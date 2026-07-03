‘Bukan penyerang berkelas’, namun Viktor Gyokeres didukung oleh rekan senegaranya asal Swedia untuk menampilkan performa ‘terbaiknya’ bersama Arsenal dalam upaya mempertahankan gelar juara Liga Premier

Gyokeres mungkin akan menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk memperebutkan posisi dalam waktu dekat, namun rekan senegaranya, Schwarz, yakin bahwa pemain berusia 28 tahun itu bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masalah lini depan Arsenal.

Mantan pemain timnas Swedia yang pernah membela Arsenal pada pertengahan 1990-an ini mengatakan kepada GOAL — dalam wawancara bersama Betinia — ketika ditanya apakah Gyokeres mampu menangkis ancaman dari Alvarez dan target-target lain yang dikabarkan: “Dia adalah tipe pemain yang berbeda. Menurut saya, dia bisa disamakan dengan [Brian] Brobbey di Sunderland, striker tipe seperti itu. Mereka memiliki kehadiran fisik yang sangat kuat, suka bersaing, ingin menekan lawan, berusaha bergerak lincah di sela-sela pertahanan, dan membuat lawan kesulitan.

“Dia bukan, kalau boleh saya katakan, penyerang berkelas dengan kemampuan menggiring bola terbaik. Tapi Anda membutuhkan pemain yang berbeda-beda untuk meraih musim yang sukses. Dan saya pikir Gyokeres menunjukkan pada akhir musim, tiga bulan terakhir, bahwa dia sudah terbiasa dengan itu. Dia mulai mencetak gol dan sangat produktif.

“Selain itu, Gyokeres tidak mengikuti pramusim tahun lalu. Dia bergabung sangat terlambat. Mungkin karena dia tidak berlatih terlalu banyak, dia mengalami cedera ringan di awal. Jadi itu tidak membantu. Saya pikir di musim kedua ini kita akan melihat performa terbaiknya. Anda selalu bisa menambahkan pemain-pemain dengan tipe berbeda di sekelilingnya untuk membuat puzzle tim ini menjadi lebih baik lagi.”