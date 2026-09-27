AFP
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'Bukan masalah saya' - Roberto Mancini menjauhkan diri dari dakwaan finansial Manchester City dan klaim kontrak
Mancini membantah keterlibatan dalam kontrak
Berbicara kepada media jelang pertandingan Nations League melawan Turki pada Senin, Mancini menanggapi laporan bahwa Manchester City telah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan finansial.
Pelatih Italia saat ini itu dengan tegas menolak klaim bahwa dirinya terlibat dalam kesepakatan kompensasi rahasia. Dakwaan tersebut mencakup tuduhan adanya kontrak kedua dengan klub Abu Dhabi, Al-Jazira, yang kabarnya membayarnya biaya konsultasi sebesar €2,03 juta hanya untuk empat hari kerja per tahun. Namun, Mancini dengan cepat menepis sepenuhnya tuduhan tersebut.
- AFP
Mantan manajer membela klub tersebut
115 dakwaan yang awalnya diajukan mencakup ketidaksesuaian finansial selama periode sembilan tahun, yang termasuk masa empat tahun Mancini sebagai manajer. Investigasi Der Spiegel sebelumnya mengklaim Mancini menerima gaji standar sebesar €1,75 juta disertai tambahan €2,03 juta melalui perjanjian sekunder tersebut.
Terlepas dari tuduhan serius ini, Mancini membela mantan klubnya sembari mengambil jarak dari segala kesalahan. "Saya tidak berpikir Manchester City dinyatakan bersalah, justru sebaliknya. Ini bukan masalah yang menyangkut saya, dan ini bukan hal baru. Manchester City tidak bersalah, dan soal kontrak ganda itu bukan masalah saya, kalaupun ada itu masalah mereka."
Ketua klub mengeluarkan pernyataan penuh perlawanan
Saat Mancini berupaya menjauhkan diri, Manchester City terus melawan tuduhan yang lebih luas. Siang ini, ketua klub Khaldoon Al Mubarak merilis pernyataan tegas di situs resmi tim, mempertahankan posisi mereka yang menyatakan benar-benar tidak bersalah di tengah pengawasan hukum yang masih berlangsung.
Menanggapi situasi ini secara langsung, Al Mubarak berkata: "Sementara beberapa orang cepat mengambil kesimpulan mereka sendiri, dan begitu banyak kegaduhan berputar di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan kami berhasil mengatasinya. Masih ada banyak pihak yang ingin merusak momentum Klub kami. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan itu."
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya?
Manchester City diperkirakan akan secara resmi mengajukan banding atas temuan apa pun yang akan datang, saat mereka menantikan potensi sanksi, yang bisa berkisar dari denda besar hingga pengurangan poin yang berat. Klub itu kembali menegaskan kepercayaan mereka terhadap proses independen. Sementara itu, fokus langsung Mancini kini sepenuhnya beralih ke laga internasional krusial pada Senin.
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