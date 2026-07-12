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'Bukan momen terbaikku' - Jordan Henderson angkat bicara soal cedera tak terduga saat membela Inggris & tak menutup kemungkinan untuk kembali beraksi di Piala Dunia
Kecelakaan tak terduga merusak perayaan di Meksiko
Henderson telah buka-bukaan mengenai insiden naas yang membuatnya absen selama Piala Dunia 2026. Meskipun tidak turun ke lapangan dalam kemenangan 3-2 atas Meksiko, pemain Brentford itu justru mendapat kartu kuning sekaligus mengalami cedera serius setelah terjatuh menabrak papan iklan saat merayakan gol di hadapan para pendukung tim tamu. Dampaknya cukup parah sehingga pemain berusia 36 tahun itu harus dibawa keluar dengan tandu sambil menerima oksigen di Stadion Azteca.
Henderson kini telah kembali ke skuad Inggris dengan gips pelindung dan terlihat ikut serta dalam pemanasan prapertandingan menjelang laga perempat final melawan Norwegia. Menanggapi cedera tersebut, Henderson mengatakan kepada ITV: "Saya baik-baik saja, terima kasih. Bukan momen terbaik saya, tapi tugas utama kami adalah pergi ke sana, menang, dan lolos ke perempat final, dan kami berhasil melakukannya, jadi itulah yang terpenting."
Dia menambahkan: "Beberapa hari terakhir ini memang sedikit berat, tapi begitu saya kembali ke kamp, bertemu dengan rekan-rekan setim, dan melihat tim medis kami yang hebat, saya bersyukur atas itu."
- AFP
Operasi dan masa pemulihan di Kansas City
Mantan kapten Liverpool itu menjalani operasi di Mexico City untuk memperbaiki patah tulang tersebut sebelum terbang kembali ke markas timnas Inggris. Cedera tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar bagi keluarganya, khususnya ayahnya, Brian, yang menghabiskan malam tanpa tidur sambil menanti kabar terbaru. Henderson menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para spesialis yang menangani perawatannya, sambil menambahkan: "Para dokter dan ahli bedah di Kansas juga luar biasa, jadi saya sangat bersyukur atas hal itu, dan sangat senang bisa kembali menjadi bagian dari skuad hari ini."
Meskipun waktu bermainnya sejauh ini terbatas hanya 12 menit di turnamen ini — penampilan singkat saat kemenangan 2-0 atas Panama di babak penyisihan grup — Tuchel memilih untuk mempertahankan gelandang berpengalaman tersebut dalam skuad.
Apakah ia akan kembali ke lapangan?
Meskipun cedera patah tulangnya cukup parah, Henderson menolak untuk secara resmi menutup kemungkinan bermain lagi sebelum turnamen berakhir. "Kita akan hadapi masalah itu nanti jika memang harus," tambahnya, yang menunjukkan bahwa ia tetap membuka berbagai kemungkinan seiring berjalannya proses pemulihan.
Tekadnya untuk tetap bersama Three Lions juga didukung oleh keluarganya, yang menegaskan bahwa ia tidak berniat pulang lebih awal. Gelandang ini tetap hadir di sesi latihan, mendukung rekan-rekan setimnya dari pinggir lapangan sambil mengenakan gips.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Inggris?
Inggris memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia berkat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Norwegia pada babak perpanjangan waktu, berkat dua gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Kini, The Three Lions harus mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi laga semifinal yang berat melawan juara bertahan Argentina, yang akan berlangsung pada Rabu di Atlanta.
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