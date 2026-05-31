“Bukan satu-satunya nama yang dibicarakan” - Legenda Liverpool Steven Gerrard menanggapi spekulasi tentang Andoni Iraola yang akan mengambil alih di Anfield menyusul anggapan bahwa ini adalah “waktu yang tepat” untuk memecat Arne Slot

Menyusul perubahan besar di bangku cadangan Anfield, legenda klub Gerrard menunjuk Iraola sebagai kandidat utama untuk memimpin tim. Dalam wawancara dengan TNT Sports, Gerrard mengakui bahwa kinerja pelatih asal Spanyol itu di pantai selatan tidak luput dari perhatian. Ketika ditanya apakah pria berusia 43 tahun itu cocok untuk posisi tersebut, mantan kapten itu menjawab, “Saya rasa, secara potensial, ya. Saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Bournemouth. Saya pikir gayanya akan cocok dengan Liverpool.”

Namun, Gerrard dengan cepat menyoroti bahwa lowongan di salah satu institusi sepak bola paling bersejarah di dunia ini tentu akan menarik minat dari manajer-manajer berkualitas tinggi. “Tapi jangan bertele-tele. Liverpool Football Club adalah pekerjaan yang menarik bagi banyak manajer elit di seluruh dunia,” tambah Gerrard. “Jadi saya rasa dia tidak akan menjadi satu-satunya nama yang dipertimbangkan. Namun, karena hubungannya dengan Bournemouth dan orang-orang yang telah pindah dari Bournemouth ke Liverpool di tingkat dewan direksi, mereka pasti mengenalnya dengan sangat baik.”







