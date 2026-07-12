'Bukan momen terbaikku' - Jordan Henderson angkat bicara soal cedera tak terduga saat membela Inggris & tak menutup kemungkinan untuk kembali beraksi di Piala Dunia

Henderson telah buka-bukaan mengenai insiden naas yang membuatnya absen selama Piala Dunia 2026. Meskipun tidak turun ke lapangan dalam kemenangan 3-2 atas Meksiko, pemain Brentford itu justru mendapat kartu kuning sekaligus mengalami cedera serius setelah terjatuh menabrak papan iklan saat merayakan gol di hadapan para pendukung tim tamu. Dampaknya cukup parah sehingga pemain berusia 36 tahun itu harus dibawa keluar dengan tandu sambil menerima oksigen di Stadion Azteca.

Henderson kini telah kembali ke skuad Inggris dengan gips pelindung dan terlihat ikut serta dalam pemanasan prapertandingan menjelang laga perempat final melawan Norwegia. Menanggapi cedera tersebut, Henderson mengatakan kepada ITV: "Saya baik-baik saja, terima kasih. Bukan momen terbaik saya, tapi tugas utama kami adalah pergi ke sana, menang, dan lolos ke perempat final, dan kami berhasil melakukannya, jadi itulah yang terpenting."

Dia menambahkan: "Beberapa hari terakhir ini memang sedikit berat, tapi begitu saya kembali ke kamp, bertemu dengan rekan-rekan setim, dan melihat tim medis kami yang hebat, saya bersyukur atas itu."