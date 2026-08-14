'Bukan sebagai pilihan No. 1' - ketertarikan Liverpool pada winger PSG Ibrahim Mbaye dijelaskan saat The Reds memprioritaskan target lain

Upaya Liverpool untuk menambah darah segar di lini depan membuat mereka terus dikaitkan dengan sejumlah talenta paling bersinar di Ligue 1. Namun, meski laporan awal menyebut ada langkah terkoordinasi untuk merekrut dua prospek PSG, jurnalis Prancis Romain Molina menyatakan bahwa minat klub Merseyside itu terhadap Mbaye tidak sedekat yang sebelumnya diperkirakan.

Berbicara mengenai detail kesepakatan tersebut, Molina mengungkapkan bahwa meski sang pemain dikagumi, ia tidak berada di posisi teratas dalam daftar rekrutmen mereka pada fase akhir bursa transfer musim panas ini. "Sejujurnya, Mbaye ada dalam daftar pendek Liverpool, tetapi bukan sebagai pilihan nomor satu," jelas Molina saat membahas situasi terkini.

Jurnalis itu menyoroti bahwa masa depan sang pemain mungkin lebih bergantung pada manuver agennya, Jorge Mendes, ketimbang dorongan langsung dan tunggal dari klub Premier League tersebut. "Sebaliknya, Mendes sangat tahu bahwa pada akhir bursa transfer akan ada sesuatu untuk Mbaye, jadi dia akan menggunakan klub-klub tempat dia memiliki pengaruh paling besar untuk menggerakkan situasi," tambah Molina.