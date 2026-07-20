‘Bukan rahasia’ - Prediksi transfer Gabriel Jesus dari mantan penyerang Arsenal saat The Gunners berupaya memperkuat lini depan dengan Julian Alvarez yang ‘luar biasa’

Saat ditanya apakah ia memperkirakan akan ada pergerakan di lini depan musim panas ini, Aliadiere dari Arsenal ‘Invincible’ — dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino — mengatakan kepada GOAL: “Saya merasa Jesus sekarang, ini bukan rahasia lagi, saya rasa klub ingin mendapatkan uang dari kepindahannya.

“Dia mungkin juga ingin pindah dan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, yang bisa dimengerti. Dan itu pasti akan membuka ruang bagi seorang penyerang baru untuk datang.

“Saya tahu Gyokeres telah menjalani musim yang sukses, tapi jelas dia akan membutuhkan pemain lain yang mungkin bisa bermain di posisi itu. Saya tahu Havertz bisa bermain di sana. Dan Mikel juga suka menempatkan Havertz di posisi itu dalam pertandingan-pertandingan besar.

“Tapi, bagi saya, jika Anda bilang Alvarez senang bergabung dengan Arsenal, saya akan mendatangkannya besok juga. Saya pikir dia pemain yang luar biasa dan kita melihatnya lagi saat melawan Inggris [di Piala Dunia]. Dia berlari untuk dirinya sendiri dan untuk Messi. Dia melakukan tekanan sendiri. Dan itulah tipe pemain yang menurut saya ingin saya lihat di Arsenal.”