Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
“Bukan pertanyaan yang terlalu menyenangkan”: Fabregas dengan marah menepis rumor tak sopan soal menggantikan Carrick di Manchester United
Benturan ambisi di Liga Champions
Fabregas ditanya dalam konferensi pers jelang pertandingan tentang kemungkinan menggantikan Carrick, yang saat ini melalui enam pertandingan tanpa kemenangan.
Manchester United bertandang ke Italia untuk menghadapi Como di Liga Champions pada Rabu, setelah hanya meraih dua kemenangan sepanjang musim ini. Namun, Fabregas segera menepis isu tersebut dengan membela Carrick dan memuji pekerjaan yang telah dilakukannya. Pelatih Como itu menegaskan bahwa ia tidak ingin membahas jabatan yang saat ini dipegang oleh seseorang yang sangat ia hormati.
- Getty Images Sport
Menyerang balik media
Ketika didesak soal kemungkinan melatih Manchester United, Fabregas dengan tegas membela Carrick. "Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu karena menurut saya pertanyaan tersebut kurang pantas," kata Fabregas pada Selasa. "Saya rasa pertanyaan itu tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada pesepakbola dan pelatih hebat seperti Michael Carrick, yang memimpin tim Manchester United yang luar biasa." Fabregas dan Carrick berkali-kali berhadapan semasa menjadi pemain, dan pelatih Como itu tampaknya merasakan solidaritas yang kuat terhadap sesama pelatihnya tersebut saat Manchester United bersiap menghadapi lawatan berat ke Sinigaglia.
Menghormati warisan Old Trafford
Meski Manchester United sedang tampil buruk, Fabregas tetap berhati-hati agar tidak meremehkan klub itu dan sejarah besarnya. "Manchester United adalah klub bersejarah yang sangat, sangat saya kenal," kata Fabregas. "Kami sangat menghormati siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, karena mereka memiliki pemain-pemain luar biasa." Fabregas juga menyinggung hubungannya dengan staf pelatih Manchester United. Ia mengenal Steve Holland sejak keduanya bekerja bersama di Chelsea. Como menghadapi pertandingan ini dalam performa sangat baik, menempati peringkat kelima klasemen Serie A setelah menang 3-1 atas Fiorentina pada akhir pekan.
- Getty Images Sport
Apa yang bisa diharapkan pada Rabu?
Meski spekulasi soal posisi manajer Manchester United hampir pasti terus bergulir, Fabregas tetap sepenuhnya fokus pada Como dan ujian mereka di Liga Champions yang akan datang. Hasil positif pada Rabu akan semakin mengukuhkan reputasinya yang terus menanjak sebagai pelatih elite, sementara Carrick sangat membutuhkan kemenangan untuk meredakan tekanan yang kian besar.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami