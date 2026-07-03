Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Bukan pasangan yang serasi’ - Bagaimana masa kepemimpinan Oliver Glasner di Nottingham Forest bersama Evangelos Marinakis akan dinilai, sementara Stan Collymore menanggapi perubahan terbaru di City Ground
Nottingham Forest dilatih oleh empat manajer pada musim 2025-26
Forest dikenal pernah bermain di bawah arahan empat pelatih kepala yang berbeda selama musim 2025-26. Nuno Espirito Santo memimpin tim di bangku cadangan pada awal musim tersebut, sementara Vitor Pereira yang mengakhiri musim itu; Ange Postecoglou hanya bertahan 39 hari sebagai pelatih, sedangkan Sean Dyche memimpin tim dalam 25 pertandingan.
Pereira berhasil mengantarkan tim lolos dari zona degradasi di Liga Premier dan mencapai semifinal Liga Europa, namun klausul pemutusan kontraknya diaktifkan hanya beberapa menit sebelum kontraknya berakhir pada 30 Juni.
- Getty/GOAL
Mantan manajer Palace, Glasner, mengambil alih kendali di City Ground
Dengan musim pramusim yang semakin dekat, wajar jika Forest sangat ingin segera mendatangkan manajer baru. Mantan pelatih Crystal Palace, Glasner, tampaknya akan mengambil alih kendali. Ia meninggalkan Selhurst Park dengan catatan prestasi berupa gelar FA Cup, Community Shield, dan Conference.
Namanya sempat dikaitkan dengan klub-klub seperti Manchester United dan Chelsea saat mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan London selatan, namun akhirnya ia berlabuh di City Ground. Apakah ia memandang Forest sebagai batu loncatan, mengingat The Reds tampaknya akan kembali mencari manajer baru dalam waktu dekat, dan apakah ia mampu memenuhi harapan Marinakis?
Berapa lama Glasner akan bertahan selama bekerja sama dengan Marinakis?
Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Collymore, mantan penyerang Forest itu—yang berbicara atas nama BetGoodwin—mengatakan kepada GOAL bahwa era baru lainnya sedang dimulai di Trentside: “Menurut saya, ketika Anda bekerja untuk Tuan Marinakis, masa jabatan Anda paling lama dihitung dalam hitungan bulan, 24 bulan, bukan tiga, empat, atau lima tahun.
“Glasner telah sangat blak-blakan di Crystal Palace mengenai apa yang dia inginkan dan harapannya, jadi akan sangat tidak seperti karakter keduanya jika mereka tidak melanjutkan pola yang sama: Glasner yang blak-blakan dan Marinakis yang siap bertindak tegas jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya.
“Anda hanya perlu melihat situasi Vitor Pereira, di mana ada banyak rumor bahwa mereka akan memberinya kontrak jangka panjang dan mereka puas dengan kinerjanya, namun mereka justru memecatnya begitu saja.
“Saya bisa memahami mengapa Forest memilihnya [Glasner] — dia adalah pemenang, dia telah meraih gelar di mana pun dia melatih. Saya juga bisa memahami mengapa dia mau bergabung ke sana — ini adalah klub besar dengan peluang nyata untuk maju dan berpotensi meraih trofi pertama Forest setelah bertahun-tahun.
“Tapi saya rasa ini tidak akan diukur dalam hitungan tahun, saya rasa ini akan diukur dalam, mungkin sekitar dua tahun. Paling lama dua tahun saya beri waktu untuk hubungan ini karena jika dia tampil baik dan sudah dua tahun dalam kontraknya, dia akan menginginkan—dan saya bicara tentang Glasner—jaminan tertentu, pemain tertentu, kendali tertentu, dan itu berarti akan ada gesekan dengan calon direktur sepak bola atau pemilik klub.
“Dan jika dia tidak meraih hasil yang diharapkan Marinakis—yang menurut saya berarti membawa tim ini ke posisi kualifikasi Eropa dan memenangkan trofi seperti yang dia lakukan di Crystal Palace—jika itu tidak terjadi, maka dia akan dipecat.
“Jadi, ini bukanlah pasangan yang serasi, dan masih harus dilihat seberapa lama dia bertahan, tetapi dia adalah manajer yang sangat baik, dan jika diberi waktu, sumber daya, serta keyakinan bahwa dia akan bertahan lebih lama dari sekadar beberapa bulan, maka saya pikir dia bisa benar-benar sukses bagi klub ini.”
- Getty
Bursa transfer: Forest punya dana untuk belanja setelah penjualan Anderson
Glasner akan memiliki dana untuk dibelanjakan begitu ia menetap di posisi yang paling di bawah tekanan, mengingat saldo rekening Forest telah diperkuat berkat penjualan gelandang timnas Inggris, Elliot Anderson, ke Manchester City yang memecahkan rekor.
Dia pasti sudah memiliki target-target tertentu, dan Marinakis selalu menegaskan dukungannya terhadap siapa pun yang memimpin strategi dari pinggir lapangan. Dana akan diinvestasikan dalam upaya mengejar mimpi bersama—seiring dengan disusunnya rencana-rencana ambisius baik di dalam maupun di luar lapangan—namun masih harus dilihat apakah hubungan kerja sama yang telah membangkitkan antusiasme para pendukung Forest ini dapat mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami