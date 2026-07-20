Getty/GOAL
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‘Bukan rahasia’ - Prediksi transfer Gabriel Jesus dari mantan penyerang Arsenal saat The Gunners berupaya memperkuat lini depan dengan Julian Alvarez yang ‘luar biasa’
Barcelona ikut bersaing dalam perburuan Alvarez
Mereka bukanlah satu-satunya klub yang menunjukkan minat pada pemenang Piala Dunia 2022 tersebut, yang kembali tampil di final besar dalam ajang unggulan FIFA musim panas ini saat Lionel Messi dan kawan-kawan gagal tipis dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia.
Di kancah domestik, Alvarez masih terikat dengan raksasa La Liga, Atletico Madrid. Ia dikabarkan telah menyatakan keinginannya untuk menghadapi tantangan baru setelah dua tahun di ibu kota Spanyol. Barcelona sangat ingin pemain berbakat berusia 26 tahun ini menggantikan Robert Lewandowski sebagai pencetak gol utama di Camp Nou.
Namun, mereka masih harus beroperasi di bawah batasan keuangan yang ketat dan tidak mampu mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan bintang Amerika Selatan lainnya — setelah sebelumnya terpaksa berpisah dengan Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali.
- Getty/GOAL
Nilai transfer: Alvarez berpotensi memecahkan rekor biaya transfer di Inggris
Arsenal memang memiliki dana yang cukup besar dan melihat manfaat yang jelas dari mendatangkan Alvarez. Ia telah teruji di Liga Premier, setelah sebelumnya mencetak 36 gol selama beberapa musim bersama Manchester City — menjadi bagian dari skuad yang meraih Treble pada musim 2022-23.
Ada spekulasi bahwa Atletico akan meminta €150 juta (£127 juta/$172 juta) dalam setiap kesepakatan yang melibatkan Alvarez, karena mereka tentu saja enggan melepas aset berharga yang kontraknya masih tersisa empat tahun. Syarat tersebut akan menjadi rekor transfer tertinggi di Inggris.
Arsenal harus memutuskan apakah layak menaruh kepercayaan sebesar itu pada satu orang. Namun, mereka siap melepas Jesus dari lini serang yang juga mencakup penyerang nomor 9 asal Swedia, Viktor Gyokeres, dan penyerang asal Jerman, Kai Havertz.
Arsenal akan melepas Jesus dan memperkuat lini serang mereka
Saat ditanya apakah ia memperkirakan akan ada pergerakan di lini depan musim panas ini, Aliadiere dari Arsenal ‘Invincible’ — dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino — mengatakan kepada GOAL: “Saya merasa Jesus sekarang, ini bukan rahasia lagi, saya rasa klub ingin mendapatkan uang dari kepindahannya.
“Dia mungkin juga ingin pindah dan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, yang bisa dimengerti. Dan itu pasti akan membuka ruang bagi seorang penyerang baru untuk datang.
“Saya tahu Gyokeres telah menjalani musim yang sukses, tapi jelas dia akan membutuhkan pemain lain yang mungkin bisa bermain di posisi itu. Saya tahu Havertz bisa bermain di sana. Dan Mikel juga suka menempatkan Havertz di posisi itu dalam pertandingan-pertandingan besar.
“Tapi, bagi saya, jika Anda bilang Alvarez senang bergabung dengan Arsenal, saya akan mendatangkannya besok juga. Saya pikir dia pemain yang luar biasa dan kita melihatnya lagi saat melawan Inggris [di Piala Dunia]. Dia berlari untuk dirinya sendiri dan untuk Messi. Dia melakukan tekanan sendiri. Dan itulah tipe pemain yang menurut saya ingin saya lihat di Arsenal.”
- Getty
The Gunners memiliki target-target alternatif menjelang musim 2026-27
Arsenal belum menemukan pembeli untuk Jesus, namun kabarnya ada beberapa klub di Eropa dan Amerika Selatan yang tertarik padanya. Ia akan meninggalkan Emirates Stadium setelah turut membantu membawa gelar juara Liga Premier kembali ke London Utara.
Kini diperlukan perkuatan skuad, dengan The Gunners mempertimbangkan beberapa opsi. Alvarez akan menjadi pembelian yang cukup mahal, yang mungkin membuat Arteta dan rekan-rekannya mengalihkan perhatian ke pemain seperti bintang Bournemouth, Junior Kroupi — yang mencetak 13 gol untuk The Cherries musim lalu.
Jendela transfer musim panas akan tetap terbuka hingga 1 September, yang berarti Arsenal masih memiliki waktu untuk menentukan target utama, menegosiasikan kesepakatan, dan menyambut wajah-wajah baru di awal musim yang akan dibuka saat menjamu Coventry yang baru saja promosi pada 21 Agustus.
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