Berbicara kepada media jelang pertandingan Nations League melawan Turki pada Senin, Mancini menanggapi laporan bahwa Manchester City telah dinyatakan bersalah atas 114 dakwaan finansial.

Pelatih Italia saat ini itu dengan tegas menolak klaim bahwa dirinya terlibat dalam kesepakatan kompensasi rahasia. Dakwaan tersebut mencakup tuduhan adanya kontrak kedua dengan klub Abu Dhabi, Al-Jazira, yang kabarnya membayarnya biaya konsultasi sebesar €2,03 juta hanya untuk empat hari kerja per tahun. Namun, Mancini dengan cepat menepis sepenuhnya tuduhan tersebut.