Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Bukan pertandingan yang sulit": Galtier ungkap kisah di balik kejutan Al Hilal

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
C. Galtier
Arab Saudi
Prancis

Pelatih Neom mengurangi tekanan pada para pemainnya, sekaligus mengancam tim-tim papan atas

Pelatih asal Prancis, Christophe Galtier, yang menangani Neom, memuji apa yang ia sebut sebagai kemenangan besar atas Al Hilal, setelah timnya memastikan kemenangan dengan skor dua gol tanpa balas, Senin, di Stadion "Kingdom Arena", dalam lanjutan kompetisi Liga Roshn Saudi Pro League.

Ia menegaskan bahwa para pemainnya menampilkan pertandingan istimewa dari sisi defensif serta menunjukkan fokus dan semangat yang dibutuhkan.

Galtier mengatakan dalam konferensi pers seusai laga: "Kami meraih pencapaian besar dan keluar dengan hasil luar biasa, saya sangat senang dengan apa yang ditampilkan tim."

Ia menekankan: "Kami memasuki pertandingan dengan mentalitas yang baik, dan saya meminta para pemain untuk membuat tugas Al Hilal menjadi sulit sepanjang laga. Pertandingan seperti ini membutuhkan sedikit keberuntungan, dan kami mendapatkannya hari ini, saya berharap kemenangan ini memberi kami dorongan tambahan dan mengangkat ambisi kami di periode mendatang."

Baca juga: Tak ada kaitannya dengan gelar juara: Liverpool kalahkan Real Madrid dan Barcelona dalam persaingan global 

Tiket pertandingan Liga Roshn Saudi Pro LeagueBeli tiketmu sekarang!

  • Senjata Neom: "Tekanan Ada di Pihak Al Hilal"

    Surat kabar Asharq Al-Awsat mengutip pernyataan pelatih asal Prancis itu yang menegaskan bahwa dirinya telah mengangkat beban tekanan dari para pemainnya, katanya: "Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan bahwa laga ini tidak akan sulit; sebab tekanan bukan berada di pundak kami, melainkan di pundak Al-Hilal. Kami menunjukkan soliditas yang tinggi di lini pertahanan, dan kami juga berhasil memanfaatkan peluang yang tersedia dengan baik."

    Mantan pelatih Paris Saint-Germain itu mengungkapkan bahwa bola mati dan umpan silang menjadi perhatian besar selama persiapan tim, seraya menjelaskan: "Kami sangat fokus pada bola mati, dan kami berlatih bagaimana cara memanfaatkannya. Kerja keras ini tidak hanya untuk musim ini saja, melainkan sudah dimulai sejak musim lalu."

    Baca juga: Resmi: Transaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Liga Maroko ke Premier League


    • Iklan

  • Menghadapi tim-tim papan atas? Situasinya kini berubah

    Dia menambahkan: "Kami tidak mampu memberikan hasil yang diinginkan menghadapi tim-tim papan atas pada musim lalu, namun situasi berubah pada musim ini, di mana kami kini memiliki tim yang lebih profesional, dan para pemain pun semakin matang."

    Dia melanjutkan: "Ketika Anda menghadapi tim sebesar Al Hilal, yang dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia, meraih kemenangan juga membutuhkan sedikit keberuntungan."

    Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiket Anda sekarang!

    Dia juga menyinggung peran pelatih Arab Saudi, Mazen Al Balawi, dalam jajaran staf kepelatihannya, dengan mengatakan: «Mazen adalah pelatih yang memiliki ambisi besar, dia bekerja bersama kami dan membantu tim secara jelas, terutama berkat pengalamannya dalam menangani para pemain Arab Saudi."


    Baca juga: Video: "Saya akan membongkar liga ini".. Felix memicu kemarahan warga Arab Saudi

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF