Raphinha langsung menekankan beratnya tantangan menghadapi tim asuhan Luis Enrique. Sang winger merasa timnya mampu mengimbangi lawan papan atas dalam atmosfer yang tidak bersahabat.

“Kami tahu ini bisa terjadi. Kami menghadapi juara Eropa dua kali, dan bermain di hadapan pendukung mereka sangat sulit,” kata Raphinha kepada wartawan seusai pertandingan. “Kami ingin pulang dengan kemenangan atau satu poin, apa pun itu. Namun, ini bukan masalah besar. Hal-hal seperti ini terjadi ketika memang harus terjadi, dan pada akhirnya kami hanya kehilangan tiga poin.”

Ia juga memuji adu taktik dalam pertandingan tersebut dan menegaskan bahwa penampilan timnya memberikan banyak alasan untuk optimistis. “Mereka tim yang sangat terorganisasi. Terlepas dari hasil hari ini, kami mampu bersaing dengan baik. Kedua tim suka bermain dengan bola dan kami mendapat penguasaan bola. Ini ujian yang bagus dan menunjukkan bahwa kami bisa bersaing. Hasilnya tidak penting, tetapi kami bermain bagus.”



