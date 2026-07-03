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‘Bukan penyerang berkelas’, namun Viktor Gyokeres didukung oleh rekan senegaranya asal Swedia untuk menampilkan performa ‘terbaiknya’ bersama Arsenal dalam upaya mempertahankan gelar juara Liga Premier
Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan Arsenal akibat transfer Gyokeres?
Setelah menghabiskan beberapa tahun mencari penyerang nomor 9 yang produktif untuk memimpin lini serang mereka, Arsenal beralih ke Gyokeres sebagai inspirasi pada musim panas 2025. Pemain yang sebelumnya pernah berkarier di sepak bola Inggris bersama Brighton, Swansea, dan Coventry ini menjadi aset yang sangat diburu pada saat itu setelah mencetak 97 gol dalam 102 penampilan untuk raksasa Portugal, Sporting.
Paket transfer yang disusun oleh Mikel Arteta dan rekan-rekannya pada akhirnya bisa bernilai lebih dari £66 juta ($88 juta), dengan The Gunners bersedia mengeluarkan dana besar jika Gyokeres terbukti menjadi potongan terakhir dari teka-teki untuk meraih trofi.
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Berapa banyak gol yang dicetak Gyokeres pada musim pertamanya di Arsenal?
Gelar juara Liga Premier diraih oleh The Gunners musim lalu untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, sementara mereka juga berhasil mencapai final Liga Champions — sebelum akhirnya tersingkir oleh Paris Saint-Germain yang saat itu menjadi juara dua kali berturut-turut.
Gyokeres turut berperan dalam mengembalikan dominasi di kancah domestik, mencetak 21 gol di semua kompetisi, namun belum meyakinkan semua orang bahwa ia adalah pewaris yang tepat untuk takhta yang pernah diduduki oleh pemain-pemain seperti Ian Wright, Thierry Henry, dan Robin van Persie.
Arsenal terus memantau bursa transfer terkait penyerang, dengan Barcelona dilaporkan ikut bersaing dengan klub lain untuk merebut Julian Alvarez, mantan bintang Manchester City yang baru saja menjuarai Piala Dunia bersama Atlético Madrid.
Apakah Gyokeres adalah penyerang nomor 9 jangka panjang yang selama ini sangat dibutuhkan Arsenal?
Gyokeres mungkin akan menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk memperebutkan posisi dalam waktu dekat, namun rekan senegaranya, Schwarz, yakin bahwa pemain berusia 28 tahun itu bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masalah lini depan Arsenal.
Mantan pemain timnas Swedia yang pernah membela Arsenal pada pertengahan 1990-an ini mengatakan kepada GOAL — dalam wawancara bersama Betinia — ketika ditanya apakah Gyokeres mampu menangkis ancaman dari Alvarez dan target-target lain yang dikabarkan: “Dia adalah tipe pemain yang berbeda. Menurut saya, dia bisa disamakan dengan [Brian] Brobbey di Sunderland, striker tipe seperti itu. Mereka memiliki kehadiran fisik yang sangat kuat, suka bersaing, ingin menekan lawan, berusaha bergerak lincah di sela-sela pertahanan, dan membuat lawan kesulitan.
“Dia bukan, kalau boleh saya katakan, penyerang berkelas dengan kemampuan menggiring bola terbaik. Tapi Anda membutuhkan pemain yang berbeda-beda untuk meraih musim yang sukses. Dan saya pikir Gyokeres menunjukkan pada akhir musim, tiga bulan terakhir, bahwa dia sudah terbiasa dengan itu. Dia mulai mencetak gol dan sangat produktif.
“Selain itu, Gyokeres tidak mengikuti pramusim tahun lalu. Dia bergabung sangat terlambat. Mungkin karena dia tidak berlatih terlalu banyak, dia mengalami cedera ringan di awal. Jadi itu tidak membantu. Saya pikir di musim kedua ini kita akan melihat performa terbaiknya. Anda selalu bisa menambahkan pemain-pemain dengan tipe berbeda di sekelilingnya untuk membuat puzzle tim ini menjadi lebih baik lagi.”
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Jadwal pertandingan Arsenal: Gyokeres siap menjalani pramusim setelah tersingkir dari Piala Dunia
Alvarez, yang saat ini sedang bertugas di Piala Dunia 2026 bersama Lionel Messi, dikabarkan masih menanti kesempatan untuk pindah ke juara La Liga, Barcelona — hal ini mungkin justru menguntungkan Gyokeres.
Jadwalnya di musim panas ini telah kosong setelah Swedia tersingkir di babak 32 besar oleh Kylian Mbappe dan Prancis, sehingga ia dapat berperan penuh dalam rencana pramusim Arsenal. Ia akan berusaha langsung tampil maksimal dalam laga Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus dan laga pembuka musim Liga Premier di kandang melawan beberapa wajah familiar dari skuad Coventry yang baru saja promosi.
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