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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Bukan saling menyalahkan! Montella membela para bintang setelah penampilan kelas master Belgia membuat Turki dalam bahaya degradasi

Turkiye
V. Montella
Belgium vs Turkiye
Belgium
UEFA Nations League A

Pelatih Turki Vincenzo Montella membela para pemainnya meski menelan kekalahan 3-0 dari Belgia di Nations League. Juru taktik asal Italia itu mengakui bahwa kesalahan-kesalahan kecil dihukum sangat keras di level tertinggi sepak bola internasional.

  • Turki asuhan Montella menelan kekalahan ketiga beruntun di Nations League

    Pelatih Turki Vincenzo Montella melihat timnya kalah 3-0 dari Belgia di Stadion Maurice Dufrasne. Penampilan kelas dunia dari Kevin De Bruyne dan gol telat Romelu Lukaku membuat tim tamu menelan kekalahan ketiga beruntun di Grup A UEFA Nations League.

    Meski menurunkan penyerang berbakat Arda Guler dan Baris Alper Yilmaz sejak awal, Turki kesulitan menembus pertahanan disiplin Belgia.

    Hasil ini membuat Turki tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun.

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    Manajer bersikeras pertandingan berlangsung seimbang meski ditentukan margin tipis

    Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, Montella menolak menimpakan seluruh kesalahan kepada skuadnya, dengan menegaskan bahwa pertandingan tetap berjalan seimbang dalam periode yang panjang. Namun, ia mengakui bahwa lawan elite seperti Belgia memanfaatkan kelengahan di lini belakang tanpa ampun.

    Montella menekankan bahwa bermain di level tertinggi sepakbola Eropa tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kesalahan.

    "Itu adalah pertandingan yang seimbang," kata Montella. "Di level ini, Anda sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan. Para pemain nyaris tidak bisa disalahkan malam ini. Pertandingan seperti ini memang bisa terjadi."

  • Rapuhnya pertahanan membuat Turki terancam degradasi

    Turki menciptakan momen-momen serangan positif sepanjang laga terbuka yang berlangsung end-to-end, tetapi gagal menaklukkan pertahanan yang dikomandoi kiper Belgia. Di sisi lain lapangan, gol pembuka De Bruyne pada menit ke-10 dan tembakan kerasnya pada menit ke-60 mengekspos celah pertahanan yang coba ditutup Montella.

    Sundulan telat Lukaku menyoroti kerentanan fisik Turki di dalam area penalti mereka sendiri.

    Montella harus segera membenahi masalah struktural ini untuk menghindari potensi degradasi dari Grup A.

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    Montella membidik kebangkitan segera dalam laga-laga mendatang

    Montella dan staf pelatihnya harus kembali memusatkan upaya mereka menjelang pertandingan Nations League yang tersisa saat mereka sangat membutuhkan poin pertama di kampanye ini. Manajer asal Italia itu membutuhkan solusi mendesak untuk mengembalikan kepercayaan diri di seluruh skuad.

    Belgia melanjutkan dorongan mereka di puncak grup bersama Prancis.

    Turki berupaya menghentikan rentetan kekalahan mereka pada laga internasional berikutnya.

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