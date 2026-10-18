“Bukan masalah saya lagi!” Roberto De Zerbi sampaikan pesan kepada Richarlison jelang laga melawan Coventry

Pelatih kepala Tottenham, Roberto De Zerbi, memberikan jawaban tajam saat ditanya tentang penyerang asal Brasil, Richarlison, menjelang pertandingan Liga Primer melawan Coventry City pada Senin. Pemain berusia 29 tahun itu tampil untuk tim U-21 Tottenham pada pertengahan pekan, tetapi terus menyuarakan pendapatnya di media sosial mengenai perlakuan yang diterimanya di klub.

Dengan Tottenham berada di peringkat ke-19 klasemen tanpa satu pun kemenangan, De Zerbi menegaskan bahwa menyelesaikan persoalan Richarlison di luar lapangan bukan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih.

Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap memperbaiki performa Tottenham di lapangan.