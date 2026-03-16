"Bukan saya yang mengambil keputusan" - Ousmane Dembele menanggapi ketidakpastian masa depannya di PSG setelah agennya terlihat bersama direktur Man City
Hubungan dengan Manchester City telah diklarifikasi
Kabar seputar pemenang Ballon d'Or semakin memanas setelah muncul laporan bahwa agennya, Moussa Sissoko, terlihat berada di Madrid untuk mengadakan pertemuan dengan direktur olahraga City, Hugo Viana. Hal ini langsung memicu spekulasi bahwa juara Liga Premier tersebut berupaya mendatangkan mantan pemain Barcelona itu ke Stadion Etihad sebagai rekrutan bintang untuk Pep Guardiola.
Namun, Fabrizio Romano kemudian berusaha meredam spekulasi tersebut dengan menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak melibatkan negosiasi untuk sang pemain sayap. Meskipun demikian, kehadiran perwakilannya bersama klub raksasa Eropa pesaing telah membuat para pejabat PSG tetap waspada saat mereka berusaha melindungi aset berharga mereka.
Dembele angkat bicara soal pembicaraan kontrak
Pembicaraan antara pihak Dembele dan PSG mengenai kontrak baru dilaporkan sedang berlangsung, dan pemain internasional Prancis itu menyampaikan kabar yang menggembirakan saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Senin.
"Tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang kontrak," katanya. "Tapi saya bukan orang yang mengambil keputusan; pembicaraan mengenai kontrak saya berlangsung antara klub dan agen saya. Saya tidak terlibat dalam hal itu sejak awal karier saya."
Kebijakan gaji yang ketat di PSG
Meskipun Dembele tampak optimis dapat mencapai kesepakatan, petinggi klub sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih penting daripada struktur keuangan klub. Presiden Nasser Al-Khelaifi secara terbuka menekankan pentingnya mempertahankan proyek yang berkelanjutan, yang mungkin mempersulit keinginan Dembele—seperti yang dilaporkan—untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan statusnya sebagai salah satu pemain elit dunia.
"Kami memiliki kebijakan di klub, yaitu batasan gaji bagi para pemain, semua orang mengetahuinya dan menghormatinya," kata Al-Khelaifi dalam wawancara sebelumnya. "Tim dan klub lebih penting daripada siapa pun." Sikap tegas ini menjadi latar belakang kebuntuan saat ini, meskipun Dembele secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bersama pemimpin klasemen Ligue 1 tersebut.
Prioritas perpanjangan kontrak Luis Enrique
Ketidakpastian seputar Dembele sangat kontras dengan kemajuan pesat yang dicapai oleh tokoh-tokoh kunci lainnya di klub. PSG saat ini tengah menjalani "gelombang perpanjangan kontrak" yang mencakup perpanjangan masa bakti Bradley Barcola dan Fabian Ruiz, serta pengamanan masa depan jangka panjang pelatih kepala Luis Enrique.
Dembele tetap menjadi pilar utama proyek ini, namun kurangnya terobosan resmi dalam pembicaraan pribadinya terus membuka celah bagi klub-klub yang berminat. Untuk saat ini, sang pemain menegaskan bahwa ia "tidak punya alasan untuk tidak memperpanjang kontrak," namun dunia sepak bola tetap waspada sementara agennya terus menjajaki pasar Eropa.
