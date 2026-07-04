Dalam podcast TOMorrow Business, mantan pemain tim nasional tersebut menyarankan bintang lini tengah FC Bayern München itu untuk mundur dari tim nasional Jerman. Kimmich seharusnya mengambil tanggung jawab dan tidak lagi bersedia membela tim nasional Jerman di masa mendatang.
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"Bukan pemain kelas dunia": Mantan pemain tim nasional mendesak bintang Bayern, Joshua Kimmich, untuk mundur dari timnas Jerman setelah kegagalan di Piala Dunia
"Dia sudah lima kali tampil di turnamen dalam posisi yang penuh tanggung jawab. Dan dia gagal lima kali. Dia tidak pernah melampaui babak perempat final, tapi dia tetap berdiri di sana dan mengatakan bahwa dia tidak akan lari. Ini bukan soal lari, melainkan soal mengambil tanggung jawab," kata Hamann dalam analisisnya.
Dari seorang pemain seperti Kimmich, dia mengharapkan, “bahwa dia mengambil tanggung jawab dan berkata, ‘Saya sudah mencoba segalanya—dan itu tidak bisa disalahkan padanya—saya tidak berhasil, jadi saya akan mundur untuk sementara.’ Itulah yang saya harapkan.”
Sementara itu, Hamann akan “sangat menghargai” keputusan sukarela pemain berusia 31 tahun itu untuk mundur. [...] Saya berharap hal itu terjadi. Itu akan menjadi sebuah tanda dan sesuatu harus berubah. Kita tidak bisa terus seperti ini.”
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Hamann tentang Kimmich: "Saya tidak akan mengundangnya lagi"
Jika hal itu tidak terjadi, "saya tidak akan memanggilnya lagi. Saya harus memberi kesempatan kepada pemain lain. Menurut saya, Kimmich seharusnya tidak lagi berperan di tim nasional," lanjut Hamann. Jika kapten timnas Jerman itu tidak bisa memutuskan sendiri untuk tidak lagi bermain membela DFB, pelatih timnas masa depan harus turun tangan. Dalam hal ini, kualitas juga menjadi faktor penting.
“Saya tidak melihat Kimmich sebagai pemain kelas dunia. Dia adalah pemain yang sangat bagus. Namun, dia bukanlah pemain kelas dunia di posisi gelandang tengah. Apakah dia pemain kelas dunia sebagai bek kanan? Tidak, di posisi itu pun dia hanya pemain yang bagus,” kata Hamann menyoroti bintang FCB tersebut.
Bahkan di FC Bayern München, tempat Kimmich selama bertahun-tahun menjadi pemain inti yang tak terbantahkan dan salah satu motor tim, pemain berusia 31 tahun itu sama sekali tidak tampil menonjol. "Para pemain Jerman di München hanya berperan sebagai pendukung. Pertandingan dimenangkan oleh Olise, Diaz, dan Kane. Tah, Pavlovic, dan Kimmich hanya mendampingi. Hal itu berjalan sangat baik musim ini. Mereka melakukannya lebih baik daripada kebanyakan pemain lain. Namun, pertandingan ditentukan oleh pemain lain."
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Kimmich menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan di FC Bayern dan DFB
Faktanya, Kimmich hanya sekali berhasil mencapai babak semifinal bersama tim nasional Jerman. Pada Kejuaraan Eropa 2016, tim DFB tersingkir tipis dari Prancis di babak empat besar—saat itu, pemain berusia 31 tahun itu sudah menjadi bek kanan andalan.
Setelah itu, Kimmich menyaksikan tiga kali kegagalan Jerman yang tereliminasi lebih awal di Piala Dunia di Rusia, Qatar, dan kini di AS, Kanada, serta Meksiko — sehingga ia sedikit banyak menjadi simbol dari bencana yang kembali terjadi di turnamen besar.
Namun, kenyataannya adalah bahwa Kimmich termasuk di antara para pemain yang memimpin dengan penampilannya, baik di FC Bayern München maupun di tim nasional Jerman. Sementara di klub juara terbanyak Jerman itu ia bisa bermain di posisi favoritnya sebagai gelandang tengah dan di sana tak diragukan lagi termasuk di antara pemain terbaik di posisinya di dunia, di tim nasional Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann yang kini sudah mundur, ia terpaksa berulang kali—termasuk di Piala Dunia 2026—membantu sebagai bek kanan karena kurangnya alternatif.
Pemain berusia 31 tahun itu sendiri dengan tegas menolak untuk mundur dari timnas Jerman setelah tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay. “Satu hal yang tidak akan pernah saya lakukan adalah menyerah,” tegasnya kepada MagentaTV setelah peluit akhir dibunyikan.
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