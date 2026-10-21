AFP
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“Bukan masalah besar!” Raphinha kirim peringatan kepada Real Madrid, kapten Barcelona itu tak mau kekalahan dari PSG di Liga Champions mengganggu persiapan El Clasico
Kekalahan pertama musim ini
Pasukan Hansi Flick menelan kekalahan pertama pada musim 2026-27 dalam lawatan berat ke ibu kota Prancis. Juara bertahan Eropa itu meraih kemenangan 4-2 yang diraih lewat perjuangan keras atas raksasa Catalunya tersebut, sekaligus mengakhiri awal musim Barcelona tanpa kekalahan.
Meski hasilnya mengecewakan, kembalinya Raphinha ke susunan pemain inti menjadi kabar baik. Staf pelatih membatasi waktu bermain pemain Brasil itu secara ketat setelah ia baru sebentar kembali mengikuti latihan penuh.
Pertandingan di kompetisi Eropa itu juga memunculkan kekhawatiran cedera baru bagi Barcelona. Gelandang Dani Olmo terpaksa meninggalkan lapangan, sehingga ketersediaannya untuk rangkaian pertandingan domestik mendatang belum pasti.
- AFP
Raphinha membela penampilan Barcelona
Raphinha langsung menekankan beratnya tantangan menghadapi tim asuhan Luis Enrique. Sang winger merasa timnya mampu mengimbangi lawan papan atas dalam atmosfer yang tidak bersahabat.
“Kami tahu ini bisa terjadi. Kami menghadapi juara Eropa dua kali, dan bermain di hadapan pendukung mereka sangat sulit,” kata Raphinha kepada wartawan seusai pertandingan. “Kami ingin pulang dengan kemenangan atau satu poin, apa pun itu. Namun, ini bukan masalah besar. Hal-hal seperti ini terjadi ketika memang harus terjadi, dan pada akhirnya kami hanya kehilangan tiga poin.”
Ia juga memuji adu taktik dalam pertandingan tersebut dan menegaskan bahwa penampilan timnya memberikan banyak alasan untuk optimistis. “Mereka tim yang sangat terorganisasi. Terlepas dari hasil hari ini, kami mampu bersaing dengan baik. Kedua tim suka bermain dengan bola dan kami mendapat penguasaan bola. Ini ujian yang bagus dan menunjukkan bahwa kami bisa bersaing. Hasilnya tidak penting, tetapi kami bermain bagus.”
Mengatur menit bermain dan fokus pada El Clasico
Kembalinya pemain asal Brasil itu ke lapangan dengan baik menjadi kabar positif bagi lini serang racikan Flick. Sang penyerang melewati laga di kompetisi kontinental tersebut tanpa mengalami cedera. “Bagaimanapun, saya baru berlatih kurang dari sepekan, dan memang rencananya saya bermain lebih singkat,” ujarnya. “Saya mengakhiri pertandingan dengan perasaan bugar dan kuat, dan saya berusaha meningkatkan kondisi fisik saya lebih jauh.”
Olmo yang harus keluar lebih awal menimbulkan kekhawatiran soal kedalaman lini tengah skuad. Raphinha mengakui: “Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Dani. Sekarang kami akan berbicara dengan pelatih dan dokter untuk mencari tahu apa yang terjadi.”
Meski timnya mengalami dua pukulan sekaligus berupa kekalahan dan cedera, sang kapten tetap bertekad menghadapi derbi hari Minggu. “Kita lihat apa yang akan disampaikan pelatih tentang cara kami bisa berkembang dan berada dalam kondisi prima untuk El Clasico,” katanya. Saat ditanya apakah kekalahan itu akan mengganggu momentum tim, ia menjawab singkat: “Itu sama sekali tidak boleh berpengaruh.”
- AFP
Mengalihkan fokus ke Madrid
Barcelona hanya punya waktu singkat untuk bersiap menjamu rival sengitnya, Real Madrid, pada Minggu. Flick dan staf pelatihnya akan memanfaatkan beberapa hari ke depan untuk menganalisis kekalahan di Paris, memperbaiki kelemahan taktik, dan segera mengevaluasi kondisi kebugaran Olmo. Meraih tiga poin dalam El Clasico akan sangat penting bagi Blaugrana untuk segera mengembalikan momentum mereka pada awal musim.
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