"Bukan pemain kelas dunia": Mantan pemain tim nasional mendesak bintang Bayern, Joshua Kimmich, untuk mundur dari timnas Jerman setelah kegagalan di Piala Dunia

"Dia sudah lima kali tampil di turnamen dalam posisi yang penuh tanggung jawab. Dan dia gagal lima kali. Dia tidak pernah melampaui babak perempat final, tapi dia tetap berdiri di sana dan mengatakan bahwa dia tidak akan lari. Ini bukan soal lari, melainkan soal mengambil tanggung jawab," kata Hamann dalam analisisnya.

Dari seorang pemain seperti Kimmich, dia mengharapkan, “bahwa dia mengambil tanggung jawab dan berkata, ‘Saya sudah mencoba segalanya—dan itu tidak bisa disalahkan padanya—saya tidak berhasil, jadi saya akan mundur untuk sementara.’ Itulah yang saya harapkan.”

Sementara itu, Hamann akan “sangat menghargai” keputusan sukarela pemain berusia 31 tahun itu untuk mundur. [...] Saya berharap hal itu terjadi. Itu akan menjadi sebuah tanda dan sesuatu harus berubah. Kita tidak bisa terus seperti ini.”