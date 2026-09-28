Kovacic berbicara kepada media jelang duel yang sangat dinantikan pada Selasa di Seville, sambil melontarkan pujian tinggi untuk tim asuhan Luis de la Fuente. Gelandang berusia 32 tahun itu mengakui besarnya tugas yang dihadapi Kroasia melawan tim yang ia anggap sebagai yang terbaik di planet ini, terutama setelah Spanyol memulai kampanye mereka dengan kemenangan 3-2 atas Inggris, sementara Kroasia meraih kemenangan 2-1 atas Ceko pada laga pembuka.

Menanggapi laju impresif yang dimiliki tuan rumah, Kovacic tetap fokus pada target Kroasia sendiri, bukan catatan rekor. "Kami tahu bahwa mereka adalah juara dunia dan bahwa mereka telah menjalani 39 pertandingan tanpa kalah, tetapi kami tidak ingin memikirkan itu, melainkan permainan kami sendiri, berjuang dan mencoba merebut senjata mereka yang paling ampuh, yaitu bola. Kami ingin menang," jelas sang gelandang dalam konferensi persnya.