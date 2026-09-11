Getty Images Sport
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'Bukan penyelesai akhir yang fantastis!' - Tim Sherwood kecam bintang Liverpool senilai £123 juta, Bradley Barcola, meski menang di Liga Champions
Liverpool membuka awal kiprah di Eropa dengan kemenangan
Liverpool sedang berada dalam momentum positif setelah mengawali kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan. Tim asuhan Andoni Iraola menunjukkan karakter luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan dan mengamankan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Atletico pada Rabu. Keberhasilan di kancah Eropa itu menyusul kemenangan nyaman 2-0 di Premier League atas Ipswich Town.
Namun, malam yang penuh peristiwa itu memicu banyak perdebatan terkait dua pendatang baru. Sementara pemain pinjaman dari Barcelona, Ronald Araujo, terus tampil apik di posisi bek kanan yang relatif tidak familiar baginya, rekrutan mahal pada musim panas, Barcola, justru menjalani penampilan yang cukup kontras dan membuat frustrasi.
- Getty Images Sport
Sherwood mengkritik kemampuan penyelesaian akhir Barcola
Barcola menuai kritik signifikan atas penyelesaian akhirnya yang di bawah standar saat melawan Atletico. Winger tersebut, yang menuntaskan kepindahan senilai £123 juta dari Paris Saint-Germain bulan lalu, menyia-nyiakan peluang satu lawan satu setelah melepaskan tembakannya melebar. Ia juga melihat satu peluang besar lainnya digagalkan oleh Jan Oblak. Berbicara kepada Sky Sports, pundit Tim Sherwood memberikan penilaian yang mengkhawatirkan atas penampilan sang penyerang.
"Tidak, itu bukan malam yang bagus," kata Sherwood. "Dia punya banyak peluang. Dia terlihat mengancam, tetapi dia memiliki beberapa peluang saat berhadapan dengan Oblak dan dia sama sekali tidak bisa menemukan penyelesaian akhir. Saya harus mengatakan, dia bukan finisher yang fantastis. Beberapa peluang matang dia lewatkan malam ini."
Winger itu menawarkan ancaman taktis yang berbeda
Penyerang sisi kiri itu menjalani debut kompetitifnya sebagai pemain pengganti dalam kemenangan hari Jumat di kandang Ipswich, tetapi ia mendapat starter pertamanya di sayap kanan saat menghadapi Atleti. Ia bertahan selama satu jam sebelum ditarik keluar karena kram, menutup penampilan individu yang sulit.
Terlepas dari kritik keras terkait penyelesaiannya, Sherwood tetap menyoroti aspek-aspek positif dari permainan Barcola. Pengamat itu mencatat bahwa rekrutan anyar tersebut menawarkan keuntungan taktis yang berbeda bagi unit serang Iraola.
"Hal bagus darinya adalah dia membuat para bek melebar," tambah Sherwood. "Dia bergerak tanpa bola, jadi Anda tidak harus menerima bola lalu menggiringnya. Dia bergerak, mengecek, dan melakukan pergerakan yang bagus."
- Getty Images Sport
Perhatian beralih ke laga kontra Fulham
Setelah sukses mereka di kompetisi Eropa, Liverpool harus segera mengalihkan fokus ke jadwal domestik. Liverpool menghadapi laga Premier League hari Sabtu melawan Fulham dengan tekad mempertahankan momentum impresif mereka belakangan ini di semua kompetisi. Barcola akan berharap mendapat kesempatan lain untuk membungkam para pengkritiknya dan membuka rekening golnya di sepak bola Inggris.
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