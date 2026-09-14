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'Bukan permainan terbaik kami' - Hansi Flick beri peringatan kepada para bintang Barcelona meski menang 4-2 atas Levante untuk mempertahankan start sempurna di La Liga
Momen menegangkan di akhir laga di Valencia
Raksasa Catalan itu tampak melaju menuju kemenangan nyaman lainnya di Estadio Ciudad de Valencia. Remaja Xavi Espart mencetak gol senior pertamanya dalam lima menit pertama, sebelum Lamine Yamal menggandakan keunggulan dari jarak dekat setelah permainan build-up apik dari Raphinha.
Yamal kemudian mengeksekusi penalti pada awal babak kedua untuk membawa tim tamu unggul tiga gol, tetapi tuan rumah dengan cepat melancarkan kebangkitan sengit di akhir laga. Ivan Romero memanfaatkan kesalahan dari Espart untuk memperkecil ketertinggalan saat laga menyisakan sedikit lebih dari 10 menit.
Roger Brugue mencetak gol pada menit ke-88 untuk menciptakan akhir laga yang menegangkan bagi pemuncak klasemen liga. Namun, pemain pengganti Karim Adeyemi pada akhirnya meredakan tekanan pada masa injury time, melewati tiga bek untuk mencetak gol individu yang brilian dan mengamankan poin penuh.
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Flick mengambil tanggung jawab
Flick jauh dari kata puas dengan penurunan intensitas pada babak kedua dan mendesak skuadnya untuk mengelola pertandingan dengan lebih baik.
"Ini bukan pertandingan terbaik kami," aku bos Barcelona itu dalam konferensi pers usai laga. "Kami mengawalinya dengan sangat baik, tetapi kemudian pada babak kedua kami sedikit kesulitan. Kami harus lebih tenang saat unggul 3-0. Tentu saja, bisa selamat dari pertandingan ini membantu kami untuk berkembang. Ada situasi yang harus kami perbaiki. Kami akan menyampaikan ini kepada tim dan lanjut ke pertandingan berikutnya."
Flick mengambil tanggung jawab pribadi atas gol pembuka Levante, dengan mengungkapkan bahwa pergantian pemain yang terlambat merugikan timnya. "Gol pertama itu kesalahan saya," jelasnya. "Itu kesalahan saya karena kami ingin melakukan perubahan, tetapi saya bilang tunggu sampai jeda berikutnya, lalu itu terjadi."
Sang pelatih menegaskan para pemainnya akan menjalani evaluasi menyeluruh. "Kami akan menganalisis pertandingan ini dan melihat apa yang harus kami lakukan dengan lebih baik. Ini soal penempatan posisi, operan, koneksi antarpemain," kata Flick, sebelum menyinggung performa sempurna timnya pada awal musim. "Kelihatannya pertandingan-pertandingan kami berjalan mudah, tetapi bukan berarti memang mudah, kami hanya bermain dengan baik."
Dukungan untuk Gordon
Penampilan singkat Adeyemi yang menjadi penentu kemenangan menandai gol ketiganya sejak didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim panas. Dampak instannya tentu memunculkan perbandingan dengan rekrutan lini serang lainnya, Anthony Gordon, yang masih menunggu untuk membuka rekening golnya bagi Barcelona.
Flick bergerak cepat untuk meredakan tekanan yang mulai meningkat terhadap penyerang asal Inggris itu, sembari memuji kontribusi keseluruhannya meski belum mencetak gol. "Tentu saja ini adalah situasi Anthony saat ini," kata Flick. "Dia memberi kami banyak hal, seperti kontrol bola dan menjaga penguasaan bola. Ini penting. Saya senang.
"Sebagai penyerang, Anda ingin mencetak gol. Semoga dia segera mencetak gol, karena itu juga membantunya untuk beradaptasi. Tetapi saya senang, saya menghargai apa yang dia berikan kepada kami."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum tetap berlanjut
Barcelona akan berusaha memperbaiki kelengahan mereka di lini belakang saat kembali beraksi di kompetisi domestik melawan Racing Santander pada Rabu. Tim Catalan itu sedang dalam performa menyerang yang sangat mematikan, dengan mencetak 26 gol hanya dalam enam pertandingan di semua kompetisi.
Setelah bentrokan pada tengah pekan itu, tim asuhan Flick akan menghadapi lawatan sulit ke markas Sevilla akhir pekan depan. Mereka akan sangat ingin mengamankan poin penuh dan mempertahankan keunggulan mereka di kompetisi domestik sebelum La Liga jeda untuk periode panjang pertandingan internasional.
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