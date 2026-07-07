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'Bukan salahnya' - Pelatih Belgia Rudi Garcia langsung membela Folarin Balogun saat striker timnas AS itu angkat bicara mengenai tersingkirnya timnya dari Piala Dunia dan keputusan FIFA untuk menangguhkan kartu merah tersebut
Kontroversi kartu merah Balogun
Berita seputar partisipasi Balogun mendominasi headline setelah FIFA secara tak terduga menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepadanya akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Keputusan tersebut memicu protes keras dari Federasi Sepak Bola Belgia dan para pakar sepak bola internasional, yang menganggapnya sebagai preseden turnamen yang berbahaya dan tidak adil. Meskipun Balogun pada akhirnya turun sebagai starter, kehadiran sang penyerang itu tak mampu menyelamatkan tuan rumah bersama dari kekalahan telak.
- Getty Images Sport
Garcia membela penyerang tim lawan
Saat berbicara kepada media setelah peluit akhir dibunyikan, Garcia mengungkapkan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap sang pemain dan memuji sikap dewasa yang ditunjukkan penyerang asal AS tersebut. Ia menyatakan: "Balogun datang menemui saya, saya senang dengan hal itu. Ini bukan kesalahannya, dia bukan pihak yang harus disalahkan. Saya sudah mengatakan hal itu kepadanya. Saya menghargai dia yang datang menemui saya."
Selain itu, sang manajer membantah bahwa desas-desus di luar lapangan seputar penyerang lawan tersebut menjadi pemicu motivasi bagi timnya, sambil menambahkan: "Itu tidak diperlukan atau penting (dalam hal motivasi). Yang benar-benar penting bagi kami adalah rencana permainan kami. Kami ingin tampil menonjol; tim AS itu dinamis dan penuh energi. Kami tidak membutuhkan Kevin [De Bruyne], kami mencetak gol."
"Sebenarnya hal itu tidak terlalu mengejutkan bagiku"
Sementara itu, Balogun akhirnya angkat bicara mengenai situasi canggung yang membayangi persiapan prapertandingannya. Pemain andalan USMNT itu menekankan bahwa tanggung jawabnya sebagai pemain hanyalah menjalankan tugasnya di lapangan.
Berbicara setelah pertandingan, ia menyatakan: "Ketika Anda mendapat kartu merah, biasanya protokolnya adalah Anda tidak boleh bermain di pertandingan berikutnya. Lalu, ketika keputusan itu dibatalkan, tentu saja hal itu akan menjadi kontroversial. Jadi, hal itu tidak terlalu mengejutkan saya. Namun sebagai pemain, tugas saya hanyalah turun ke lapangan dan fokus pada tugas saya. Dan saya kecewa karena kami tidak bisa menang hari ini."
Ia menambahkan: "Saya menerima keputusan saat diberi kartu merah, dan kemudian saya juga menerima keputusan saat diberitahu bahwa saya boleh bermain. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, Belgia adalah tim yang lebih baik hari ini. Mereka bermain jauh lebih baik daripada kami."
- (C)Getty Images
Spanyol akan menghadapi Belgia di babak perempat final
Kemenangan telak di Seattle ini memastikan langkah Belgia ke perempat final, sekaligus menandai laga yang menantang melawan juara Eropa Spanyol di Los Angeles pada Jumat, 10 Juli. Penampilan tajam Charles De Ketelaere—yang mencetak dua gol—serta kembalinya Romelu Lukaku ke daftar pencetak gol memberikan momentum penting bagi skuad asuhan Garcia. The Red Devils kini harus mempertahankan performa dominan ini untuk menetralisir ancaman serangan La Roja dan mengamankan tempat di babak semifinal.
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