tahu: Joao Neves memang mengendarai sebuah van ke Campus, tetapi ada alasan di balik semua ini. Alasan yang membuat kami semakin mengaguminya dan menunjukkan betapa luar biasanya dia sebagai manusia."

Djamel kemudian menjelaskan tujuan amal dari muatan tersebut: "Juara Eropa dua kali itu memiliki ratusan barang di bagian belakang van yang dia antarkan ke badan amal yang didukung oleh PSG Foundation!"