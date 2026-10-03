Pelatih Turki Vincenzo Montella melihat timnya kalah 3-0 dari Belgia di Stadion Maurice Dufrasne. Penampilan kelas dunia dari Kevin De Bruyne dan gol telat Romelu Lukaku membuat tim tamu menelan kekalahan ketiga beruntun di Grup A UEFA Nations League.

Meski menurunkan penyerang berbakat Arda Guler dan Baris Alper Yilmaz sejak awal, Turki kesulitan menembus pertahanan disiplin Belgia.

Hasil ini membuat Turki tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun.