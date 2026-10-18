Action Plus
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“Bukan masalah saya lagi!” Roberto De Zerbi sampaikan pesan kepada Richarlison jelang laga melawan Coventry
De Zerbi bahas situasi Richarlison jelang laga melawan Coventry
Pelatih kepala Tottenham, Roberto De Zerbi, memberikan jawaban tajam saat ditanya tentang penyerang asal Brasil, Richarlison, menjelang pertandingan Liga Primer melawan Coventry City pada Senin. Pemain berusia 29 tahun itu tampil untuk tim U-21 Tottenham pada pertengahan pekan, tetapi terus menyuarakan pendapatnya di media sosial mengenai perlakuan yang diterimanya di klub.
Dengan Tottenham berada di peringkat ke-19 klasemen tanpa satu pun kemenangan, De Zerbi menegaskan bahwa menyelesaikan persoalan Richarlison di luar lapangan bukan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih.
Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap memperbaiki performa Tottenham di lapangan.
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Manajer serahkan persoalan Richarlison kepada direksi Tottenham Hotspur
Ketika ditanya apakah klub berencana mencari solusi baru untuk Richarlison pada bursa transfer Januari, De Zerbi mengarahkan semua pertanyaan kepada kepala eksekutif Vinai Venkatesham dan direktur teknik Johan Lange. "Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya lagi. Anda harus bertanya kepada Vinai, kepada Johan, itu bukan urusan saya," kata De Zerbi.
"Saya tahu sebagai pelatih, saya harus menerima, mendukung, menanggung tekanan, dan bertanggung jawab meskipun itu bukan tanggung jawab saya karena saya tidak mengambil keputusan itu."
"Jika dia ingin berbicara tentang saya, dia bisa melakukannya dan dia tahu di mana bisa menemukan saya," tambah De Zerbi. "Saya berada di kantor sejak pukul 08.30 hingga malam."
Pelatih Tottenham Hotspur prioritaskan pengembangan tim ketimbang distraksi
De Zerbi menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam pribadi terhadap pemain asal Brasil itu, tetapi menolak membiarkan situasi tersebut mengganggu persiapan Tottenham setelah perjalanan mereka ke Marbella baru-baru ini untuk mempererat kebersamaan. "Saya tidak punya masalah dengan siapa pun, tetapi saya tidak ingin berbicara lebih jauh karena fokus saya adalah pertandingan melawan Coventry dan hanya ingin meningkatkan kualitas tim saya," jelas De Zerbi.
"Saya pikir di Manchester, terutama pada saat-saat tersulit setelah kartu merah, kami menunjukkan bahwa kami punya karakter."
"Jadi, kami harus menunjukkan karakter sejak awal. Di kandang, bersama para pendukung kami. Sebab, jika kami mau, kami bisa mengubah perjalanan musim ini."
- Action Plus
De Zerbi menuntut sikap rendah hati saat menghadapi Coventry asuhan Lampard yang tengah tampil apik
Beralih membahas lawan pada Senin, De Zerbi memuji Coventry City asuhan Frank Lampard yang baru promosi dan naik ke peringkat ke-14 setelah meraih dua kemenangan beruntun yang mengesankan. “Coventry adalah tim yang bagus. Mereka tampil luar biasa di Championship musim lalu,” kata De Zerbi.
“Mereka bermain dengan energi dan juga kualitas, karena mereka memiliki pemain seperti Cherif, yang sangat saya kenal, serta pemain-pemain lainnya.”
“Namun, kami adalah Tottenham dan tetap rendah hati,” pungkasnya. “Kami ingin menunjukkan bahwa kami cukup bagus untuk memenangi pertandingan, terutama jika kami memang pantas menang.”
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