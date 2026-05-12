"Bukan pemain yang kreatif" - Declan Rice "cocok bermain sebagai bek kanan" secara reguler untuk Arsenal, kata Paul Scholes
The Gunners menghadapi kekurangan pemain bertahan
Arteta kini dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang cukup serius setelah Ben White mengalami cedera lutut saat kemenangan atas West Ham United pada Minggu lalu. Dengan Jurrien Timber yang sudah absen sejak pertengahan Maret, Rice sempat dipindahkan ke sayap kanan untuk menjaga stabilitas pertahanan sebelum akhirnya Cristhian Mosquera mengambil alih posisi tersebut. Eksperimen taktis ini dilakukan setelah musim di mana pemain berusia 27 tahun itu sebagian besar menjadi poros lini tengah, menyumbang lima gol dan 11 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi.
Scholes membandingkan Keane
Saat membahas perubahan posisi dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes dan Nicky Butt membandingkan situasi tersebut dengan keserbagunaan Roy Keane di United. Mantan gelandang United, Butt, mencatat: "Roy Keane bermain sebagai bek kanan selama dua pertiga musim."
Scholes menambahkan: "Dia sering bermain di sana karena United memiliki Bryan Robson dan Paul Ince. Roy sering bermain di sana dan tampil brilian. Menurut saya, Declan Rice sepertinya cocok bermain sebagai bek kanan. Dia bisa bermain di sana. Lagipula, dia bukan pemain yang banyak menciptakan peluang."
Persaingan perebutan gelar mencapai puncaknya
Rice telah menjadi motor penggerak upaya The Gunners untuk meraih gelar Liga Premier pertama sejak 2004. Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 79 poin dari 36 pertandingan, unggul lima poin atas Manchester City, meskipun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Kemampuan adaptasi pemain internasional Inggris ini kini sangat penting saat klub asal London Utara itu memasuki dua pekan terakhir musim yang melelahkan, di mana satu kesalahan pun bisa berakibat fatal.
Mengincar gelar ganda di level domestik dan Eropa
Arsenal akan menjamu Burnley pada hari Senin, di mana Arteta harus memutuskan apakah akan mempercayakan posisi di lini belakang kepada Mosquera atau memilih Rice. Mereka kemudian akan menutup musim Liga Premier dengan bertandang ke markas Crystal Palace, sebelum terbang ke Budapest untuk menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions pada 30 Mei.