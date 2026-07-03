‘Bukan pasangan yang serasi’ - Bagaimana masa kepemimpinan Oliver Glasner di Nottingham Forest bersama Evangelos Marinakis akan dinilai, sementara Stan Collymore menanggapi perubahan terbaru di City Ground

Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Collymore, mantan penyerang Forest itu—yang berbicara atas nama BetGoodwin—mengatakan kepada GOAL bahwa era baru lainnya sedang dimulai di Trentside: “Menurut saya, ketika Anda bekerja untuk Tuan Marinakis, masa jabatan Anda paling lama dihitung dalam hitungan bulan, 24 bulan, bukan tiga, empat, atau lima tahun.

“Glasner telah sangat blak-blakan di Crystal Palace mengenai apa yang dia inginkan dan harapannya, jadi akan sangat tidak seperti karakter keduanya jika mereka tidak melanjutkan pola yang sama: Glasner yang blak-blakan dan Marinakis yang siap bertindak tegas jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya.

“Anda hanya perlu melihat situasi Vitor Pereira, di mana ada banyak rumor bahwa mereka akan memberinya kontrak jangka panjang dan mereka puas dengan kinerjanya, namun mereka justru memecatnya begitu saja.

“Saya bisa memahami mengapa Forest memilihnya [Glasner] — dia adalah pemenang, dia telah meraih gelar di mana pun dia melatih. Saya juga bisa memahami mengapa dia mau bergabung ke sana — ini adalah klub besar dengan peluang nyata untuk maju dan berpotensi meraih trofi pertama Forest setelah bertahun-tahun.

“Tapi saya rasa ini tidak akan diukur dalam hitungan tahun, saya rasa ini akan diukur dalam, mungkin sekitar dua tahun. Paling lama dua tahun saya beri waktu untuk hubungan ini karena jika dia tampil baik dan sudah dua tahun dalam kontraknya, dia akan menginginkan—dan saya bicara tentang Glasner—jaminan tertentu, pemain tertentu, kendali tertentu, dan itu berarti akan ada gesekan dengan calon direktur sepak bola atau pemilik klub.

“Dan jika dia tidak meraih hasil yang diharapkan Marinakis—yang menurut saya berarti membawa tim ini ke posisi kualifikasi Eropa dan memenangkan trofi seperti yang dia lakukan di Crystal Palace—jika itu tidak terjadi, maka dia akan dipecat.

“Jadi, ini bukanlah pasangan yang serasi, dan masih harus dilihat seberapa lama dia bertahan, tetapi dia adalah manajer yang sangat baik, dan jika diberi waktu, sumber daya, serta keyakinan bahwa dia akan bertahan lebih lama dari sekadar beberapa bulan, maka saya pikir dia bisa benar-benar sukses bagi klub ini.”