Flick jauh dari kata puas dengan penurunan intensitas pada babak kedua dan mendesak skuadnya untuk mengelola pertandingan dengan lebih baik.

"Ini bukan pertandingan terbaik kami," aku bos Barcelona itu dalam konferensi pers usai laga. "Kami mengawalinya dengan sangat baik, tetapi kemudian pada babak kedua kami sedikit kesulitan. Kami harus lebih tenang saat unggul 3-0. Tentu saja, bisa selamat dari pertandingan ini membantu kami untuk berkembang. Ada situasi yang harus kami perbaiki. Kami akan menyampaikan ini kepada tim dan lanjut ke pertandingan berikutnya."

Flick mengambil tanggung jawab pribadi atas gol pembuka Levante, dengan mengungkapkan bahwa pergantian pemain yang terlambat merugikan timnya. "Gol pertama itu kesalahan saya," jelasnya. "Itu kesalahan saya karena kami ingin melakukan perubahan, tetapi saya bilang tunggu sampai jeda berikutnya, lalu itu terjadi."

Sang pelatih menegaskan para pemainnya akan menjalani evaluasi menyeluruh. "Kami akan menganalisis pertandingan ini dan melihat apa yang harus kami lakukan dengan lebih baik. Ini soal penempatan posisi, operan, koneksi antarpemain," kata Flick, sebelum menyinggung performa sempurna timnya pada awal musim. "Kelihatannya pertandingan-pertandingan kami berjalan mudah, tetapi bukan berarti memang mudah, kami hanya bermain dengan baik."



