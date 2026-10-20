Fabregas ditanya dalam konferensi pers jelang pertandingan tentang kemungkinan menggantikan Carrick, yang saat ini melalui enam pertandingan tanpa kemenangan.

Manchester United bertandang ke Italia untuk menghadapi Como di Liga Champions pada Rabu, setelah hanya meraih dua kemenangan sepanjang musim ini. Namun, Fabregas segera menepis isu tersebut dengan membela Carrick dan memuji pekerjaan yang telah dilakukannya. Pelatih Como itu menegaskan bahwa ia tidak ingin membahas jabatan yang saat ini dipegang oleh seseorang yang sangat ia hormati.