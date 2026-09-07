Pelatih asal Prancis, Christophe Galtier, yang menangani Neom, memuji apa yang ia sebut sebagai kemenangan besar atas Al Hilal, setelah timnya memastikan kemenangan dengan skor dua gol tanpa balas, Senin, di Stadion "Kingdom Arena", dalam lanjutan kompetisi Liga Roshn Saudi Pro League.

Ia menegaskan bahwa para pemainnya menampilkan pertandingan istimewa dari sisi defensif serta menunjukkan fokus dan semangat yang dibutuhkan.

Galtier mengatakan dalam konferensi pers seusai laga: "Kami meraih pencapaian besar dan keluar dengan hasil luar biasa, saya sangat senang dengan apa yang ditampilkan tim."

Ia menekankan: "Kami memasuki pertandingan dengan mentalitas yang baik, dan saya meminta para pemain untuk membuat tugas Al Hilal menjadi sulit sepanjang laga. Pertandingan seperti ini membutuhkan sedikit keberuntungan, dan kami mendapatkannya hari ini, saya berharap kemenangan ini memberi kami dorongan tambahan dan mengangkat ambisi kami di periode mendatang."

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