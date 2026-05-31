“Bukan satu-satunya nama yang dibicarakan” - Legenda Liverpool Steven Gerrard menanggapi spekulasi tentang Andoni Iraola yang akan mengambil alih di Anfield menyusul anggapan bahwa ini adalah “waktu yang tepat” untuk memecat Arne Slot
Gerrard mendukung Iraola untuk posisi di Anfield
Menyusul perubahan besar di bangku cadangan Anfield, legenda klub Gerrard menunjuk Iraola sebagai kandidat utama untuk memimpin tim. Dalam wawancara dengan TNT Sports, Gerrard mengakui bahwa kinerja pelatih asal Spanyol itu di pantai selatan tidak luput dari perhatian. Ketika ditanya apakah pria berusia 43 tahun itu cocok untuk posisi tersebut, mantan kapten itu menjawab, “Saya rasa, secara potensial, ya. Saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Bournemouth. Saya pikir gayanya akan cocok dengan Liverpool.”
Namun, Gerrard dengan cepat menyoroti bahwa lowongan di salah satu institusi sepak bola paling bersejarah di dunia ini tentu akan menarik minat dari manajer-manajer berkualitas tinggi. “Tapi jangan bertele-tele. Liverpool Football Club adalah pekerjaan yang menarik bagi banyak manajer elit di seluruh dunia,” tambah Gerrard. “Jadi saya rasa dia tidak akan menjadi satu-satunya nama yang dipertimbangkan. Namun, karena hubungannya dengan Bournemouth dan orang-orang yang telah pindah dari Bournemouth ke Liverpool di tingkat dewan direksi, mereka pasti mengenalnya dengan sangat baik.”
"Waktu yang tepat" untuk keluar dari Slot
Meskipun Slot meninggalkan Merseyside setelah berhasil menambah trofi Liga Premier ke lemari piala, musim kedua yang mengecewakan membuat The Reds terpuruk dan finis di peringkat kelima. Gerrard mengakui bahwa meskipun kabar tersebut mengejutkan, keputusan klub dapat dibenarkan mengingat penurunan performa tim. “Dalam 10 pertandingan terakhir musim lalu, dan sebagian besar musim ini, kami tidak terlihat seperti Liverpool. Gaya permainan kami terkadang sulit untuk ditonton. Terlihat tidak terkoordinasi, terlihat hancur, dan ketika saya menerima kabar ini hari ini, tentu saja reaksi awal saya adalah terkejut dan kaget, tetapi ketika Anda menganalisisnya dengan baik, menurut saya ini mungkin waktu yang tepat.”
Terlepas dari penilaian blak-blakan terhadap performa belakangan ini, Gerrard menegaskan bahwa kesuksesan manajer sebelumnya harus dihargai. Ia mencatat bahwa Slot telah melakukan pekerjaan luar biasa di tahun pertamanya dan akan “diingat selamanya” atas perannya dalam gelar liga ke-20 klub. Namun demikian, musim yang kacau di mana klub menderita 19 kekalahan terbukti menjadi pukulan terakhir bagi jajaran petinggi FSG.
Berupaya kembali ke gaya permainan sepak bola yang keras
Menurut The Telegraph, keputusan untuk memecat Slot diambil dengan “sangat berat hati” oleh Fenway Sports Group, yang mengakui kontribusi Slot dalam membawa gelar liga ke-20 ke Anfield. Namun, petinggi klub sangat ingin kembali ke gaya sepak bola berintensitas tinggi dan “heavy metal” yang menjadi ciri khas era Jurgen Klopp. Keinginan untuk perubahan ini dilaporkan sejalan dengan pandangan Mohamed Salah, yang semakin vokal mengkritik kurangnya identitas taktis tim selama periode penurunan performa belakangan ini.
Pencarian identitas taktis yang baru
Meskipun Iraola tetap menjadi kandidat terdepan berkat kemampuannya menerapkan sistem pressing yang agresif, nama-nama pelatih papan atas lainnya terus dikaitkan dengan lowongan tersebut. Pelatih kepala timnas Jerman Julian Nagelsmann dan manajer PSG Luis Enrique sama-sama menempati posisi teratas dalam daftar calon potensial, seiring upaya klub mencari pelatih yang mampu mengembalikan dominasi mereka di puncak klasemen Liga Premier. Waktu pelaksanaan proses pencarian ini telah memicu kekecewaan di kalangan sebagian pendukung, terutama setelah kepindahan Xabi Alonso ke Chelsea baru-baru ini.
Dengan lowongan ini kini resmi, tekanan kini berada pada dewan direksi Liverpool untuk mendapatkan manajer yang dapat memimpin perombakan musim panas dan memuaskan basis penggemar yang menuntut dan haus akan kembalinya gaya sepak bola bertenaga tinggi yang menjadi ciri khas klub.