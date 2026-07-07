Sementara itu, Balogun akhirnya angkat bicara mengenai situasi canggung yang membayangi persiapan prapertandingannya. Pemain andalan USMNT itu menekankan bahwa tanggung jawabnya sebagai pemain hanyalah menjalankan tugasnya di lapangan.

Berbicara setelah pertandingan, ia menyatakan: "Ketika Anda mendapat kartu merah, biasanya protokolnya adalah Anda tidak boleh bermain di pertandingan berikutnya. Lalu, ketika keputusan itu dibatalkan, tentu saja hal itu akan menjadi kontroversial. Jadi, hal itu tidak terlalu mengejutkan saya. Namun sebagai pemain, tugas saya hanyalah turun ke lapangan dan fokus pada tugas saya. Dan saya kecewa karena kami tidak bisa menang hari ini."

Ia menambahkan: "Saya menerima keputusan saat diberi kartu merah, dan kemudian saya juga menerima keputusan saat diberitahu bahwa saya boleh bermain. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, Belgia adalah tim yang lebih baik hari ini. Mereka bermain jauh lebih baik daripada kami."