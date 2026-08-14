AFP
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'Bukan sebagai pilihan No. 1' - ketertarikan Liverpool pada winger PSG Ibrahim Mbaye dijelaskan saat The Reds memprioritaskan target lain
Mbaye terlempar dalam urutan pilihan di Anfield
Upaya Liverpool untuk menambah darah segar di lini depan membuat mereka terus dikaitkan dengan sejumlah talenta paling bersinar di Ligue 1. Namun, meski laporan awal menyebut ada langkah terkoordinasi untuk merekrut dua prospek PSG, jurnalis Prancis Romain Molina menyatakan bahwa minat klub Merseyside itu terhadap Mbaye tidak sedekat yang sebelumnya diperkirakan.
Berbicara mengenai detail kesepakatan tersebut, Molina mengungkapkan bahwa meski sang pemain dikagumi, ia tidak berada di posisi teratas dalam daftar rekrutmen mereka pada fase akhir bursa transfer musim panas ini. "Sejujurnya, Mbaye ada dalam daftar pendek Liverpool, tetapi bukan sebagai pilihan nomor satu," jelas Molina saat membahas situasi terkini.
Jurnalis itu menyoroti bahwa masa depan sang pemain mungkin lebih bergantung pada manuver agennya, Jorge Mendes, ketimbang dorongan langsung dan tunggal dari klub Premier League tersebut. "Sebaliknya, Mendes sangat tahu bahwa pada akhir bursa transfer akan ada sesuatu untuk Mbaye, jadi dia akan menggunakan klub-klub tempat dia memiliki pengaruh paling besar untuk menggerakkan situasi," tambah Molina.
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Pengaruh agen dan prioritas Barcola
Situasi terkait Mbaye berbanding terbalik dengan upaya mendatangkan rekan setimnya, Barcola. Liverpool tampaknya memprioritaskan kesepakatan untuk Barcola, yang gaya representasinya sangat berbeda dari pendekatan Mendes. Molina menegaskan bahwa hubungan Mendes dengan klub Anfield bukan faktor pendorong utama dalam kasus spesifik ini, terutama mengingat angka tinggi yang sedang dipatok juara Prancis tersebut.
"Di situlah dia tidak paling berpengaruh, terutama dengan harga yang saat ini diminta Paris Saint-Germain," kata Molina mengenai posisi Mendes dalam kesepakatan ini.
Ia kemudian membandingkan situasi itu dengan perwakilan Barcola, Moussa Sissoko, dengan mengatakan: "Di situlah Anda melihat perbedaan antara dua agen itu. Bagi Mendes, bukan terlalu soal keinginan pemain yang paling penting, melainkan di mana dia punya koneksi dengan para petinggi untuk menggerakkan sesuatu sesuai keinginannya. Dengan [Sissoko], justru sebaliknya. Meski itu berarti bentrok dengan klub, meski itu berarti bertindak sangat keras. Dia ingin berperang demi para pemainnya."
Target alternatif dalam radar Liverpool
Jika upaya merekrut Mbaye gagal terwujud karena tingginya harga yang diminta atau posisi sang pemain dalam daftar incaran, Liverpool telah menyiapkan beberapa opsi lain. Tim rekrutmen memantau Yankuba Minteh dari Brighton, Matias Fernandez-Pardo dari Lille, dan Rayan dari Bournemouth sebagai tambahan potensial untuk area sayap.
Nama lain yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir adalah Said El Mala dari Koln. Penyerang serbabisa itu, yang bisa bermain di kedua sisi sayap atau di posisi tengah, sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Borussia Dortmund.
Namun, laporan dari Sky Germany mengindikasikan bahwa raksasa Bundesliga itu kini telah mundur dari persaingan. Hal itu berpotensi membuka jalan bagi Liverpool, jika mereka memutuskan untuk mengaktifkan klausul rilisnya yang dilaporkan senilai €50 juta (£42,7 juta).
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Realitas finansial dari upaya membajak dua pemain sekaligus
Meski prospek memborong dua pemain dari Paris tetap menjadi hal yang menarik bagi para pendukung setia Anfield, realitas finansial tidak bisa diabaikan. Klub Prancis itu diperkirakan akan meminta total biaya lebih dari £150 juta untuk dua bintang muda mereka.
Saran dari Molina adalah bahwa meski Mbaye sedang dipertimbangkan, aspek finansial yang terlibat dalam kesepakatan itu bisa mendorong Liverpool untuk beralih ke target lain yang saat ini belum disebutkan namanya. Dengan tenggat transfer yang kian dekat, Liverpool berpacu dengan waktu untuk mematangkan opsi mereka di lini serang.
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