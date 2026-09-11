Liverpool sedang berada dalam momentum positif setelah mengawali kampanye Liga Champions mereka dengan kemenangan. Tim asuhan Andoni Iraola menunjukkan karakter luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan dan mengamankan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Atletico pada Rabu. Keberhasilan di kancah Eropa itu menyusul kemenangan nyaman 2-0 di Premier League atas Ipswich Town.

Namun, malam yang penuh peristiwa itu memicu banyak perdebatan terkait dua pendatang baru. Sementara pemain pinjaman dari Barcelona, Ronald Araujo, terus tampil apik di posisi bek kanan yang relatif tidak familiar baginya, rekrutan mahal pada musim panas, Barcola, justru menjalani penampilan yang cukup kontras dan membuat frustrasi.