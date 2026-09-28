AFP
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'Bukan misi yang mustahil!' Mateo Kovacic mengklaim Kroasia bisa mengakhiri rentetan 39 pertandingan tanpa kekalahan milik Spanyol dalam duel Nations League
Hormat untuk juara dunia
Kovacic berbicara kepada media jelang duel yang sangat dinantikan pada Selasa di Seville, sambil melontarkan pujian tinggi untuk tim asuhan Luis de la Fuente. Gelandang berusia 32 tahun itu mengakui besarnya tugas yang dihadapi Kroasia melawan tim yang ia anggap sebagai yang terbaik di planet ini, terutama setelah Spanyol memulai kampanye mereka dengan kemenangan 3-2 atas Inggris, sementara Kroasia meraih kemenangan 2-1 atas Ceko pada laga pembuka.
Menanggapi laju impresif yang dimiliki tuan rumah, Kovacic tetap fokus pada target Kroasia sendiri, bukan catatan rekor. "Kami tahu bahwa mereka adalah juara dunia dan bahwa mereka telah menjalani 39 pertandingan tanpa kalah, tetapi kami tidak ingin memikirkan itu, melainkan permainan kami sendiri, berjuang dan mencoba merebut senjata mereka yang paling ampuh, yaitu bola. Kami ingin menang," jelas sang gelandang dalam konferensi persnya.
- Getty Images Sport
Mengagumi generasi baru Spanyol
Kovacic mengungkapkan apresiasi yang tulus terhadap kualitas teknis yang ada dalam skuad La Roja saat ini. Meski ia hanya menjadi penonton pada era dominasi Spanyol sebelumnya antara 2008 dan 2012, ia percaya generasi talenta sekarang, yang dipimpin mantan rekan setimnya di Manchester City Rodri serta para sensasi muda Barcelona, sama menariknya untuk disaksikan. Kedua negara juga sudah terbiasa dengan pertemuan berintensitas tinggi, setelah sebelumnya bentrok dalam final Nations League 2022-23, ketika Spanyol mengalahkan Kroasia lewat adu penalti untuk mengangkat trofi.
"Saya sangat menikmati menonton Spanyol dulu, dengan banyak sosok. Sulit membandingkan mereka, tetapi keduanya sangat bagus," kata Kovacic saat ditanya soal evolusi tim nasional. Ia juga cepat menyoroti beberapa individu yang belakangan mencuri perhatiannya dengan mengatakan: "Dengan tim yang ini, dengan Rodri, Pedri, atau Lamine Yamal, saya sangat menikmati menonton Spanyol."
Tak gentar meski sulit
Terlepas dari kekagumannya terhadap gaya bermain Spanyol, mantan pemain Chelsea itu menegaskan bahwa Kroasia tidak akan gentar oleh momen tersebut maupun para pemain lawan di lapangan. Ini terjadi meski Spanyol unggul dominan 7-3 dalam rekor pertemuan, setelah memenangi tiga pertemuan kompetitif terakhir, sementara kemenangan terakhir Kroasia atas Spanyol terjadi dalam laga Nations League pada 2018.
"Para pemain Spanyol luar biasa, tetapi kami tidak takut kepada siapa pun. Kami menghormati semua lawan dan, di atas segalanya, ketika itu adalah juara dunia. Terlepas dari individu-individunya, mereka sangat kuat sebagai sebuah tim," kata Kovacic kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa tim akan tampil disiplin, dengan mengatakan: "Kami tidak akan bermain sembrono. Kami harus fokus pada permainan kami dan pada persaingan."
- AFP
Misi untuk mengakhiri rentetan itu
Menutup pernyataannya dengan pesan penuh tantangan terkait sulitnya laga tersebut, Kovacic tetap optimistis soal hasil akhirnya, dengan menyimpulkan: 'Bukan misi yang mustahil untuk mengalahkan Spanyol.' Kedua negara memasuki edisi ini dengan tekad untuk bangkit dari kekecewaan adu penalti pada kampanye sebelumnya, ketika Kroasia disingkirkan Prancis di perempat-final, sementara Spanyol menelan kekalahan menyakitkan lewat adu penalti dari Portugal di final.
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